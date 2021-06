Implications des pourparlers concernant le Cachemire entre le gouvernement Modi et l’alliance Gupkar

Chaque parti de J&K fait de grandes promesses au peuple mais ne tient pas ses promesses après son arrivée au pouvoir.

Par Farooq Wani

Le 5 août 2019, le gouvernement Narendra Modi a divisé l’ancien État du Jammu-et-Cachemire en deux territoires de l’Union (UT) – le Jammu-et-Cachemire avec assemblée législative et le Ladakh sans assemblée législative. De nombreux développements concernant l’UT de JK sont entrés en vigueur et Murmu a été nommé premier lieutenant-gouverneur de l’UT de J&K nouvellement créé. Les autorités se sont précipitées sur les politiciens traditionnels et les ont emprisonnés ou assignés à résidence pendant assez longtemps.

Cependant, au fil du temps, lentement et progressivement, tous les politiciens traditionnels ont été libérés par le gouvernement. Dans l’intervalle, le bureaucrate devenu politicien Shah Faisal et fondateur de JKPM, le parti a quitté la politique menant à la scission de ce nouveau parti politique, une décision qui a ruiné les perspectives d’avenir de nombreux nouveaux entrants avec de grands rêves d’éliminer le fléau de la corruption dans la politique en Vallée du Cachemire.

People Alliances for Gupkar Declaration (PAGD), une coalition de sept partis politiques du Jammu-et-Cachemire a été formée en octobre 2020 dans le but prétendu de sauvegarder l’identité du peuple de J&K. Le PAGD a fait une grande démonstration publique d’unité, mais la réalité est que ces partis politiques étaient autrefois des ennemis politiques acharnés. Les sondages du DDC ont marqué une nouvelle époque dans l’histoire politique de J&K, car tout, de la participation politique aux résultats des élections, pourrait changer radicalement par rapport à ce qu’il avait été dans le passé. C’est peut-être ces changements tectoniques qui ont pu amener d’anciens adversaires à se rassembler sous la forme de PAGD et de procurations sur le terrain lors de ces élections.

Plus tard, la Conférence des peuples, dirigée par Sajad Gani Lone, s’est retirée du PAPD et a causé un énorme revers. Cependant, Lone a défendu sa décision de rompre en disant : « La confiance entre des partenaires alliés qui ont toujours été rivaux peut être très insaisissable et extrêmement fragile. Les procurations l’ont rendu perpétuellement insaisissable », a-t-il déclaré.

L’alliance PAGD, (qui cherche à restaurer l’article 370 et le statut d’État au Jammu-et-Cachemire), a décidé d’assister à la réunion convoquée par le Premier ministre Narendra Modi sur le Jammu-et-Cachemire le 24 juin à New Delhi. Le ministère de l’Intérieur a invité 14 dirigeants du Jammu-et-Cachemire – anciens ministres en chef, vice-ministres en chef et chefs de parti à la réunion à laquelle participeront également le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre du PMO Dr Jitender Singh Rana, de J&K. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre interagira pour la première fois avec tous les partis politiques de l’UT depuis le 5 août 2019, date à laquelle le Centre a abrogé le statut spécial de l’État et l’a bifurqué en UT.

Les politiciens de tous les constituants du PGD sont très conscients de la façon dont tout ce processus serait perçu par leurs partisans et électeurs potentiels. Les dirigeants du PAGD sont confrontés à un dilemme. D’une part, ils ne peuvent pas se permettre de perdre une occasion d’assister à la réunion du Premier ministre, tandis que d’autre part, ils ne savent pas ce qui les attend car le Centre a gardé ses cartes très près de sa poitrine. Ainsi, s’ils ne veulent pas être accusés par le public de ne pas avoir rencontré le Premier ministre et de faire passer la demande de restauration de l’article 370 et de l’État, ils savent aussi que si rien de significatif ne sort de cette réunion, le PAGD perdrait son pertinence et ainsi perdre le soutien du public.

Le processus en cours de délimitation des limites des circonscriptions au Jammu-et-Cachemire, qui augmentera également le nombre de circonscriptions de l’Assemblée (AC) de 83 à 90, pourrait changer les équations électorales dans l’État. Plusieurs CA ont des sous-régions dominées par différentes communautés religieuses. S’il devait y avoir un redécoupage calculé des frontières, par exemple celui qui augmente la part de la population hindoue dans certaines AC dominées par les musulmans, alors l’arithmétique politique peut changer. Ainsi, ces partis politiques ont été contraints de prendre la décision d’y assister car ils doivent faire preuve de force sur le terrain, sinon l’espace politique se rétrécira pour eux et tout boycott des scrutins se révélera être une catastrophe pour eux car ils devront mort politique. Compte tenu de ces circonstances, ils avaient participé aux sondages du DDC

En ce qui concerne la restauration du statut d’État à J&K, il semble que le militantisme soutenu par le Pakistan dissuadera probablement le gouvernement Modi d’accorder cette concession, en particulier à un moment où la Chine et le Pakistan tentent d’aggraver la situation sécuritaire dans la région.

Chaque parti de J&K fait de grandes promesses au peuple mais ne tient pas ses promesses après son arrivée au pouvoir. Ainsi, montrer des pâturages plus verts à des innocents là où il n’y en a pas n’est pas une approche authentique. Au lieu de cela, les politiciens traditionnels ont dans le passé non seulement érodé le statut spécial de JK, mais ont également détruit des générations en envoyant des signaux contradictoires. Les gens de J&K doivent donc être extrêmement vigilants et ne pas tomber dans un piège tendu par les politiciens afin de promouvoir leurs propres intérêts !

Le gouvernement dirigé par LG Sinha au Jammu-et-Cachemire fait beaucoup pour la cause des personnes et les programmes de développement vont dans la bonne direction. Il est grand temps que le gouvernement indien n’accepte aucune proposition des dirigeants du PGD qui ferait dérailler le développement.

Il y a une nouvelle aube au Jammu-Cachemire alors que la région progresse pour profiter de tous les fruits de la démocratie et de la liberté garantis par la Constitution indienne. La balle est désormais carrément dans le camp du peuple ; ils peuvent faire ou défaire leur destin et l’avenir de leurs jeunes générations.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, chroniqueur, commentateur télévisé et analyste politique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express.)

