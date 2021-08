Importance des médias sociaux : 5 raisons pour lesquelles votre marque doit en faire la priorité

Pourquoi tant d’entreprises, de marques et de particuliers accordent-ils la priorité à leur marketing sur les réseaux sociaux ? Ils comprennent son importance et la façon dont il ajoute de la valeur à leur entreprise. Maintenant que les consommateurs interagissent le plus souvent avec les entreprises d’une manière qui n’est pas en face à face, donner la priorité aux médias sociaux est devenu un moyen idéal pour interagir activement avec les clients.

Chaque entreprise ou professionnel peut gagner à comprendre pourquoi il est important de donner la priorité aux médias sociaux lorsqu’il s’agit d’atteindre son public et de renforcer sa marque.

Comprendre l’importance des médias sociaux avec 5 avantages pour les prioriser

Il montre au monde qui vous êtes

Avec les médias sociaux, vous avez la possibilité de mettre en évidence tous les meilleurs aspects de votre entreprise en un seul clic. À quelles informations seraient les plus utiles pour vos clients potentiels et actuels d’avoir facilement accès ?

Ne laissez pas cette question vitale sans réponse ! Les médias sociaux de votre marque sont une plaque tournante permettant aux utilisateurs d’en savoir plus sur votre entreprise et sur ce qui vous intéresse.

Quelle est la fiabilité d’une entreprise qui montre des facettes très limitées de son travail ? Les plateformes sociales offrent une opportunité de légitimer votre marque. Les médias sociaux vous permettent de démontrer votre expertise de diverses manières, tout en vous offrant la possibilité de rédiger des biographies du personnel, de partager des publications et de produire du contenu pouvant mettre en valeur de manière créative les valeurs fondamentales de votre entreprise, la voix de la marque et les qualités uniques que vos services fournissent.

Vous pouvez également utiliser les médias sociaux comme plate-forme pour distinguer votre marque de ses concurrents. Montrer aux consommateurs que la personnalité de votre marque est clairement définie et cohérente est précieux, mais vous voulez également vous assurer que vous suivez les tendances courantes sur Internet (le cas échéant) pour montrer à votre public que vous êtes à jour sur le monde autour de vous.

Avoir une bonne connaissance de tous les aspects de votre marque vous permet d’avoir une meilleure idée de l’influence de vos plateformes de médias sociaux lors de l’interaction avec les clients.

N’oubliez pas que vous ne voulez pas paraître inauthentique ! Comprendre l’importance des médias sociaux et investir dans ceux-ci vous donne la possibilité de montrer que vous pouvez vous connecter à un niveau personnel avec votre public.

Ciblez et attirez votre public

Quand il s’agit de l’importance des médias sociaux, il y a tellement d’objectifs différents – c’est à vous de définir comment vous voulez l’utiliser ! Votre entreprise essaie-t-elle de gagner un public général ou y a-t-il un public spécifique qui bénéficierait de l’apprentissage sur vos services ? Il est essentiel de déterminer exactement qui vous essayez d’atteindre avec vos messages. Avec les progrès des médias sociaux, atteindre et interagir avec votre public n’a jamais été aussi simple !

Afin de créer un message qui résonne auprès de votre public et de vos clients, sachez exactement qui vous ciblez. Vous ne voulez pas que vos intentions soient perdues parce qu’elles ont été mal orientées.

Les médias sociaux sont importants car ils vous permettent d’atteindre les gens au niveau local, régional, national et même international. Si vous comprenez les caractéristiques de votre public cible, vous serez en mesure de personnaliser vos messages pour mieux résonner avec ce public. Par exemple, la façon dont vous communiquez avec un adolescent en ligne n’est pas la même qu’avec un baby-boomer.

Les médias sociaux offrent de la valeur tout en créant un moyen peu coûteux de commercialiser votre entreprise. De plus, les médias sociaux vous permettent d’avoir un contrôle direct sur les messages que vous partagez avec le monde.

Bien qu’il soit important d’augmenter et de maintenir efficacement votre présence sur les réseaux sociaux, il est essentiel d’être réaliste quant à la quantité d’énergie et de temps que vous pourriez avoir besoin d’investir pour atteindre un public plus large.

Pour vous aider à déterminer votre public cible, posez-vous ces questions :

Quel est le public que vous essayez d’atteindre ? Quelles plateformes ce public utilise-t-il généralement ? En général, le public cible est-il féru de technologie ? Quelles tendances sont populaires parmi ce public ?

Connaître votre public et qui vous souhaitez atteindre vous donnera plus de confiance dans vos interactions en ligne.

Diversifiez votre contenu

Travaillez à diversifier vos interactions en évaluant la meilleure plateforme de médias sociaux sur laquelle partager vos messages ! Les grandes plateformes peuvent atteindre des milliers ou des millions de personnes ; votre prochain client pourrait être l’un d’entre eux.

Diversifier votre contenu sur les réseaux sociaux (à travers des sujets variés, une structure de contenu, etc.) est un moyen précieux de vous connecter avec votre public cible et de maximiser votre retour sur investissement. Bien que le maintien d’une présence sur une variété de plateformes soit important pour votre image et votre image de marque, vous ne voulez pas diriger l’énergie vers un point de vente qui n’est pas efficace.

Voici les plates-formes populaires et leurs objectifs sur lesquelles vous pouvez atteindre des clients potentiels :

Facebook permet aux utilisateurs de publier, aimer et partager du contenu (photos, vidéos, articles, etc.) d’un simple clic. Une grande partie du contenu est rendu public afin qu’il puisse atteindre un public aussi large que possible.Twitter a une limite de caractères dans ses messages, les messages sont donc plus concis et, parfois, plus informels. Les utilisateurs peuvent ajouter du contenu à leurs favoris et retweeter à leurs abonnés.Instagram est un hub pour partager des photos ou de courtes vidéos. Les utilisateurs peuvent publier du contenu sur leur fil d’actualité général ou donner des mises à jour vidéo en direct dans le cadre de la fonctionnalité Story.LinkedIn crée un espace permettant aux utilisateurs d’élargir leurs réseaux professionnels. Ils peuvent partager des articles dans leur domaine, rechercher des mises à jour d’emplois ou regarder des vidéos de formation informatives pour approfondir leurs connaissances de l’industrie.Pinterest permet aux utilisateurs de découvrir de nouveaux contenus (images, articles, liens) en fonction de leurs intérêts préférés. Ils peuvent parcourir par sujet et classer leurs découvertes dans des tableaux esthétiques.TIC Tac est une plate-forme de médias sociaux plus récente qui fonctionne bien si votre produit ou service est mieux présenté à travers de courts clips vidéo. TikTok est également un excellent moyen d’atteindre un public plus jeune et de rester pertinent. Comme il s’agit d’une plate-forme plus récente, il est un peu plus facile de « exploser » et de faire voir votre contenu à un public plus large.

Ne vous limitez pas à un seul moyen d’atteindre votre public sur les réseaux sociaux. La façon dont vous interagissez avec votre public sur un réseau ne garantit pas nécessairement qu’il trouvera un écho auprès de votre public sur un autre. Si vous n’avez pas de contenu personnalisé pour différentes situations, il manquera d’individualité et sera difficile à connecter.

Au fur et à mesure que vous commencez à déterminer quelles plateformes de réseaux sociaux vous conviennent le mieux, vous découvrirez peut-être que vous n’êtes pas en mesure d’allouer personnellement autant de temps que vous vouliez consacrer à votre campagne sur les réseaux sociaux. L’embauche d’une entreprise de marketing externe peut vous aider à atteindre vos objectifs qui semblent intimidants. Lisez cet article de blog pour savoir quelles questions vous devez garder à l’esprit lorsque vous trouvez une entreprise de médias sociaux avec laquelle travailler.

Créer un plan réalisable

Traduisez vos objectifs marketing dans la sphère en ligne !

Après avoir évalué de manière critique vos besoins ainsi que ce que vous cherchez à faire, créez un plan spécifique à mettre en œuvre.

Déterminez un calendrier pour votre campagne sur les réseaux sociaux et commencez à créer des objectifs SMART :

Sspécifique. Déterminez dans quel but vous utilisez les médias sociaux.Mmesurable. Comment comptez-vous suivre la progression de vos objectifs initiaux ?UNEréalisable. Choisissez des objectifs de médias sociaux qui peuvent être facilement atteints. Créez un plan simple sur des plateformes faciles à naviguer !Rpertinent. Comment vos réseaux sociaux améliorent-ils votre image de marque et votre entreprise ?Topportun. Planifiez correctement le temps de produire du contenu pour voir les progrès sur vos plateformes.

Chaque grand plan a une certaine flexibilité! Construire une identité de marque sur les réseaux sociaux peut prendre du temps et vous voulez être bien informé sur toutes vos options.

Soyez prudent lorsque vous choisissez vos objectifs et soyez également réaliste. Ils peuvent changer après le lancement lorsque vous commencez à interagir avec vos abonnés et voyez quels messages résonnent le mieux avec eux.

Suivez facilement les résultats de la campagne

Vous consacrez tous ces efforts à la planification et à la création de vos comptes de médias sociaux, mais comment mesurez-vous l’importance des médias sociaux ?

L’efficacité des médias sociaux se résume à examiner et à analyser les résultats de votre travail avec des détails et des données impeccables !

L’analyse des données et des statistiques de vos réseaux sociaux est un excellent moyen de déterminer si vous atteignez vos objectifs initiaux.

Vous pourrez facilement voir les tendances de vos données et commencer à voir où vous devrez peut-être modifier certains aspects de votre campagne.

Après avoir vérifié les données, commencez-vous à remarquer certains aspects de votre campagne sur les réseaux sociaux qui fonctionnent bien ? Vos autres livrables n’affichent-ils pas les mêmes résultats ?

En apprenant davantage sur ce qui intéresse votre public, vous serez en mesure de décider quels types de contenu de médias sociaux ils trouvent attrayants. N’oubliez pas que les résultats peuvent prendre jusqu’à 12 à 18 mois, alors ne vous découragez pas si vous ne les voyez pas immédiatement.

Une fois qu’un certain temps s’est écoulé, revenez sur vos objectifs initiaux avec vos comptes de réseaux sociaux. Les avez-vous atteints ?

Ne sous-estimez pas l’importance des réseaux sociaux ! Contactez-nous si vous avez besoin d’aide pour prioriser votre présence.

Comprendre l’inconnu peut être intimidant. Avec des innovations majeures dans le domaine du marketing, tenez compte de ces cinq étapes essentielles lorsque vous commencez à diffuser votre marque.

Auteur : Erika Taylor Montgomery

Suivez @PublicityErika

Erika Taylor Montgomery est PDG/publiciste en chef et fondatrice de Three Girls Media Inc., une agence de relations publiques et de marketing des médias sociaux spécialisée dans le travail avec les petites et moyennes entreprises. Avec une passion pour aider ceux qui en ont le plus besoin mais qui peuvent le moins se le permettre, elle est toujours prête à partager des conseils… Voir le profil complet ›