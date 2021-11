Les gros titres des médias le 4 novembre

Dans les médias d’aujourd’hui, USA Today snobe Winsome Sears, Jason Miyares des reportages sur les «candidats de couleur» qui ont remporté les élections, James Carville dit que «l’éveil stupide» a perdu les démocrates de Virginie, et un correspondant de PBS a déclaré à Biden que le GOP ment à propos de la race critique théorie

Le podcast « Ruthless » a connu une augmentation soudaine de son audience quelques jours seulement après que Politico a publié un article à succès sur le « programme de variétés » conservateur.

La semaine dernière, le rédacteur en chef de Politico Magazine, Derek Robertson, a rédigé un article d’opinion sur le podcast influent croissant, posant la question « est-ce que c’est bon? »

« Plus de 100 épisodes dans sa diffusion, l’émission a démontré de réelles forces – deux de ses trois animateurs sont des professionnels des relations publiques, ils connaissent trop bien les points de pression et les hypocrisies des médias politiques et se jettent dessus avec droiture – mais ses défauts rendent le produit global profondément insatisfaisant », a écrit Robertson.

UN PODCAST IMPOSSIBLE SONNE UNE ALARME : LE DÉNONCIATEUR DE FACEBOOK EST UN « CHEVAL DE TROIE » POUR DEMS, LES MÉDIAS POUR CENSURER LE DROIT

Robertson a affirmé que « Ruthless » a une « contradiction gênante en son cœur » puisque les co-animateurs Josh Holmes, Michael Duncan et Comfortably Smug se présentent comme les « mauvais garçons du discours conservateur », mais le podcast est « inextricablement lié à l’establishment que l’ancien président Donald Trump s’est insurgé contre, et que ses hôtes incarnent presque littéralement. »

L’éditeur de Politico a insisté sur le fait que le podcast est très « grincer des dents », qualifiant les co-animateurs de « gériatrique-millénaire » pour leur « quantité de références culturelles dépassées » et les comparant à « – les enseignants autoproclamés « cool » essayant d’avoir un ‘ session de rap’ avec leurs élèves. »

« Bien sûr, faire un podcast pas drôle n’est pas un péché, et ceux qui écoutent avec impatience » Ruthless « chaque semaine seront satisfaits tant qu’ils jugeront les bibliothèques susmentionnées possédées. Mais plus que la maladresse de ce que disent les hôtes, cela révèle finalement ce qu’ils ne disent pas sur le statu quo post-Trump du GOP », a écrit Robertson. « C’est de la viande rouge pour les fidèles, et probablement un Alka-Seltzer efficace pour les conservateurs dominants dorlotés dans les bulles géographiques libérales (comme les hôtes de l’émission). Pour quiconque, c’est une expérience d’écoute désorientante et franchement désagréable – et, fatalement, une cela semble presque comiquement timide face à la réalité par rapport à ses rivaux conservateurs des médias. »

RUTHLESS PODCAST JOUE ‘KLAIN TO FAME’ SE MOQUANT DES PERSONNALITÉS DES MÉDIAS SOIF DE RETWEETS DU CHEF DE PERSONNEL WH

Robertson a ensuite félicité son homologue libéral « Pod Save America » ​​de « phénomène culturel à saveur de #Résistance » et que le podcast dirigé par d’anciens membres du personnel d’Obama « était facile à comprendre, né (comme « Ruthless ») du rapport facile entre ses des hôtes et un défilé de discours d’encouragement quasi médiatiques avec les hauts gradés de leur parti. »

Cependant, le dénigrement de Politico du podcast conservateur semblait avoir l’effet inverse sur le grand public.

« Ruthless », qui était classé n ° 56 parmi les programmes politiques sur Apple Podcasts le jour de la publication de l’article de Robertson, a atteint le n ° 1 une semaine plus tard, selon Chartable.

« Merci mon pote », a déclaré Smug à Robertson jeudi.

Plus tôt cette semaine, les co-animateurs de « Ruthless » ont matraqué la critique de Robertson sur leur émission lors de l’épisode de mardi du podcast.

« C’était une opportunité pour lui de lancer des attaques ad hominem au programme de variétés », a déclaré Holmes à propos de Robertson, qui, selon lui, ressemblait à l’ancienne animatrice de télévision de jour Sally Jessy Raphael.

« Ce qui est hilarant, c’est que la pièce maîtresse de son argument est : ‘J’aime écouter Pod Save America. Je n’aime pas ces podcasts’, c’est-à-dire ‘Oh, parfait' », a réagi Smug, accusant Robertson de ne pas avoir suffisamment écouté le podcast car il n’y avait aucune mention des « trucs de pain et de beurre » comme « les combats de chevaux » et « faux espace » ni aucune mention, comme l’a ajouté Holmes, des jeux auxquels ils jouent comme « Dem ou Journo », » Klain to Fame » et « King of the Hill ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Pour lui et tout le monde comme lui, ils sont furieux que le programme de variétés ne soit pas régi par les règles de la gauche, n’est-ce pas? » Holmes a dit plus tard. « Ils sont contrariés que nous refusions d’entrer dans cette petite boîte que le journal glitterati met chaque conservateur et regarde ensuite comme un animal de zoo. »

« Et le programme de variétés ne parle pas assez du 6 janvier », a plaisanté Duncan. « Mais vous savez, il écoute en ce moment. Et ce gars ne s’est jamais senti plus puissant de toute sa vie qu’il ne se sent en ce moment. »

« Ruthless » profite également de la récente victoire du GOP en Virginie avec le renversement renversant du candidat au poste de gouverneur Glenn Youngkin après avoir passé des semaines à exhorter ses auditeurs à voter lors des élections.

Youngkin est apparu sur le podcast au printemps dernier lors de la primaire du GOP.