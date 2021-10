Importance des antioxydants pour le corps humain

Les principales sources d’antioxydants naturels sont les grains entiers, les fruits et les légumes. (Source de la photo : IE)

Par le Dr Karuna Singh

Dans le scénario d’aujourd’hui, les changements de mode de vie comme le tabagisme, la dépendance à l’égard de la restauration rapide et de la malbouffe, la culture de travail sédentaire et divers facteurs liés à l’environnement comme la pollution, les radiations, etc., ont causé plusieurs maladies chroniques et dégénératives et divers processus dégénératifs associés. Ceci est principalement dû à l’accumulation de radicaux libres qui sont des sous-produits naturels du métabolisme cellulaire provoquant un stress oxydatif, une inflammation dans le corps entraînant des dommages à l’ADN et aux protéines dans le corps. Le corps peut tirer des combattants des radicaux libres de la nourriture. Ces défenseurs sont connus sous le nom d’antioxydants. Les antioxydants sont des produits chimiques qui donnent des électrons et empêchent donc l’oxydation d’autres produits chimiques en inhibant l’initiation ou la propagation de la réaction en chaîne oxydante et protègent donc en neutralisant les dommages.

Les antioxydants les plus connus et les plus naturels sont la vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène et d’autres caroténoïdes apparentés, ainsi que les minéraux sélénium et manganèse. De même, le glutathion, la coenzyme Q10, l’acide lipoïque, les flavonoïdes, les phénols, les polyphénols, les phytoestrogènes sont également considérés comme des composés antioxydants reconnus comme ayant le potentiel de réduire le risque de maladie, notamment le cancer et les maladies cardiaques. Les principales sources d’antioxydants naturels sont les grains entiers, les fruits et les légumes.

Les défenses antioxydantes au sein de la cellule sont de deux types, à savoir (i) la membrane cellulaire liposoluble constituée de vitamine E, de bêta-carotène et de coenzyme Q et (ii) les agents anti-oxydants hydrosolubles présents à l’intérieur de la cellule constitués de vitamine C, de glutathion peroxydase , superoxyde, dismutase (SD) et catalase.

ANTIOXYDANTS À BASE DE NUTRIMENTS

· Vitamine A : Les aliments riches en vitamine A sont les légumes jaunes comme la patate douce, la carotte, le lait, le fromage et les sources animales comme le foie, le lait, le beurre, le jaune d’oeuf et la mozzarella vert foncé

· Bêta-carotène (lycopène) : Les aliments riches en bêta-carotène sont des légumes à feuilles vertes et des fruits et légumes jaunes mûrs comme la papaye, la mangue, le melon musqué, la citrouille et la carotte.

· Vitamine C : Les sources riches sont les agrumes, l’orange, le citron, le citron vert, la goyave, la groseille à maquereau et les légumineuses germées.

· Vitamine E (Tocophérols) : Ses sources sont les céréales, les graines oléagineuses et les noix.

· Sélénium : Les viandes, les fruits de mer et les céréales sont la riche source de sélénium.

· Flavonoïdes : Ils présentent plusieurs effets biologiques tels que des activités antitumorales, anti-ischémiques, anti-allergiques, anti-hépatotoxiques, anti-ulcéreuses et anti-inflammatoires. Certains flavonoïdes alimentaires sont :

Ø Catéchine du Thé et du vin rouge;

Ø Flavanones d’agrumes ;

Ø Flavanols (par exemple quercétine) d’oignons, d’olives, de thé, de vin et de pommes ;

Ø Anthocyanidines de Cerises, fraises, raisins et fruits colorés

Ø Acide caféique de Raisins, vin, olives, café, pommes, tomates, prunes et cerises

L’apport d’antioxydants peut protéger notre corps contre les dommages induits par les radicaux libres agissant à différents niveaux. L’inclusion de sources riches en antioxydants dans l’alimentation dérivée de sources naturelles peut aider à réduire divers types de maladies liées au mode de vie. Le régime traditionnel indien, les épices et les plantes médicinales sont de riches sources d’antioxydants naturels. Par conséquent, un apport approprié d’une alimentation équilibrée chargée d’antioxydants riches en plantes devrait être un modèle d’apport quotidien.

CONSEILS POUR CONSOMMER PLUS D’ANTOXYDANTS

· Mangez plus de repas à base de plantes – ces aliments contiennent les plus grandes quantités d’antioxydants

· Rendez votre assiette colorée. Incluez des légumes et des fruits de toutes les couleurs dans votre alimentation, car la plupart des légumes et des fruits de couleurs foncées ou vives regorgent d’antioxydants.

· Utilisez la cuisson à la vapeur comme méthode de cuisson des légumes au lieu de les faire bouillir pour éviter la perte d’antioxydants.

· Préférez la nourriture comme source d’antioxydants au lieu de suppléments.

Attention, les suppléments ne servent qu’à combler les lacunes et à ne remplacer aucun composant.

(L’auteur est professeur, Nutrition et diététique, School of Allied Health Sciences, Sharda University, Greater NOIDA. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

