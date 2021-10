Implications fiscales sur les plus-values ​​réalisées par les NRI

Les NRI n’ont pas la possibilité d’ajuster leurs gains en capital par rapport à la limite d’exemption de base de Rs 2,5 lakh.

L’imposition dépend du statut de résidence de l’individu. Par exemple, un contribuable résident doit payer un impôt sur son revenu global ; cependant, un Indien non-résident (NRI) n’est assujetti à l’impôt sur le revenu que sur les revenus provenant de sources indiennes.

Les NRI peuvent investir dans des actions et des fonds communs de placement, à condition qu’ils respectent les dispositions du Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Les dispositions relatives à l’impôt sur les plus-values ​​pour les NRI sont similaires à celles applicables aux particuliers résidents, à l’exception de l’applicabilité des dispositions TDS. A l’instar des investisseurs résidents, l’imposition des plus-values ​​dépend également de la durée de détention et de la nature des investissements cédés.

Types d’investissements et leurs implications fiscales ;

Plus-values ​​sur capitaux propres et instruments assimilés par NRI

Pour les actions cotées, les parts de fonds axés sur les actions ou les parts de fiducie d’entreprise et les obligations à coupon zéro, une période de détention de plus de 12 mois est considérée à long terme, tandis qu’une période de moins de 12 mois est considérée comme à court terme. Les gains sur la vente d’actifs à long terme seraient considérés comme des gains en capital à long terme (LTCG), et les gains résultant de la vente d’actifs à court terme seraient considérés comme des gains en capital à court terme (STCG).

Pour les NRI, le LTCG sur les actions et les investissements axés sur les actions est imposable à 10 pour cent dépassant l’exemption de Rs.1 lakh. La taxe sur les opérations sur titres (STT) doit avoir été acquittée pour vendre des actions ou des parts de capital. Rappelons qu’aucun avantage d’indexation n’est autorisé sur le coût d’acquisition pour les investissements axés sur les actions. Les investisseurs peuvent augmenter le coût d’acquisition des participations jusqu’au 31 janvier 2018 en utilisant la règle des droits acquis.

Les plus-values ​​à court terme provenant des actions et des investissements axés sur les actions sont imposables au taux fixe de 15 pour cent.

Plus-values ​​sur actions non cotées et biens immobiliers par NRI

Pour les actions et les biens immobiliers non cotés, la détention de plus de 24 mois est considérée comme du long terme, et moins de 24 mois sera considérée comme du court terme.

La plus-value à long terme sur les actions non cotées et les biens immobiliers est imposable à 20 pour cent avec indexation. L’indexation permet d’augmenter le coût des actifs en tenant compte de l’inflation.

Considérant que la plus-value à court terme sur ces actifs sera ajoutée aux autres revenus imposables et imposée selon le taux de dalle des particuliers. Par exemple, si un particulier a un taux d’imposition de 20 pour cent, alors STCG sera imposable à 20 pour cent.

Imposabilité des fonds de dette et autres immobilisations

Pour les fonds orientés vers la dette, les titres non cotés autres que les actions et tout autre actif en capital, une période de plus de 36 mois sera considérée comme du long terme, qui sera considérée comme du court terme.

Les gains en capital à long terme sur les investissements axés sur la dette ou sur tout autre actif en capital seront imposables au taux de 20 pour cent avec indexation. Les gains en capital à court terme sont ajoutés aux autres revenus imposables et imposés selon le taux de dalle des particuliers.

Une taxe sur l’éducation et l’enseignement supérieur de 4 pour cent sera ajoutée aux taux d’imposition à court et à long terme.

Exonérations fiscales disponibles pour les NRI :

Le gain en capital provenant de la vente d’une propriété résidentielle à long terme peut être réclamé à titre d’exonération en achetant une nouvelle maison résidentielle en Inde en vertu de l’article 54. L’article 54 permet également une option unique d’investir dans deux maisons contre la vente d’une propriété résidentielle. , à condition que le gain ne dépasse pas Rs.2 crore.

Considérant que l’exonération des gains en capital sur la vente de toute immobilisation à long terme autre que la propriété résidentielle peut être réclamée en vertu de l’article 54F.

En vertu de ces deux sections, NRI doit acheter une autre propriété résidentielle dans un délai d’un an avant ou deux ans après, ou la construction d’une nouvelle propriété dans les trois ans suivant la date de transfert de ce bien immobilier à long terme. De plus, cette exonération serait annulée si la nouvelle propriété est vendue dans les trois ans suivant son achat. En outre, il existe d’autres restrictions et conditions pour demander des exonérations que les contribuables doivent respecter.

En vertu de l’article 54, seul le gain en capital doit être réinvesti pour bénéficier de l’exonération. Cependant, en vertu de l’article 54F, la totalité du reçu de vente doit être investie. Sinon, seule une exonération proportionnelle sera autorisée.

NRI peut également demander une exonération de l’impôt sur les plus-values ​​en réinvestissant le montant dans des obligations spécifiées dans les six mois à compter de la date de transfert de ces biens (article 54EC). Cependant, en vertu de cette section, une exemption maximale peut être réclamée en investissant est de Rs.50 lakh.

Supposons que votre LTCG reste non investi jusqu’à la date d’échéance du dépôt du RTI. Dans ce cas, les contribuables peuvent déposer le montant sur un compte de gain en capital auprès de la banque désignée, qui peut ensuite être retiré pour investissement dans un délai déterminé. N’oubliez pas d’investir le montant exact que vous prévoyez de profiter de l’exemption, car la partie restante sera soumise au LTCG.

Avancer les implications fiscales au NRI

Les NRI sont également tenus de payer un impôt anticipé si l’impôt à payer estimé dépasse 10 000 Rs au cours d’un exercice. Les intérêts en vertu des articles 234B et 234C sont applicables si vous ne payez pas l’impôt anticipé.

Applicabilité des dispositions TDS au NRI

Les NRI sont soumis aux TDS aux taux applicables sur les plus-values ​​réalisées aux taux d’imposition les plus élevés, indépendamment de toute valeur seuil. Le taux de TDS est de 10 pour cent sur les plus-values ​​liées aux actions et de 20 pour cent après indexation pour les investissements autres qu’en actions.

Les plus-values ​​à court terme provenant d’investissements axés sur les actions sont soumises à un TDS de 15 pour cent plus la taxe applicable. Dans le même temps, les investissements non axés sur les actions (tels que les fonds de dette) sont soumis à un TDS de 30 pour cent.

Allègement de la double imposition

Le non-résident peut se soustraire à l’utilisation du DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) si l’Inde a une convention fiscale signée avec son pays de résidence. En vertu de la convention, les non-résidents peuvent (i) payer des impôts dans n’importe quel pays ou (ii) payer des impôts dans les deux pays et demander un allégement DTAA dans le pays de résidence.

En outre, les NRI n’ont pas la possibilité d’ajuster leurs gains en capital par rapport à la limite d’exemption de base de Rs 2,5 lakh.

Comme nous le savons tous, un particulier n’est assujetti à l’impôt que si le revenu imposable total est supérieur au plafond de l’exonération de base. De plus, dans le cas des résidents, si LTCG ou STCG est inférieur à la limite d’exemption de base, ce manque à gagner peut être compensé par les gains à long terme et à court terme. Cependant, les non-résidents ne peuvent pas compenser ce manque à gagner. Ainsi, un non-résident doit payer l’impôt total sur les plus-values ​​même si ses revenus sont inférieurs au plafond de l’exonération de base.

De plus, il ne faut pas oublier que la déduction en vertu du chapitre VI-A n’est pas disponible sur les revenus de gains en capital.

par Archit Gupta, fondateur et PDG de Clear (anciennement Cleartax)

