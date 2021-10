IMPACT Wrestling Bound For Glory: heure de début au Royaume-Uni, matchs, diffusion en direct

Josh Alexander peut-il vaincre Christian Cage pour l’or ? (Photo: IMPACT Wrestling)

IMPACT Wrestling présente Bound For Glory plus tard ce soir et les fans bourdonnent pour une autre nuit palpitante d’action (totale non-stop).

L’entreprise est sur une véritable lancée depuis quelques années maintenant, car elle prend régulièrement de l’ampleur et a transformé la perception du public en se positionnant comme une promotion légitimement excitante offrant les meilleures histoires entre les cordes.

Ce soir ne devrait pas être différent, avec un début déjà confirmé, quelques rumeurs de surprises et cinq titres en jeu, tandis que le pré-show verra la société couronner son tout premier champion des médias numériques.

L’ancien duo de la WWE The IIconics – maintenant connu sous le nom de The IInspiration – apparaîtra pour la première fois dans un ring IMPACT, ne perdant pas de temps à courir après l’or, mais il y a des rumeurs d’une autre signature massive dans le pipeline.

Comme toujours, la société a construit de sérieuses intrigues à l’approche d’un spectacle majeur, et leurs antécédents suggèrent que vous ne voudrez pas manquer une minute de celui-ci.

Voici tout ce que vous devez savoir…

Quand est-ce que IMPACT Wrestling Bound For Glory 2021?

IMPACT Wrestling Bound For Glory a lieu ce soir (samedi 23 octobre) avec le coup d’envoi de toute l’action sur la carte principale à 3 heures du matin pour les fans du Royaume-Uni, ce qui est dû à l’édition spéciale du samedi soir d’AEW Dynamite.

https://www.youtube.com/watch?v=3WUMbNGRABA

Comment pouvez-vous regarder IMPACT Wrestling Bound For Glory 2021?

Pour les fans au Royaume-Uni, IMPACT Wrestling Bound For Glory est disponible à la commande sur Fite TV.

Carte de match complète IMPACT Wrestling Bound For Glory 2021

Titre mondial de lutte IMPACT: Christian Cage (c) contre Josh Alexander

Titre des KO: Deonna Purrazzo (c) contre Mickie James

Call Your Shot Gauntlet (le gagnant obtient le trophée et le futur match pour le titre de son choix): Rich Swann contre Brian Myers contre Moose contre W Morrissey contre Chris Sabin contre 15 étoiles TBA

Finale du tournoi pour le titre X-Division: Trey Miguel contre Steve Maclin contre El Phantasmo

Knockouts Tag Titres par équipe: Decay (c) contre The IInspiration Heath et TBA contre Violent By Design

Titres IMPACT World Tag Team: The Good Brothers (c) contre FinJuice contre Bullet Club

Avant-spectacle – Finale du tournoi Digital Media Title: John Skyler contre Crazzy Steve contre Fallah Bahh contre Jordynne Grace contre Chelsea Green contre Madison Rayne

Surprises, débuts et changements de titre : à quoi s’attendre du Slammiversary 2021

***Avertissement de spoiler potentiel***

Pour vous donner une chance de détourner le regard si vous n’avez vu aucune des rumeurs, examinons la carte elle-même, car l’événement principal semble prêt pour un changement de titre alors que Josh Alexander affronte la légende vivante Christian Cage pour la lutte IMPACT. Championnat du monde dans ce qui devrait être un match incroyable.

Deonna Purrazzo devrait conserver sa médaille d’or contre Mickie James dans un autre grand combat, mais il est bien trop tôt pour que la Virtuosa perde le titre, et Mickie ne se sent pas le bon choix pour la détrôner.

Sans connaître l’intégralité du terrain, W. Morrissey se sent comme un excellent choix pour remporter le Call Your Shot Gauntlet, tandis que le titre X-Division aurait fière allure autour de la taille d’El Phantasmo, Steve Maclin ou Trey Miguel (bien que nous en attendions un des deux derniers).

Heath et son partenaire mystère (il espère Rhino, mais voyons) devraient battre Violent By Design, et The IInspiration remporter les titres Knockouts Tag Team lors de leur première nuit serait la bonne décision pour le, euh, duo emblématique.

Ailleurs, The Good Brothers pourrait décrocher l’or dans un match par tag très ouvert, tandis que le titre inter-genre des médias numériques est un autre difficile à prédire, bien que Chelsea Green puisse être un bon choix alors qu’elle est loin de l’une des images du titre Knockouts.

Maintenant, une dernière chance de reculer avant d’aborder les rumeurs de surprises pour la nuit.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Selon certaines informations, Braun Strowman (maintenant sous son vrai nom Adam Scherr) et Melina Perez de la NWA pourraient faire leur apparition à Bound For Glory.

Melina – qui a affronté Purrazzo à NWA EmPowerrr le mois dernier – pourrait revenir au rang de champion, tandis que son collègue ancien de la WWE Scherr pourrait s’insérer n’importe où dans la carte, avec des matchs avec W. Morrissey et plus encore, toutes les perspectives passionnantes.

Ce sera fascinant de voir comment tout se passe, et comme nous l’avons noté en haut de la pièce, IMPACT manque rarement le PPV.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Josh Alexander révèle le statut du contrat IMPACT Wrestling et ses réflexions sur un mouvement de la WWE



PLUS : Les IIconics admettent que des problèmes de santé mentale leur sont apparus : IInspiration d’IMPACT incite les gens à communiquer

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();