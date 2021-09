Impel NeuroPharma, fraîchement introduit en bourse, obtient l’approbation de la FDA pour un spray nasal qui traite les migraines

La technologie POD d’Impel délivre des médicaments profondément dans la cavité nasale pour le traitement des migraines. (Photo d’impulsion)

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Trudhesa d’Impel NeuroPharma pour traiter les migraines, a annoncé vendredi la société de Seattle.

Truhedsa utilise le système de pulvérisation nasale supérieure d’Impel pour administrer un médicament contre la migraine dans la cavité nasale supérieure.

Impel prévoit de lancer commercialement Trudhesa début octobre et a commencé à recruter une force de vente pour le commercialiser.

Environ 31 millions d’adultes aux États-Unis vivent avec la migraine, selon la société, et de nombreux patients ne ressentent pas un soulagement complet avec les médicaments existants.

“Les pilules ne fonctionnent pas vraiment pour beaucoup de patients, il y a donc un besoin non satisfait élevé”, a déclaré Sheena Aurora, neurologue et vice-présidente des affaires médicales d’Impel, à . dans une interview cette semaine.

Sheena Aurora, vice-présidente des affaires médicales d’Impel. (Photo d’impulsion)

L’approbation est l’aboutissement d’une vision qui a commencé il y a plus de dix ans pour John Hoekman, qui a cofondé l’entreprise en 2008 alors qu’il était étudiant diplômé à l’Université de Washington étudiant les dispositifs médicaux.

« Quand j’ai fondé l’entreprise, je ne m’attendais pas vraiment à mettre un produit sur le marché pour les patients », a déclaré Hoekman, qui a été PDG jusqu’en 2017 et est maintenant directeur de la technologie et du développement.

Impel a contourné la voie traditionnelle consistant à céder son produit à une plus grande société pharmaceutique pour les étapes finales des essais cliniques et de la commercialisation.

Cela a été un « grand défi de passer d’une entreprise axée sur la technologie des appareils à ce qui est maintenant une entreprise pharmaceutique assez intégrée », a déclaré Hoekman. La société est dirigée par le vétérinaire en biotechnologie Adrian Adams qui a succédé à Jon Congleton l’année dernière.

Impel a levé 80 millions de dollars lors de la première introduction en bourse de l’État de Washington en avril. Les actions ont grimpé dans la nuit de jeudi à plus de 33 $ après les heures de négociation, et sont redescendues vendredi, s’échangeant à environ 20 $/action.

Le co-fondateur d’Impel, John Hoekman. (Photo d’impulsion)

En tant qu’étudiant diplômé, Hoekman a étudié comment administrer des médicaments dans la cavité nasale supérieure, qui contient un riche lit de vaisseaux sanguins. Les agents peuvent atteindre le sang et le cerveau plus rapidement par la partie supérieure du nez que par la partie inférieure du nez grâce aux vaporisateurs nasaux conventionnels.

Les sprays nasaux conventionnels “sont OK s’il s’agit d’une rhinite locale ou d’un type d’allergie où vous n’affectez que la cavité nasale”, a déclaré Hoekman à .. “Mais pour quelque chose de plus que vous essayez de faire entrer dans votre circulation sanguine ou dans votre cerveau, c’est très inefficace.”

Les recherches supérieures de Hoekman ont finalement conduit au système d’administration olfactive de précision (POD) d’Impel, qui délivre des médicaments profondément dans la cavité nasale supérieure à l’aide d’un gaz propulseur externe. “Tout ce que vous avez à faire est de les mettre dans votre nez, d’appuyer sur un bouton et le médicament va là où il doit aller”, a déclaré Hoekman.

Trudhesa s’appuie sur un médicament vieux de plusieurs décennies contre les migraines, le mésylate de dihydroergotamine (DHE). La DHE est traditionnellement administrée via une injection et il existe des formulations orales qui agissent lentement par absorption intestinale et une formulation de pulvérisation conventionnelle. Trudhesa délivre du DHE via le POD directement dans la cavité nasale supérieure.

La société a récemment publié une étude clinique de phase 3 sur 360 personnes souffrant de migraines récurrentes. L’étude a montré que Trudhesa était généralement bien toléré sans effets secondaires graves. De plus, environ les deux tiers des patients ont déclaré un soulagement de la douleur dans les deux heures suivant l’utilisation du spray.

Dans une étude précédente, la société a également montré que son système atteint des concentrations sanguines plus élevées que Migranal, une formulation de DHE de Bausch Health qui cible la cavité nasale inférieure.

Hoekman a déclaré que la société s’était associée à plusieurs sociétés pharmaceutiques au cours de ses premières années, “quand elles étaient très, très petites et ne savaient pas du tout ce que nous faisions”. Mais ces collaborations précliniques ne se sont pas si bien passées.

« Nous avons appris rapidement que si vous comptez sur vos partenaires – aussi bons soient-ils – pour vous acquérir ou conclure un gros contrat de licence, si les choses tournent mal ou s’ils changent d’orientation ou si quelque chose se passe avec l’économie qui peut s’effondrer rapidement », a-t-il déclaré.

“Nous avons décidé que, indépendamment de l’intérêt de quelqu’un d’autre ou de son désir de travailler avec nous, nous essaierions de développer cela nous-mêmes par approbation”, a ajouté Hoekman. « Nous avons toujours eu l’idée qu’il fallait pouvoir contrôler son propre destin.

L’approbation est de bon augure pour deux autres agents du pipeline d’Impels qui exploitent la technologie POD. La société lancera une étude de preuve de concept de phase 2 plus tard cette année sur un agent d’agitation dans l’autisme et s’attend à ce que des données émergent en 2022. Le deuxième programme concerne la maladie de Parkinson.

Les deux programmes exploitent les médicaments existants mais les délivrent via le système POD d’Impel pour une action rapide. “Cliniquement, cela ouvre tout un domaine”, a déclaré Aurora, ouvrant la porte à de futures formations pour acheminer plus rapidement ou plus facilement les médicaments vers leur cible dans le corps.

« Nous avons maintenant réuni une équipe qui est essentiellement une petite société pharmaceutique qui a été en mesure de tirer [Truhedsa] à travers le processus, et j’espère que nous pourrons le faire à nouveau », a déclaré Hoekman.

Avant l’introduction en bourse, Impel avait levé 140 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que KKR, Norwest Venture Partners, 5AM Ventures, Vivo Capital et VenBio Partners.