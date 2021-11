Importance de la littératie financière dans le nouveau paysage indien de l’investissement dans le commerce de détail

La façon la plus simple de commencer à maîtriser les finances est de comprendre la budgétisation, la gestion de la dette, l’épargne et l’investissement.

La pandémie de Covid-19 a mis des millions de vies en danger et mis de nombreuses personnes au chômage ou à une crise financière. La pandémie a non seulement touché tout le monde physiquement et mentalement, mais aussi financièrement. Cela a rendu les gens plus conscients de l’importance des investissements et de l’épargne pour un jour de pluie inattendu. Il est important d’être préparé financièrement, quel que soit notre âge, notre sexe, notre éducation ou notre vie dans une région métropolitaine ou rurale, apprendre à gérer nos finances peut changer la vie.

Alors que l’économie est désormais sur la voie de la reprise, une forte augmentation des investissements, notamment de la part des investisseurs de détail, est observée. Mais le manque de connaissances financières du pays est une grave préoccupation, car la moitié des connaissances est plus dangereuse que l’absence de connaissances.

La littératie financière peut être l’un des principaux moyens de combler le fossé entre votre parcours de création de richesse et la croissance économique. Cela inclut essentiellement votre compréhension du fonctionnement des comptes, de l’utilisation des cartes de crédit et des moyens d’éviter les dettes. L’absence de littératie financière manquera d’une base solide en termes de décisions concernant l’épargne et l’investissement. Dans le même temps, la littératie financière fournira une connaissance approfondie de l’éducation financière et des stratégies essentielles à la croissance et au succès financiers.

La littératie financière est une compétence importante à apprendre pour atteindre la croissance et le succès financiers. La façon la plus simple de commencer à maîtriser les finances est de comprendre la budgétisation, la gestion de la dette, l’épargne et l’investissement.

Dette : la dette consiste essentiellement à dépenser de l’argent qui ne vous appartient pas, par exemple : des prêts ou des cartes de crédit. Mais la dette peut être bonne aussi. Si vous vous endettez pour des choses qui sont nécessaires pour gagner votre vie, par exemple les frais de scolarité ou l’achat d’une voiture pour aller au bureau. Alors qu’il faut éviter d’emprunter de l’argent pour des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Budget : Le moyen le plus crucial d’acquérir des compétences financières est de comprendre votre budget sur lequel vous pouvez vivre, cela joue un rôle important dans l’atteinte de votre indépendance financière. La règle la plus simple pour la budgétisation est que le revenu doit être supérieur aux dépenses.Épargne : Épargner c’est sécuriser le présent et l’avenir invisible. L’épargne peut devenir votre fonds d’urgence ou un moyen de garder le contrôle de vos dépenses. Épargner n’est pas investir. Investir : Investir vous aidera à générer et à faire croître votre richesse pour l’avenir. L’investissement est ce qui vous fera gagner de l’argent pendant que vous dormez en raison des effets de la capitalisation. Investir peut être une passerelle pour atteindre vos objectifs financiers.

La littératie financière est la compétence la plus fondamentale et la plus critique que tout le monde devrait avoir. Mais en Inde, parler de finances à la maison n’est pas une pratique courante, beaucoup n’ont pas les bases de la gestion de l’argent, qu’il s’agisse d’épargner, d’investir, de souscrire une assurance ou de fonds d’urgence.

L’importance de l’épargne et de l’investissement est une valeur importante qui doit être inculquée dès le début. Cela vous aidera à comprendre la règle d’or de l’investissement : commencer tôt. Avoir des compétences financières est un facteur qui détermine la croissance économique d’un pays en développement comme l’Inde.

Selon une enquête mondiale de Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P), l’Inde abrite 17,5% de la population mondiale, mais près de 76% de sa population adulte ne comprend même pas les concepts financiers de base. Cela vous aidera non seulement à créer un patrimoine à long terme, mais vous protégera également, vous et votre famille, en cas d’urgence.

par, Ajinkya Kulkarni, co-fondateur de Wint Wealth

