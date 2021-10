« Impeachment: American Crime Story »: Marcia Lewis a expliqué

Ce qui suit contient des spoilers de l’épisode 6 de « Impeachment: American Crime Story ». Lisez notre couverture complète de la série ici.

La vie de Monica Lewinsky a changé à jamais dans l’aire de restauration d’un centre commercial.

Le dernier épisode de « Impeachment: American Crime Story » revisite les événements du 16 janvier 1998, le jour où Lewinsky (Beanie Feldstien) a été attiré au Pentagon City Mall par Linda Tripp (Sarah Paulson), appréhendé par des agents du FBI, emmené à une suite au Ritz-Carlton et soumis à environ 11 heures d’interrogatoire et d’intimidation par les procureurs du bureau de l’avocat indépendant Kenneth Starr.

« Man Handled » explore également plus en profondeur la vie de famille de Lewinsky, y compris sa relation étroite avec sa mère, Marcia Lewis (Mira Sorvino), qui se précipite à ses côtés et l’aide à résister aux pressions de l’équipe de Starr.

Oui, tout cela s’est passé dans un centre commercial

Il est normal qu’un tournant dans cette histoire des années 90 ait lieu dans le cadre le plus des années 90 imaginable : un centre commercial dans la banlieue de Virginie. Et cela s’est produit comme décrit dans « Man Handled », jusqu’aux leggings noirs et à la polaire bleue portés par Beanie Feldstein.

Dans « Monica’s Story », le biographe Andrew Morton raconte les détails banals du jour où Lewinsky est passé de personne privée à personnalité publique. Elle a commencé la journée par un cours d’aérobic au gymnase, s’est arrêtée pour un café chez Starbucks, puis s’est dirigée à contrecœur vers Pentagon City – de l’autre côté de la rivière Potomac à Arlington – pour rencontrer Tripp.

Elle a été emmenée dans la chambre 1012 du Ritz-Carlton, où elle a insisté pour appeler sa mère à New York. Alors que Lewinsky attendait que Lewis fasse le voyage en train, Lewinsky a parcouru le centre commercial pendant plusieurs heures dans le but de tuer le temps.

Accompagnée d’un agent du FBI et de Michael Emmick, l’un des adjoints de Starr, elle a fait ses courses chez Crate & Barrel, a essayé d’appeler Betty Currie, la secrétaire personnelle de Bill Clinton, depuis les toilettes d’un grand magasin et a dîné avec ses maîtres dans un restaurant de centre commercial ringard – bien que en réalité, ce n’était pas un établissement TGIFriday’s mais une pizzeria connue sous le nom de Mozzarella’s American Grill.

Au moment de mettre sous presse, on ne savait pas si Lewinsky avait en fait commandé le saumon teriyaki au bourbon, bien que l’on ne l’espère pas.

Beanie Feldstein, à gauche, dans le rôle de Monica Lewinsky dans « Impeachment: American Crime Story ».

(Tina Thorpe / FX)

Lewinsky a grandi comme une fille de LA – Beverly Hills, pour être exact – mais ne s’est pas toujours sentie à sa place

« Impeachment » s’amuse à jouer sur l’étrange amitié de couple entre Lewinsky, juif, élevé à Beverly Hills, et Tripp, une mère de banlieue d’âge moyen obsédée par Noël.

Le père de Lewinsky, Bernard, était un radio-oncologue à succès, tandis que sa mère était femme au foyer et plus tard rédactrice indépendante.

Selon un profil du Los Angeles Times publié en 1998, la famille, qui comprenait le frère cadet de Monica, vivait au 604 N. Hillcrest Road à Beverly Hills – dans le code postal 90210, comme tout le monde à la fin des années 90 était impatient de le souligner. – et a fréquenté le temple du Sinaï à Westwood, une congrégation juive conservatrice « populaire auprès des dirigeants d’entreprise et du divertissement ».

Lewinsky a grandi dans une atmosphère de privilège. Son père gagnait 37 000 $ par mois en 1988, leur maison familiale était évaluée à 1,6 million de dollars et les Lewinsky profitaient de vacances et de shopping somptueux.

Mais Lewinsky ne s’est pas toujours senti à l’aise parmi les enfants des riches et des célébrités. Elle a fréquenté l’école exclusive John Thomas Dye à Bel-Air et a déclaré à Morton qu’elle était la seule camarade de classe à ne pas être invitée à une fête d’anniversaire extravagante pour Tori Spelling (les attractions de la fête auraient inclus Michael Jackson et « le plus petit poney du monde », selon « L’histoire de Monica »).

Elle a ensuite été transférée à Hawthorne Elementary, une école publique, où elle faisait partie d’une clique de filles « qui portaient des sweat-shirts roses assortis et se faisaient appeler les seules et seules, inspirées de « Grease ». Elle a été élue vice-présidente de sa classe de huitième année.

Lewinsky a lutté avec l’image corporelle et a commencé à suivre un régime à un jeune âge. Une camarade de classe l’a cruellement surnommée « Big Mac ». À 16 ans, ses parents l’ont envoyée dans une clinique pour troubles de l’alimentation.

Le divorce de ses parents a été traumatisant – tout comme le lycée

Ses parents, qui ont eu un mariage mouvementé, se sont séparés en septembre 1987, juste au moment où Monica commençait la neuvième année au lycée de Beverly Hills. La scission acrimonieuse, au cours de laquelle le couple a formulé des allégations d’infidélité et de cruauté émotionnelle (les siens) et de dépenses inconsidérées (les siennes), a été finalisée l’année suivante. Lewinsky a toujours été proche de sa mère, qui lui a dit que le divorce était le résultat de l’infidélité de son père.

« J’avais cette hostilité secrète envers mon père », a-t-elle déclaré plus tard à Morton. « À l’époque, j’étais très favorable à ma mère. »

Lewinsky a ressenti une pression intense pour s’intégrer au lycée de Beverly Hills, un endroit où, comme elle l’a dit à Morton, « être en surpoids n’était pas acceptable ». Elle a trouvé du réconfort dans le célèbre programme dramatique de Beverly Hills High, mais a été transférée à Bel Air Prep – qui fut plus tard connue sous le nom de Pacific Hills School et a été décrite par un ami comme « une école de dernier recours » – au cours de sa première année.

Quels que soient les mérites de l’école, elle y a prospéré, remportant un concours de talents en chantant « On My Own » de « Les Misérables » et a obtenu son diplôme en 1991.

Après le lycée, Lewinsky s’est inscrite au Santa Monica College, un collège communautaire – son père aurait refusé de payer les frais de scolarité à l’Université de Boston – et a travaillé dans un magasin de cravates appelé Knot Shop. Elle a ensuite été transférée au Lewis & Clark College à Portland, en Oregon, et a obtenu un diplôme en psychologie.

Monica était fan de feuilletons

Des années avant qu’elle ne devienne le centre d’un scandale politique tourbillonnant, le nom de Lewinsky est apparu dans les pages du Los Angeles Times dans un article sur un événement de rencontre pour les fans de « Days of Our Lives » :

Monica Lewinsky, 18 ans, de West Los Angeles, a déclaré qu’elle ne s’identifiait pas vraiment aux fans de savon obsédés, mais pense que regarder des drames en journée peut être thérapeutique.

« Les gens qui disent toujours que la télévision de jour est quelque chose qui ne doit pas être crédité ont tort », a-t-elle déclaré. « ‘Days of Our Lives’ ajoute du piquant à une vie, plutôt que d’être l’essence d’une vie. »

Plus tard dans la pièce, elle a ajouté: «Je pense vraiment qu’il y a de la magie. … La journée veut vraiment donner quelque chose au public, et je pense que la nuit, ils veulent prendre quelque chose.

Selon le profil de 1998 dans le Times, Lewinsky était un fan de savon dès son plus jeune âge. Une voisine a déclaré qu’elle avait été autorisée à regarder « Dynasty » à 7 ou 8 ans. Des années plus tard, elle aurait » pleuré des yeux » en regardant » Titanic « .

Elle était en couple avec un homme marié avant Clinton

Pendant que Lewinsky fréquentait le Santa Monica College, elle est restée active dans le département d’art dramatique du lycée de Beverly Hills. Pendant ce temps, elle s’est impliquée avec Andy Bleiler, un homme plus âgé marié qui travaillait comme technicien dans le programme de théâtre de l’école. Leur liaison tortueuse a duré plusieurs années.

Comme elle l’a dit à Barbara Walters en 1999, Lewinsky était attirée par les hommes indisponibles parce que « je n’avais pas assez de confiance en moi. Je ne me sentais pas digne d’être le n°1 d’un homme.

Marcia Lewis a écrit un livre à potins sur les trois ténors

Lorsque la nouvelle de la relation de Lewinsky avec le président a éclaté en 1998 et a mis sa famille sous les projecteurs, on a beaucoup insisté sur le fait que Marcia Lewis avait écrit un livre légèrement salace sur les Trois Ténors.

Après son divorce, Lewis a travaillé sporadiquement en tant qu’écrivain indépendant. Elle et sa sœur, Debra Finerman, ont écrit quelques chroniques pour le Hollywood Reporter.

Puis en 1996, elle publie « La vie privée des trois ténors : dans les coulisses avec Placido Domingo, Luciano Pavarotti et Jose Carreras ». Elle aurait été payée dans les cinq chiffres élevés pour cela.

Lewis aurait fait allusion à une liaison avec Domingo, et son livre comprenait un chapitre dans lequel elle imaginait que « l’amour de la chanteuse serait passionné et romantique, avec des murmures d’adoration et d’amour, et une connaissance experte de la façon de faire plaisir à une femme », selon un profil du Washington Post.

Le livre s’est vendu à un modeste 20 000 exemplaires mais a apporté à Lewis quelque chose de plus gratifiant que des chèques de redevance : tout en le faisant la promotion, elle a rencontré Peter Straus, un animateur de radio pionnier et directeur des médias qui avait déjà été marié à un membre de la famille Sulzberger. Ils se sont fiancés peu de temps avant que le scandale n’éclate et se sont mariés plus tard.

Lewinsky est allé à DC dans l’espoir de mettre ses problèmes romantiques derrière elle. Et oui, elle a vraiment vécu au Watergate

Lewis a utilisé des relations familiales pour aider Lewinsky à obtenir un stage à la Maison Blanche à l’été 1995. À ce moment-là, Lewis avait déménagé à Washington, prenant un appartement au Watergate pour se rapprocher de sa sœur, Debra, dont le mari avait rejoint un cabinet de cardiologie. dans le quartier et qui avait un pied-à-terre dans l’immeuble.

À l’époque, Lewinsky envisageait de poursuivre un doctorat en psychologie légale et n’était pas particulièrement intéressée par la politique mais voulait être proche de sa mère. Elle était également enthousiaste à l’idée de tourner une nouvelle page dans sa vie romantique et considérait que déménager à Washington était sa voie de sortie.

« Quitter Portland semblait être le seul moyen de mettre [Bleiler] derrière moi », a-t-elle dit à Morton.

Dans sa candidature, elle a écrit un essai sur le besoin de psychologues au gouvernement. Elle a été acceptée et en juillet 1995 a commencé son stage à la Maison Blanche, en écrivant de la correspondance pour le chef d’état-major Leon Panetta.