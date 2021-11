Bruxelles a approuvé en juin un fonds d’urgence de 5,4 milliards d’euros destiné à aider les entreprises à faire face aux effets à court terme du Brexit. L’argent est destiné à couvrir les coûts supplémentaires et à compenser les pertes post-Brexit.

L’Irlande est le plus grand bénéficiaire des fonds, suivie des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne et de la Belgique.

Mais les pêcheurs néerlandais se plaignent de ne pas avoir encore reçu d’argent dans le cadre du programme, alors que les pêcheries françaises ont déjà reçu une partie de la somme.

S’adressant à Express.co.uk, Durk van Tuinen de l’Union des pêcheurs néerlandais (Nederlandse Vissersbond) a déclaré que 10 mois après le Brexit, les pêcheurs néerlandais avaient du mal à prouver la relation entre leurs pertes et le Brexit, une exigence stricte pour recevoir les fonds.

Blâmant les règles de Bruxelles dans le cadre du programme, il a déclaré: « La Commission européenne déclare qu’il appartient à un État membre d’établir des règles sur la façon de retirer l’argent des fonds pour les pêcheurs.

« Donc, un État membre est responsable de l’élaboration des règles et aussi des possibilités.

« Et l’État membre doit également indiquer clairement qu’il existe une relation avec le Brexit avec la dépense de l’argent.

« Je sais que les Français ont travaillé très vite là-dessus et ont déjà payé les pêcheurs.

« Mais le gouvernement néerlandais prend plus de temps car il est plus difficile dans notre situation de prouver la relation entre les fonds et le Brexit, ce qui est essentiel si vous voulez utiliser l’argent des fonds. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’UE rendait difficile pour les pêcheurs néerlandais de réclamer leurs fonds, il a répondu: « Oui. À ce stade, nous sommes maintenant en novembre, cela fait déjà 10 mois après le Brexit et les pêcheurs ont perdu 10 mois de revenus.

Le différend a éclaté en septembre après que Paris a accusé Londres de ne pas avoir alloué suffisamment de licences aux bateaux français à la suite de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, tandis que Londres a déclaré qu’il respectait l’accord.

« Heureux d’accueillir à Paris David Frost pour relancer un dialogue nécessaire et assurer la mise en œuvre de nos accords », a déclaré M. Beaune sur Twitter, en publiant une photo des deux mains se serrant devant les drapeaux britannique, français et européen.

Les pourparlers ont pris fin après environ deux heures. Les deux parties n’ont pas immédiatement donné de détails sur ce dont elles avaient discuté.

M. Beaune a également serré la main de Lord Frost sur le perron du ministère, les deux hommes souriant et discutant devant les caméras de télévision à la fin des discussions.

Lundi, le président français Emmanuel Macron a reporté les sanctions commerciales qu’il prévoyait contre la Grande-Bretagne au sujet du différend sur les licences afin que les deux parties puissent travailler sur de nouvelles propositions.

Les mesures menacées par la France comprennent l’augmentation des contrôles aux frontières et sanitaires des marchandises en provenance de Grande-Bretagne et l’interdiction aux navires britanniques de certains ports français – des mesures qui pourraient potentiellement entraver le commerce transmanche.

La Grande-Bretagne et la France se disputent depuis des décennies l’accès aux riches zones de pêche autour de leurs côtes de la Manche, un problème qui a également entravé des années de négociations sur le Brexit avant que la Grande-Bretagne ne termine son retrait fin 2020.

Le dernier différend sur le nombre de licences de pêche post-Brexit a vu la France saisir une drague à pétoncles britannique, qui a depuis été libérée.

La réaffirmation du contrôle britannique sur ses zones de pêche était un élément central du dossier du Brexit que le Premier ministre Boris Johnson a présenté aux électeurs britanniques.