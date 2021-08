Importance des liens dans Instagram – Meilleurs hacks pour votre profil

Avoir une présence en ligne puissante est vital pour les petites entreprises qui essaient d’augmenter leur audience. Ignorer la nécessité d’une présence sur les plateformes de médias sociaux populaires peut mettre votre entreprise dans une position compromise. Des plateformes comme Instagram regorgent de millions de consommateurs avides de nouveaux produits et services. Les entreprises du monde entier dépensent plus de 5 milliards de dollars par an en marketing auprès des utilisateurs d’Instagram.

En tant que propriétaire d’entreprise, l’un de vos principaux objectifs marketing sur Instagram est de générer du trafic vers votre site Web. La meilleure façon de le faire est d’insérer des liens sur votre page Instagram. Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur l’importance des liens sur Instagram et comment les utiliser correctement.

Pourquoi vous devriez vous soucier des liens sur Instagram

Si vous êtes nouveau dans le monde du marketing Instagram, vous ne savez probablement pas pourquoi le lien est si important. Présenter vos produits/services sur Instagram vous permettra d’attirer plus de clients au fil du temps. L’un des meilleurs moyens de montrer aux utilisateurs d’Instagram davantage sur votre entreprise est de les diriger vers votre site Web. La meilleure façon de le faire est d’utiliser la puissance des liens.

En augmentant le flux de trafic vers votre site Web, vous pouvez facilement générer des prospects de grande valeur. Avant de commencer à envoyer des personnes d’Instagram vers votre site Web, vous devez développer des pages de destination. Ces pages sont conçues pour fournir des informations détaillées sur un produit/service particulier. Ces pages ciblées vous permettent d’attirer l’attention de consommateurs motivés. Vous devez également tester la vitesse de votre site Web pour vous assurer qu’il fonctionne rapidement et correctement pour les utilisateurs d’Instagram qui y accèdent.

Utilisez des liens dans vos légendes

Attirer l’attention des utilisateurs d’Instagram n’est possible que si vous publiez régulièrement du contenu attrayant. L’utilisateur moyen d’Instagram est constamment à la recherche de photos et de vidéos divertissantes à consommer. L’une des meilleures façons d’utiliser la puissance des liens est de les mettre dans les légendes de votre message. Vous devez comprendre que les liens que vous mettez dans ces légendes apparaîtront sous forme de texte brut.

Cela signifie que la personne qui souhaite y accéder devra soit le copier et le coller dans son navigateur, soit s’en souvenir. Si vous souhaitez faciliter ce processus pour vos abonnés Instagram, il est important d’utiliser un service conçu pour raccourcir l’URL.

Si vous souhaitez vous faciliter la publication de nouveaux contenus, l’utilisation d’un programme de post-programmation est cruciale. Avec ces programmes, vous pouvez développer des articles des semaines à l’avance et programmer leur publication à une certaine heure/date.

Lien dans votre bio

L’un des endroits les plus couramment utilisés par les propriétaires d’entreprise pour les liens sur Instagram est leur profil. Dans la plupart des cas, c’est la première chose qu’un nouvel abonné remarquera à propos de votre page Instagram. Avant de commencer à mettre des liens dans votre biographie, vous devez considérer ce que vous essayez d’accomplir. Mettre simplement un lien vers votre page d’accueil est une mauvaise idée si vous souhaitez informer les utilisateurs d’Instagram sur un produit/service particulier que vous avez à offrir.

Le ciblage de vos liens et l’utilisation de pages de destination vous permettent de fournir aux utilisateurs les informations qu’ils souhaitent réellement. L’avantage des liens bio Instagram est qu’ils peuvent être modifiés à tout moment. De nombreuses entreprises développent des publications sur le nouveau contenu sur leur site Web, puis dirigent les utilisateurs d’Instagram vers leur biographie pour un lien vers ce contenu. Vous pouvez utiliser cette même technique lorsque vous essayez d’attirer l’attention sur un nouveau produit/service proposé par votre entreprise.

Déverrouillage du lien de balayage vers le haut

Instagram est extrêmement restrictif en ce qui concerne l’endroit où les liens peuvent être intégrés. De nombreux nouveaux utilisateurs d’Instagram ne réalisent pas que le lien de balayage n’est réservé qu’aux comptes comptant 10 000 abonnés ou plus. Bien que cela puisse prendre un certain temps pour atteindre cette étape, cela vaut bien le temps et les efforts investis. Un lien de balayage est beaucoup plus facile d’accès pour les utilisateurs d’Instagram, c’est pourquoi vous devez travailler à le déverrouiller pour votre compte professionnel.

Il est temps de commencer à lier

Ne négligez pas l’opportunité de fournir un accès facile à d’autres contenus que vous souhaitez que vos utilisateurs Instagram voient. Utilisez les conseils de cet article pour créer une campagne de liens Instagram efficace.

Auteur : Debra Murphy

Debra Murphy, présidente de Masterful Marketing, s’associe aux propriétaires de petites entreprises en tant que coach marketing et conseiller de confiance pour les aider à tirer parti du marketing entrant – une combinaison de marketing de recherche, social et de contenu – pour renforcer la visibilité de la marque sur leur marché cible.

Ses services de coaching s’adressent aux petites entreprises… Voir le profil complet ›