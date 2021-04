Impel Neuropharma lève 80 millions de dollars lors de la première introduction en bourse de l’État de Washington en 2021

Adrian Adams, PDG d’Impel. (Photo d’Impel)

Les nouvelles: La société de biotechnologie basée à Seattle, Impel NeuroPharma, a levé 80 millions de dollars lors de son introduction en bourse et commencera ses négociations sur le NASDAQ vendredi sous le symbole IMPL. C’est la première entreprise de l’État de Washington à entrer en bourse en 2021 via une introduction en bourse traditionnelle.

Contexte de l’entreprise: Fondée en 2008, Impel est une société pharmaceutique en phase avancée de pré-revenus qui développe des médicaments pour les troubles du système nerveux central tels que les migraines et la maladie de Parkinson. Il est connu pour sa plate-forme d’administration olfactive de précision (POD), qui envoie des médicaments dans la cavité nasale dans le but de pénétrer la barrière hémato-encéphalique et de cibler l’organe plus directement que ce n’est possible avec des pilules ou des médicaments injectés. Son candidat principal, un médicament qui traite les migraines appelé TRUDHESA, passe par le processus de demande de nouveau médicament de la FDA.

Leadership: Impel a été cofondé par John Hoekman, qui a développé le système POD pour la première fois lors de ses études supérieures à l’Université de Washington. La société est dirigée par Adrian Adams, un vétérinaire en biotechnologie qui a succédé à Jon Congleton l’année dernière.

Financement: La société a levé 140 millions de dollars à ce jour auprès de bailleurs de fonds tels que KKR, Norwest Venture Partners, 5AM Ventures, Vivo Capital et VenBio Partners.

Numéros d’introduction en bourse: Impel a évalué les actions à 15 $, le point médian de sa fourchette, et est évaluée à plus de 300 millions de dollars.