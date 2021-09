Importance des antioxydants pour un corps sain après la récupération de covid-19

La consommation régulière d’antioxydants aide à prévenir et à gérer les maladies cardiaques, en équilibrant les niveaux de pH dans le corps. (Source de la photo : IE)

Par le Dr P.Swathi

Le chemin vers la récupération de COVID-19 est fatigant, et il faut la bonne quantité de repos et une alimentation équilibrée pour que le corps retrouve ses premiers niveaux de santé. La nutrition joue un rôle important dans ce voyage pour ceux qui souffrent de COVID-19, ainsi que pour ceux qui se remettent de l’infection. Comme le virus vient avec sa complexité, le corps s’affaiblit généralement et met beaucoup de temps à se rétablir complètement. Même pendant la récupération, on fait face à la fatigue générale et à d’autres complications au quotidien. Les patients ont tendance à souffrir de symptômes similaires après un test négatif pour COVID-19. Ils continuent à se sentir faibles, les laissant fatigués même par des tâches quotidiennes simples. Souvent, ils ont du mal à se concentrer ou à se concentrer sur leur travail, même après un sommeil suffisant.

Environ 30% des personnes qui se remettent de COVID-19 sont confrontées à des complications majeures pour diverses raisons. L’une des principales raisons est l’utilisation de stéroïdes. Comme un apport élevé de stéroïdes est nécessaire pour combattre le virus, il laisse moins de nutriments dans le corps pour le rajeunir naturellement. Une autre raison majeure est la carence en antioxydants, qui affectent le corps à long terme. En conséquence, les patients de COVID-19 souffrent de fatigue, d’essoufflement, de douleurs articulaires, de perte de cheveux, de douleurs thoraciques, de prise de poids, d’augmentation du taux de sucre, de palpitations cardiaques et d’infections sanguines, entre autres. Par conséquent, il devient important de s’assurer que l’on consomme une quantité adéquate de glucides, de protéines et d’antioxydants. La vitamine A, la vitamine E, la vitamine C, le sélénium, le zinc, le glutathion et les flavonoïdes, entre autres, sont les antioxydants dont le corps a généralement besoin pour une récupération saine.

La consommation régulière d’antioxydants aide à prévenir et à gérer les maladies cardiaques, en équilibrant les niveaux de pH dans le corps en pompant les toxines par les reins, contribuant ainsi à la longue durée de vie du foie. De plus, les antioxydants, également appelés piégeurs de radicaux libres, renforcent l’immunité en empêchant et en ralentissant les dommages aux cellules.

Antioxydants pour les maladies cardiovasculaires

Flavonoïdes – Chocolats noirs, thé, chou rouge, chou-fleur

P Acide coumarique – Orange, raisin, papaye, orge, riz brun, cannelle, arachides, tomate, ail, carotte

Glutathion – Poisson, poulet, œuf, protéine de lactosérum, noix, légumineuses, brocoli, chou-fleur, chou, légumes

Antioxydants pour le diabète sucré

Vitamine A – Feuilles de pilon, épinards, orange, papaye, carotte, feuilles de bétel

Glutathion – Poisson, poulet, œuf, protéine de lactosérum, noix, légumineuses, brocoli, chou-fleur, chou, légumes

Antioxydants pour les yeux

· Vitamine A – Feuilles de pilon, épinards, orange, papaye, carotte, feuilles de bétel

· Anthocyanes – Myrtille, aubergine, prunes, raisins, betterave rouge, chou violet, chou-fleur violet

Antioxydants anti-inflammatoires

· P Acide coumarique – Orange, raisin, orge, riz brun, cannelle, arachides, tomate, ail, carotte.

· Curcumine – Curcuma

· Acide caféique – Café, anticoagulant naturel (cannelle), fruits secs, muscade, graines de tournesol, avoine, grains entiers, thé

Choses à prendre en charge pour la récupération post COVID-19 :

Assurez-vous de bien dormir au moins 8 heures par jour La méditation et les exercices de respiration peuvent aider votre corps à se calmer et à commencer la journée en bonne santé. Isolez-vous pendant au moins 2 semaines afin que le corps ne soit pas exposé à des impuretés inutiles. régime alimentaire nutritif avec moins de sel, tout en incluant les quantités requises de calcium, zinc, cuivre, manganèse, fibres solubles, vitamine E et vitamine B1 pour réduire les douleurs articulairesConsommer des aliments comme le jaune d’œuf, le poisson (saumon et thon), les fruits de couleur orange (banane) , orange, papaye), champignon, tofu, paneer allégé, préparation de repas, lait de soja, légumes à feuilles vertes, graines de sésame, etc. , noix, graines oléagineuses, œuf entier, grains entiers, lentilles, etc. pour gérer vos niveaux de CRPBon apport en protéines, aliments anti-inflammatoires, fibres solubles, noix, fruits, antioxydants, fer, vitamine C, groupe oméga -6 & n-9), vapeur régulière avec eau chaude par ajouter du sel cristal et du curcuma vous aidera à gérer vos problèmes respiratoires. Évitez les aliments tels que les produits raffinés, les sucreries et les sucreries. Les glucides complexes, les protéines modérées et les aliments riches en fibres et faibles en graisses peuvent aider à gérer les niveaux de sucre.

(L’auteur est MS (DFSM), diététicien principal, Manipal Hospitals Vijayawada. L’article est à titre informatif seulement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

