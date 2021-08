Impayés sur les prêts immobiliers : la demande, la possession et les avis d’enchères augmentent alors que les défauts de paiement augmentent

Historiquement, un prêt immobilier est considéré comme la variété de crédit la plus sûre car il y a une sécurité qui s’y rattache et la plupart des emprunteurs veulent éviter de perdre leur maison.

Les avis de demande et de possession d’appartements achetés à l’aide de prêts immobiliers sont en hausse alors que les défauts de paiement augmentent dans le segment. Au cours des dernières semaines, les banques comme les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont fortement augmenté le volume de logements qu’elles reprennent et mettent aux enchères.

Les avis ont été publiés par des prêteurs des secteurs public et privé, avec des institutions comme IDBI Bank, Union Bank of India, Bandhan Bank, IIFL Home Finance, Tata Capital Housing Finance, Muthoot Housing Finance et Manappuram Home Finance, entre autres. Les montants de récupération se situent dans un large éventail d’un peu moins de Rs 1 lakh et jusqu’à Rs 95 lakh.

« Il est vrai que les banques de l’ensemble du secteur sont devenues actives pour effectuer des recouvrements. Ils utilisent trois processus : les recouvrements agressifs, la résolution des comptes dans la mesure du possible et enfin la liquidation de tout stock dont ils disposent », a déclaré un cadre supérieur d’une banque privée de taille moyenne. La tendance des recouvrements par le biais d’enchères devrait se poursuivre au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année en cours, a-t-il ajouté.

Une tendance similaire des avis d’adjudication avait été observée au cours du trimestre janvier-mars en ce qui concerne les prêts d’or. Par la suite, la plupart des prêteurs disposant d’un important portefeuille de prêts aurifères ont signalé une détérioration de la qualité des actifs dans ce segment. Les banquiers ont déclaré que les avis fonctionnent davantage comme un signal d’alarme pour l’emprunteur que comme une véritable annonce d’enchères.

Bien sûr, il y a des étapes pour effectuer des récupérations via la voie des enchères. Le prêteur émet d’abord un avis de mise en demeure en vertu de la loi sur la titrisation et la reconstruction des actifs financiers et l’exécution des sûretés (Sarfaesi), demandant le remboursement des cotisations impayées dans un délai stipulé. Si la demande n’est pas satisfaite, il émet alors un avis de possession et enfin un avis de vente. Les trois types d’avis couvrent maintenant des pages entières de journaux.

Historiquement, un prêt immobilier est considéré comme la variété de crédit la plus sûre car il y a une sécurité qui s’y rattache et la plupart des emprunteurs veulent éviter de perdre leur maison. Cependant, la deuxième vague de la pandémie a porté un coup dur à certains emprunteurs, provoquant une augmentation des dérapages des prêts immobiliers.

Les banquiers ont déclaré que la douleur est la plus grave dans la catégorie des travailleurs indépendants, car leurs sources de revenus ont été affectées en raison de blocages répétés et de restrictions de mobilité. Contrairement au premier semestre de l’exercice 21, il n’y a pas de moratoire pour l’année en cours et cela a entraîné une augmentation des impayés. Le ratio d’actifs non productifs bruts (NPA) de la State Bank of India (SBI) dans le segment des prêts immobiliers s’élevait à 1,39% au 30 juin, bien qu’il s’améliore à 1,14% par la suite.

Le président du SBI, Dinesh Khara, a déclaré après les résultats de la banque au premier trimestre que près de 50% du portefeuille de prêts immobiliers de la banque est destiné à la classe des non-salariés. « De nombreux emprunteurs PME seraient également ceux qui bénéficieraient de prêts immobiliers. Je pense que le stress essentiel vu dans ce livre est dû à la perturbation des flux de trésorerie pour les PME », a déclaré Khara.

Les analystes s’attendent à ce que les tendances de collecte s’améliorent dans les jours à venir. Dans une note récente, Emkay Global Financial Services a déclaré que les banques s’attendent à ce que certains NPA du pool de comptes de mention spéciale (SMA) gonflés se répercutent au deuxième trimestre, tandis que le pool restructuré devrait également augmenter progressivement. « L’activité de collecte pourrait revenir au niveau d’avant Covid au troisième trimestre, sous réserve d’aucune troisième vague Covid sévère. Dans le commerce de détail, les taux de récupération devraient s’améliorer dans les prêts hypothécaires garantis et les prêts sur l’or, car la formation de tensions dans ces segments était plus élevée que prévu en raison d’une mobilité réduite, qui s’est maintenant normalisée », a déclaré Emkay.

