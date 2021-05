Importance croissante du dépistage et de l’éducation des patients sans contact à l’ère Covid

La montée en puissance des solutions sans contact a un énorme potentiel pour créer un système de santé complet, robuste et bien intégré en Inde.

Par Hiren Dhuvad,

L’épidémie de pandémie de Covid-19 a conduit à un passage au travail à distance dans diverses industries pour freiner la propagation du virus. La distanciation sociale et la désinfection régulière des mains sont devenues des pratiques standard. La flambée continue des cas a en outre découragé les visites fréquentes dans les hôpitaux, en particulier pour les patients qui suivent un traitement régulier. Ces patients doivent encore être étroitement surveillés par un médecin pour leurs contrôles de routine. Ceci, à son tour, a affecté l’ensemble du processus de prévention de la contagion. En conséquence, les organisations de soins de santé ont largement adopté des technologies de pointe pour permettre la surveillance sans contact.

Les systèmes de surveillance sans contact sont devenus une innovation majeure dans la prestation des soins de santé. Intégrée aux dernières technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML) et l’IoT (Internet des objets), la surveillance des patients sans contact joue un rôle décisif dans la lutte contre Covid-19. En passant immédiatement à des systèmes de dépistage et de surveillance des patients sans contact, les hôpitaux et les organisations de soins de santé s’orientent vers des plates-formes mobiles qui sont sur le point de changer remarquablement le scénario actuel des soins de santé dans le monde.

En raison de la nécessité de minimiser les contacts sociaux, il y a également eu un grand changement dans la conception des infrastructures de soins de santé. Les salles d’attente des hôpitaux sont devenues plus spacieuses pour empêcher la propagation du virus. Les points de contact sont désormais éliminés lors de la configuration des appareils sans contact. Par exemple, des hôpitaux et divers lieux publics ont été installés avec des désinfectants à capteur et des thermomètres sans contact pour des contrôles réguliers de la température.

Importance des solutions sans contact

De nombreux hôpitaux, professionnels de la santé et organisations de soins de santé poursuivent activement le développement de services et de processus sans contact qui maximisent la productivité. Ces innovations ont été rendues possibles par des technologies new-age telles que l’IA, le ML, l’IoT et la réalité augmentée. La télémédecine a rendu l’interaction médecin-patient complètement virtuelle et les appareils portables intelligents sont devenus des catalyseurs majeurs du dépistage des patients sans contact. Avec l’aide de ceux-ci, il y a eu un changement de paradigme des interactions en personne vers les interactions virtuelles.

Transformer les services de santé

La mise en œuvre de technologies de pointe a massivement réinventé la prestation de services de santé. Ces développements ont fourni des avantages tangibles majeurs et un plus grand contrôle sur l’offre d’installations de soins médicaux qui améliorent les résultats pour les patients. Dans les temps à venir, nous assisterons à une refonte complète des soins de santé traditionnels avec le passage aux dispositions sans contact. Les algorithmes sur lesquels ces technologies fonctionnent permettent aux médecins et aux patients d’obtenir des informations utiles qui aident à un diagnostic et un traitement précis.

L’IA est largement utilisée dans le processus de traitement des soins de santé et des services de diagnostic. Un exemple est «Watson for Oncology», un programme d’IA développé par IBM et utilisé pour un diagnostic précis du cancer. Il s’est avéré cohérent avec environ 90% des diagnostics établis par des spécialistes en oncologie.

L’IA améliore non seulement l’efficacité de l’administration hospitalière et de la gestion des opérations, mais permet même des services de santé axés sur les patients. De plus, les soins de santé intelligents dotés d’une informatique avancée sont actuellement à la tête des efforts d’innovation au sein de l’écosystème de la santé. Par exemple, de nombreux hôpitaux utilisent des systèmes de santé intelligents où le personnel médical fournit aux patients des services de diagnostic et de traitement à la fois hors ligne et virtuellement. La détection en temps opportun des maladies et des problèmes de santé majeurs est essentielle pour l’efficacité du traitement à administrer et pour éviter les complications graves. Dans un tel scénario, des appareils comme Kribado, qui est un appareil de dépistage portatif non invasif, aident les professionnels de la santé à traiter correctement les patients en évaluant et en effectuant un dépistage précis de leur état, car ils sont en mesure d’obtenir un score de risque au niveau de la pré-admission. .

L’outil d’observance des patients activé par l’IA, comme Kyoiku, permet de convertir la prescription physique manuscrite et les instructions du médecin en une prescription vidéo personnalisée facile à comprendre pour les patients. Un tel logiciel peut créer des vidéos pour plus de 130 000 médicaments avec de nouveaux ajouts chaque jour. Cela réduit encore davantage l’intervention physique d’un médecin et la prescription parvient au patient sur son mobile en évitant pratiquement toute possibilité de propagation de l’infection.

L’éducation des patients est un autre élément essentiel de la prestation des soins aux patients. Il est important d’éduquer les patients sur leur propre état de santé en partageant avec eux les bonnes informations de santé et les données les concernant. À cette fin, il existe des applications médicales qui aident les patients à se renseigner sur diverses maladies, traitements, médicaments et services de santé. Un appareil numérique comme Kanopi, qui est un équipement d’éducation des patients compatible WI-FI facile à utiliser, permet aux médecins et aux praticiens d’éduquer les patients sur leur état de santé avec des vidéos, des images et du son de bonne qualité.

Résumer

Pour fournir des soins de santé de qualité via une infrastructure numérique, la conception globale des soins de santé est en passe de devenir plus efficace, de la prise de rendez-vous au rétablissement du patient. Plusieurs entreprises de technologie de la santé adoptent les technologies sans contact pour améliorer la prestation des soins médicaux. La pandémie mondiale a entraîné l’émergence de tendances historiques dans le secteur de la santé et celles-ci vont probablement y rester longtemps.

