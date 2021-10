Impasse des missiles nucléaires avec la France après une dispute sous-marine | Royaume-Uni | Nouvelles

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace devait rencontrer son homologue française Florence Parly pour discuter des « inquiétudes » concernant cette pratique. Mais il a été reporté après l’annonce de l’alliance de défense Aukus entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui a vu Paris perdre un accord de 47 milliards de livres sterling pour construire des sous-marins pour l’Australie. Contrairement à la Grande-Bretagne, la France utilise des sous-marins et des avions pour sa dissuasion nucléaire et organise régulièrement des “scrambles” d’entraînement en trois étapes, appelées Banco, Poker et Excalibur.

Banco implique l’envoi d’avions appartenant aux Forces aériennes stratégiques françaises sur des bases où ils sont armés de missiles.

Ils ne décollent pas. Adhérant à des protocoles nucléaires stricts, les équipages restent vigilants dans leurs cockpits pendant plusieurs heures avant que les missiles ne soient déchargés et qu’ils regagnent leurs bases, où ils subissent un débriefing à grande échelle.

Jusqu’à récemment, la France utilisait des ogives factices pour les exercices, mais cela aurait changé ces derniers mois dans le but de les rendre aussi réalistes que possible. La fréquence des tests Banco a également augmenté.

“La manière dont la France déploie sa dissuasion nucléaire est une affaire de France”, a déclaré une source de Whitehall. « Mais il y a des inquiétudes de ce côté-ci de la Manche quant à l’utilisation de véritables ogives. Cela devait être discuté lors de la réunion, qui a été reportée en raison de l’annonce. »

La France a été exaspérée par l’accord d’Aukus, qu’elle considérait comme une trahison. Le report de la réunion de Wallace n’était qu’une indication de la colère de Paris.

La semaine dernière, les Français ont signé un pacte avec la Grèce, qui la verra vendre des frégates et des jets à son allié.

Cela verra également la France « soutenir pleinement » les revendications territoriales grecques sur Chypre qui sont contestées par la Turquie, membre de l’OTAN, et qui ont été à l’origine de la montée des tensions ces derniers mois. Cela pourrait aggraver encore les divisions entre les intérêts de l’UE et ceux de l’OTAN, et s’avérer un casse-tête pour la Grande-Bretagne, l’un des garants de la paix dans une Chypre divisée.

Une source de Whitehall a déclaré: “Nous attendons plus de clarté sur ce que ce pacte de défense pourrait signifier dans la pratique, mais dans l’état actuel des choses, il est possible que cela affecte l’équilibre à Chypre.”