Impair vainqueur dans la course de transfert de Vlahovic avec Arsenal, Tottenham tous deux nommés

Le grand vainqueur de la course au transfert de Dusan Vlahovic a été révélé après qu’un rapport a étonnamment affirmé que le prix de l’attaquant avait chuté.

Le Serbe, 21 ans, est en passe de devenir l’une des propriétés les plus en vue du football européen. Vlahovic a connu une saison décisive l’année dernière en marquant 21 buts en championnat pour la Fiorentina. Prouvant qu’il n’est pas une merveille d’une saison, Vlahovic a porté son jeu à de plus hauts sommets ce trimestre.

Il opère à environ un but par match pour La Viola ce trimestre avec 17 buts en 18 matches. Ce type de retour est suffisant pour que les élites européennes se lèvent et prennent acte.

En conséquence, Man Utd, Arsenal, Man City et Tottenham ont tous été liés au tueur à gages. Et avec son contrat expirant à l’été 2023 et aucun nouvel accord à l’horizon, la Fiorentina devrait encaisser dans les prochaines fenêtres.

Vlahovic avait été présenté comme un successeur potentiel de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. Le joueur de 32 ans est dans la nature après avoir été relevé du brassard de capitaine.

Une offre d’environ 68 millions de livres sterling avait été supposée suffisante pour garantir un transfert de Vlahovic. Pourtant, Goal a ensuite rapporté que la forme stellaire de Vlahovic avait vu ce chiffre atteindre 85 millions de livres sterling.

Le prix chute dans la course aux transferts de Vlahovic

Mais selon Sport Witness (citant le média italien La Repubblica), le prix de Vlahovic a en fait baissé, pas augmenté.

C’est apparemment parce que la Fiorentina craint sincèrement qu’il s’en aille gratuitement à l’expiration de son contrat. Afin de s’assurer que ce scénario ne se réalise pas, ils pourraient sanctionner un accord à un prix inférieur.

Néanmoins, les prétendants devront «dépenser gros de toute façon» pour obtenir un transfert de Vlahovic sur la ligne. C’est parce que l’agent serbe, Darko Ristic, commanderait une « commission de 10 millions d’euros » pour aider à faciliter un accord.

Arsenal, Manchester City et Tottenham sont tous désignés comme des parties intéressées par la course. Mais dans l’esprit de La Repubblica, le vrai vainqueur sera l’agent de Vlahovic.

Ballsy Arteta va grand avec la punition d’Aubameyang

Pendant ce temps, Mikel Arteta est prêt à lancer les dés sur Aubameyang après qu’un rapport a révélé l’étendue de la punition proposée par le manager d’Arsenal.

Arteta a exclu le joueur de 32 ans de la sélection pour ses deux derniers matches de championnat contre Southampton et West Ham. Cela a suivi Aubameyang qui a été déchu du poste de capitaine du club à la suite d’une infraction disciplinaire.

Arteta a ensuite confirmé que son avant-centre serait à nouveau négligé pour le déplacement à Leeds samedi.

Cependant, selon le Telegraph, ce ne sera que le début pour la superstar gabonaise. Selon leur rapport, son exil de l’équipe d’Arsenal pourrait durer encore deux mois jusqu’à la mi-février.

Premièrement, ils déclarent qu’Aubameyang « ne s’entraîne plus avec la première équipe ». Malgré une liste de matchs mouvementée qui se profile au cours de la période des fêtes, cette situation ne devrait pas changer jusqu’à ce qu’il se présente pour la CAN début janvier.

À ce stade, Aubameyang rejoindra le Gabon lors du tournoi au Cameroun.

Si le Gabon passe aux dernières étapes du tournoi, Aubameyang ne reviendra pas avant février. L’article du Telegraph indique qu’Aubameyang « ne devrait plus jouer pour le club » avant son retour de la CAN.

