Impensable | Rapport SGT

par Bob Rinear, The International Forecaster :

En Russie, ils ont demandé à tous les travailleurs migrants étrangers de rentrer chez eux avant le 15 juin. Pourquoi feraient ils cela? La Russie a une pénurie de main-d’œuvre pour commencer, alors ils utilisent les Asiatiques pour renforcer la main-d’œuvre. Pourquoi les renvoyer chez eux ?

Les États-Unis ont demandé que les Américains vivant en Russie rentrent chez eux. Lorsque? Avant le 15 juin si possible. Pourquoi? Pourquoi expulser les travailleurs migrants et pourquoi les citoyens américains sont-ils revenus ? Pourquoi les visas pour la Russie ne seront-ils plus distribués ?

Quelle est la pire chose à laquelle vous puissiez penser ? Une dépression ? Un krach boursier massif ? Eh bien oui, ils sont assez laids. Mais qu’en est-il de la guerre ? Oui, la guerre. Pas de l’Afghanistan, pas de l’Irak, je parle de la troisième guerre mondiale. Pour moi, ce serait la pire chose qui puisse arriver.

Et si ça arrivait ? Maintenant, je ne suis pas du genre à semer la peur, je n’y trouve aucun plaisir. Mais je pense que je serais négligent si je ne vous disais pas certaines des choses qui me trottent dans la tête. Parce que le concept d’une véritable guerre totale est si laid et repoussant, personne ne veut jamais envisager que 1) ils se produisent, 2) ils se reproduiront. La question est, quand ?

Je ne veux plus jamais voir une autre guerre. Mais tout au long de l’histoire humaine, le fait est que nous sommes bons dans ce domaine. Aucun siècle ne s’est jamais passé sans une guerre majeure entre quelqu’un ou un groupe de personnes. Je ne pense pas que celui-ci cassera le moule.

Alors, qu’est-ce qui a amené ça ? Eh bien, j’ai vu tous les développements ces derniers temps, des e-mails prouvant que Covid était effectivement en cours d’élaboration et financé par les États-Unis, à la folie à notre frontière ouverte, à la violence de la Chine envers nos représentants commerciaux, et c’est dérangeant .

En Chine, ils sont de plus en plus bruyants à Hong Kong. La réponse des États-Unis est un faible « hé, laissez-les tranquilles ». Pendant ce temps, à moins que personne ne l’ait remarqué, mais la part du lion des produits que nous utilisons quotidiennement, vient de là. Maintenant que les chaînes d’approvisionnement craquent, les gens se rendent enfin compte que l’expédition de produits manufacturés en Chine pour exploiter leur main-d’œuvre bon marché était la pire chose que nous puissions faire. Nous l’avons fait.

Les États-Unis se sont davantage exprimés sur le rôle de la Chine dans le virus. Les gens prétendent que la Chine devrait payer des dizaines de milliards de dollars de réparations. La Chine n’a rien de tout cela et repousse. Alors que ces allers-retours deviennent de plus en plus intenses, tout ce que la Chine a à faire est d’arrêter immédiatement d’expédier toutes les marchandises aux États-Unis. Si vous pensez que nous avons de l’inflation et des pénuries maintenant, vous « n’avez pas vu de fou » si cela devait se produire.

Naturellement, je suis sûr que beaucoup d’entre vous roulent des yeux et pensent que Bob ne prend plus ses médicaments. Il pense qu’une guerre avec la Chine est à l’horizon. Non c’est faux. Ce qui se profile à l’horizon, c’est une guerre avec la Russie ET la Chine. Comment est-ce pour pimenter les choses?

Alors qu’est-ce qui va déclencher cette guerre ? Je n’en ai aucune idée, mais alors que des sociétés américaines idiotes utilisaient des programmes à court terme et motivés par la cupidité pour envoyer toute notre fabrication dans un pays COMMUNISTE avec une histoire des droits de l’homme dont le diable serait fier, ces mêmes communistes créaient des navires de guerre. Missiles hyper guidés. Porte-avions. Forces armées.

Pensez-y une minute. Les États-Unis se sont réunis avec Mao à l’époque de Nixon, pour « aider leur peuple ». Baloney, nous nous sommes associés à la Chine pour exploiter leur travail. Ici, aux États-Unis, les gens en ligne chez GM gagnaient 20 dollars de l’heure, plus des bennies complètes à la fin des années 70. En Chine, cinq yuans et un poulet ont fait construire vos voitures. Mais maintenant, maintenant qu’ils sont une centrale de fabrication BEAUCOUP plus grande que les États-Unis, ils ont aussi maintenant la plus grande armée et la plus grande marine du monde.

Quelqu’un voit-il des problèmes avec cela? Les tensions sont très vives entre les États-Unis et la Chine. Alors que Joe Biden est un amoureux de la Chine et que son fils travaillait sur toutes sortes de contrats avec eux, le fait est, ou du moins semble, que la Chine est aux commandes. Pas les États-Unis.

Maintenant, toute cette histoire de virus est évidemment assez mauvaise. Nous disons qu’il s’est échappé de leur laboratoire, ils disent qu’il a été amené à Wuhan depuis les États-Unis/l’OTAN. Vont-ils reculer ? Nan. Allons-nous reculer ? Ça n’en a pas l’air. Alors, que se passe-t-il là-bas ? Quelqu’un a deviné à ce stade.

Mais il pourrait y avoir une étincelle à laquelle personne ne pense. L’élection. Au moment où nous parlons, un audit complet est toujours en cours en Arizona. Des représentants de PA, GA, NV, etc. sont venus voir comment ils effectuent l’analyse médico-légale des bulletins de vote. Une fois cet audit terminé, que se passe-t-il s’ils présentent la preuve qu’en effet l’élection était une fraude dans cet État ?

Et bien Bob, qu’est-ce que ça a à voir avec une guerre avec la Chine ??!!! Eh bien, ce satané gars Lindell. Je ne sais pas si vous l’avez déjà vu, mais j’ai vu son dernier film « 9-0 » il y a quelques semaines. Dans celui-ci, il vous montre les « preuves » qu’il prétend avoir depuis janvier.

Dans le film, un « hacker chapeau blanc » a analysé les paquets de données que Lindell a reçus. Je ne suis pas un nerd de l’informatique, c’est certain, donc je dois prendre cela pour argent comptant, mais ce hacker dit que 1) ces paquets sont légitimes 2) ils ne peuvent pas être modifiés après coup 3) ce sont des enregistrements factuels absolus de données des échanges qui ne peuvent être ni masqués ni modifiés. « instantanés de l’histoire » est un terme qu’il a utilisé.

Eh bien, voici le kicker. Ils ont pris 20 échantillons de paquets que Lindell a reçus et les ont analysés. Ils montrent les résultats de l’analyse à l’écran et le pirate raconte ce que vous regardez. Première colonne la ville « cible », deuxième colonne la ville, troisième la position GPS, quatrième la machine contactée, etc.

Autour de la colonne 8 ou 9, les choses deviennent intéressantes. L’adresse de l’ordinateur « expéditeur » est répertoriée, le GPS de cet ordinateur expéditeur, le FAI qui héberge l’ordinateur, l’adresse IP de l’ordinateur individuel et ce que l’ordinateur a demandé aux machines aux États-Unis de faire. Ce qu’ils ont découvert, c’est que dans les 20 paquets analysés, des milliers de votes ont été retournés de Biden à Trump. D’où ont été envoyées toutes ces instructions ? Villes et bâtiments, et FAI et adresses IP… en Chine.

Si Lindell obtient du succès avec cette analyse, d’ailleurs le hacker au chapeau blanc dit “serait debout devant n’importe quel tribunal aux États-Unis, c’est une preuve incontestable”, que va faire la Chine si en plus d’être blâmée pour le virus, ils commencent à être blâmés pour avoir aidé à organiser les élections américaines ? Oh et pas seulement les élections présidentielles, les élections downticket.

