Impeachment : American Crime Story Cast : où vous avez déjà vu les acteurs FX

Elizabeth Reaser (Kathleen Willey)

Dans le rôle de Kathleen Willey, une assistante de la Maison Blanche qui a fait des allégations contre le président Bill Clinton dans 60 Minutes, Elizabeth Reaser joue un rôle de soutien sérieux dans Impeachment: American Crime Story. Plus particulièrement, Reaser a joué Shirley Crain dans The Haunting of Hill House de Netflix. Elle a également eu des rôles récurrents dans Grey’s Anatomy, The Good Wife et Law & Order True Crime: The Menendez Murders. De plus, Reaser avait des parties principales dans Saved, The Ex List, Manhunt: Unabomber et Bonnie and Clyde: Dead and Alive. Ses autres crédits télévisés notables incluent Easy, The Handmaid’s Tale et Mad Men. Plus récemment, l’actrice de cinéma et de télévision est apparue dans 50 States of Fright de Quibi.

De plus, sur grand écran, Elizabeth Reaser a joué Esme Cullen dans The Twilight Saga. Elle a également joué dans Ouija: Origin of Evil. De plus, Reaser est apparu dans Young Adult, Liberal Arts, The Family Stone, One & Two, Stay, Mind the Gap, The Believer, Puccini for Beginners, Against the Current, Purple Violets, Nightmare Cinema, Emmet’s Mark et Hello, My Name Est-ce que Doris. Plus récemment, l’actrice a été vue dans Embattled.