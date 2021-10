Impact sur l’immobilier du pipeline national de monétisation du gouvernement

Le NMP apparaît comme une preuve qu’une utilisation efficace des actifs peut se faire avec l’aide du secteur privé.

Le National Monetization Pipeline (NMP) a été créé au milieu de la situation sans précédent de Covid par le gouvernement indien pour établir un pipeline à moyen terme ainsi qu’une feuille de route pour les actifs « prêts à la monétisation ». Il répertorie les actifs et ses classes sous les ministères de l’infrastructure. C’est une étape opportune par le gouvernement pour débloquer les valeurs des actifs et apporter des investissements dans des secteurs variés. Avec l’aide du NMP, le volume d’actifs à monétiser et la valeur potentielle de ceux-ci seront plus visibles. Ce mouvement dépeint clairement le rôle de l’infrastructure dans la stimulation de la croissance économique globale, avec une valeur indicative totale de Rs 6 lakh crore sur la période de 4 ans, FY22-FY25.

La monétisation des actifs est essentielle pour attirer des capitaux dans le secteur des infrastructures. Cependant, à l’exception du fait qu’il ne s’agit que d’un mécanisme de financement, il doit fonctionner comme une stratégie complète pour apporter un changement dans la création, le service, la livraison et la maintenance des infrastructures. Il comprend des projets/actifs des ministères de tutelle du gouvernement central et des CPSE dans les secteurs d’infrastructure à fort potentiel de monétisation. Les secteurs comprennent les routes, les ports, les aéroports, les chemins de fer, l’entreposage, les pipelines de gaz et de produits, la production d’électricité, le transport d’électricité, l’exploitation minière, les télécommunications, les stades, l’immobilier et les infrastructures hôtelières.

Compte tenu de la même chose, l’impact sur l’immobilier ne peut pas être négligé. Selon le rapport de Niti Aayog, les actifs immobiliers urbains ont été estimés à un potentiel de monétisation d’environ 15 000 cœurs. Les actifs immobiliers urbains, qui comprennent le réaménagement des colonies ainsi que le développement d’unités résidentielles / commerciales, sont envisagés dans le cadre du NMP. Un investissement estimé à Rs 32 276 crore pour le réaménagement de 7 colonies GPRA à Delhi, situées à Sarojini Nagar, Naoroji Nagar, Netaji Nagar, Sriniwaspuri, Thyagraj Nagar, Mohammadpur et Kasturba Nagar, a été identifié.

Rs 15,000 crore pour le développement des unités résidentielles / commerciales sur un terrain de 240 acres à Ghitorni (Delhi) a été identifié. Dans ce projet, 8 000 unités de GPRA et 3 000 unités pour les travailleurs migrants de la construction seront développées. En raison du potentiel commercial du projet, la participation du secteur privé est encouragée pour le développement du projet.

Le redéveloppement de ces projets se fera par le biais d’un modèle PPP, subventionné par la vente/bail d’une zone commerciale bâtie. Ces projets envisagent une utilisation mixte du réaménagement d’un terrain vacant/des friches industrielles à des emplacements de choix à Delhi-RCN. Les projets proposés sont des projets immobiliers qui impliqueraient le développement de logements résidentiels et d’espaces commerciaux dans des zones privilégiées grâce à un mécanisme d’autofinancement. Cela contribuera à créer un double impact sur le secteur. D’une part, cela améliorera l’efficacité commerciale et opérationnelle et, d’autre part, assurera également un examen initial / périodique de l’autorité / du ministère du Logement et des Affaires urbaines.

Tout en passant de la catégorie de l’immobilier urbain à la catégorie de l’hôtellerie pour le développement urbain, huit hôtels de l’India Tourism Development Corporation (ITDC) ont été reconnus dans le cadre du NMP. Ces hôtels seront monétisés par différentes voies comme la location à long terme, la cession, le contrat OMT (exploitation, maintenance et transfert) à long terme, etc., selon les cas individuels. Les huit hôtels sont l’hôtel Pondichéry, Puducherry; Hôtel Kalinga, Bhubaneshwar; Hôtel Ranchi, Ranchi; Hôtel Nilachal, Puri; Hôtel Anandpur Sahib, Rupnagar; Hôtel Samrat, New Delhi ; Hôtel Ashok, New Delhi; et Hôtel Jammu Ashok, Jammu. Le gouvernement vise également à monétiser les actifs d’entreposage d’une valeur de 28 900 crores de Rs et les stades d’une valeur de 11 450 crores de Rs dans le cadre du pipeline de monétisation national.

Selon les experts, le NMP s’avérera être une situation gagnant-gagnant tant pour le gouvernement que pour le secteur privé. Il injectera de l’efficacité dans le système ainsi que la génération de revenus. Cela conduira à un effet multiplicateur sur l’économie locale pour stimuler le secteur et générer des opportunités d’emploi. Le pipeline loue les actifs à des acteurs privés sur le long terme, avec des droits substantiels, ouvrant de nouvelles opportunités pour les investisseurs dans le secteur des infrastructures. Les partenariats contractuels structurés entre le gouvernement et les acteurs privés via le NMP généreront un financement d’infrastructure durable en monétisant les actifs d’infrastructure de base en friche industrielle, c’est-à-dire les actifs où l’infrastructure opérationnelle a déjà été construite. Cela donne un avantage supplémentaire aux développeurs avec des risques réduits pour les projets. Cela agira comme un catalyseur entre les deux secteurs, pour travailler avec leurs domaines de compétence respectifs pour un bénéfice mutuel. De plus, la liberté des individus ordinaires, qui pourront participer à une classe d’actifs d’investissement à travers de nouveaux modèles tels que les fiducies d’investissement en infrastructure et les fiducies de placement immobilier, s’ajoutera à un nouveau mode de fonctionnement de l’immobilier.

Cependant, des inquiétudes ont également été soulevées concernant les modèles d’évaluation et le manque d’identification des sources de revenus dans divers actifs. Cela peut être considéré comme un défi pour attirer la participation et pourrait soulever des inquiétudes parmi les parties prenantes. Un mécanisme de règlement des différends doit être intégré à la feuille de route pour éviter tout nouveau défi. La rationalisation des modalités opérationnelles, l’encouragement de la participation des investisseurs et la facilitation de l’efficacité commerciale pourraient garantir des résultats efficients et efficaces de la campagne de monétisation.

Le NMP apparaît comme une preuve que les actifs pourraient avoir été construits par le gouvernement, mais une utilisation efficace de ces actifs peut être réalisée avec l’aide du secteur privé. Cela crée une énorme opportunité pour divers secteurs, y compris l’immobilier, de mettre en valeur le potentiel de stimulation de la croissance économique. Ceci est susceptible de prendre l’IDE et le flux de capitaux nationaux sur un côté plus élevé. La véritable essence du pipeline de monétisation nationale sera réalisée dans une exécution fluide et une mise en œuvre efficace. Le gouvernement semble déterminé avec des mécanismes d’examen mensuels et trimestriels pour actualiser lesdits objectifs. Un mélange d’allocation équitable des risques et des récompenses ainsi que l’efficacité du processus en feront à coup sûr un succès. Si elle est prise dans la bonne direction et avec une concentration complète, cela pourrait être un grand coup de pouce pour la croissance de la nation. Le mélange des secteurs public et privé peut s’avérer changer la donne !

(Par Aman Trehan, directeur exécutif, Trehan Iris)

