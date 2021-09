Impasse de Ligue 1 contre Wycombe Wanderers

in

Oxford United a joué un match nul et vierge avec les Wycombe Wanderers cette semaine. Ailleurs, deux des jeunes du club ont été envoyés en prêt, James Henry a été présélectionné pour le joueur du mois et Cameron Brannagan a parlé de ses liens de transfert avec Blackpool.

Tour d’horizon hebdomadaire d’Oxford United : impasse de Wycombe dans League One Clash

Les jeunes de U partent en prêt

Les jeunes d’Oxford Tyler Goodrham et Michael Elechi ont rejoint Hayes et Yeading United et Chippenham Town pour un prêt d’un mois.

Goodrham, qui a fait ses débuts la semaine dernière lors d’un match du Trophée de la Ligue de football contre Cambridge United, n’a réussi que deux apparitions seniors pour le club depuis son entrée en jeu contre Crawley Town dans la même compétition en 2019.

Quant à Elechi, l’arrière gauche a réussi trois apparitions seniors pour les U, également dans le Trophée de la Ligue de football.

Henry nominé pour le joueur du mois

Mercredi, le milieu de terrain de U James Henry a été présélectionné pour le joueur du mois de League One. Le joueur de 32 ans a marqué quatre fois en quatre matches de championnat, dont un triplé contre Lincoln City.

Cependant, le prix est allé à l’attaquant de Morecambe, Cole Stockton. L’attaquant a également marqué quatre fois en plus de deux autres pour les Crevettes dans la Coupe Carabao.

Brannagan sur Blackpool

Au cours du mercato estival, Oxford United a rejeté une offre pour le milieu de terrain Cameron Brannagan. Maintenant, le joueur de 25 ans a parlé publiquement des liens et espère obtenir une promotion avec les U à la troisième tentative.

S’adressant à l’Oxford Mail, il a déclaré: “J’ai eu une conversation avec le manager et évidemment cela reste entre nous.

« Je voulais rester et réussir avec cette équipe, nous avons été si proches et c’est frustrant.

“J’espère que nous pourrons aller plus loin et franchir cette ligne.

«Nous avons été si proches et cela me brûle parce que vous voulez tellement passer au niveau supérieur. Je sais que tout le monde le fait.

“Nous avons mieux commencé cette saison et j’espère que nous pourrons continuer à gagner.”

Il a ajouté : « J’ai une bonne connexion avec les fans et ils savent à quel point j’aime jouer ici. Je sais qu’ils aiment que je sois ici aussi.

“Une fois que nous avons eu la conversation, j’ai tout de suite su que mon seul objectif était d’être promu avec ce côté.”

Oxford United détenu par les Chairboys

Le dernier match d’Oxford s’est soldé par un match nul et vierge avec les Wycombe Wanderers, les visiteurs de Grenoble Road.

La possession de U a dominé et a créé plus d’occasions que l’équipe de Gareth Ainsworth, mais les deux clubs ont joué une impasse pour la première fois depuis 2011.

Pour Oxford, ce n’était qu’une deuxième feuille blanche de la saison et cela les laisse dixièmes en League One après sept matchs.

