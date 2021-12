Importance du partenariat public-privé dans la construction d’infrastructures de santé

Le virus évoluant et se propageant beaucoup plus rapidement que lors de la vague précédente, aucun pays n’aurait pu se défendre complètement.

Par Ravideep Singh

L’Inde est aux prises avec des infrastructures de santé déficientes depuis un certain temps. Au cours de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, les sombres réalités des soins de santé en Inde sont devenues évidentes. Le virus évoluant et se propageant beaucoup plus rapidement que lors de la vague précédente, aucun pays n’aurait pu se défendre complètement. Cependant, contrairement à la première phase, lorsque le pays a été pris au dépourvu par la pandémie, la catastrophe de la deuxième phase a été aggravée par le manque de préparation, que ce soit en termes d’assurer des matières premières adéquates pour les vaccins, les conteneurs et les bidons pour le transport de l’oxygène, personnel pour les tests de dépistage de virus, ou suffisamment de médicaments, de lits et d’autres installations. infrastructures de santé, pandémie de Covid-19, partenariat public-privé dans le domaine de la santé, infrastructures de santé indiennes,

Dans de telles situations, lorsque le système de santé est en crise, l’Inde rurale souffre le plus, car le manque de sensibilisation et d’accessibilité aggrave le problème. Plus de 75 % des infrastructures de santé de l’Inde sont concentrées dans les régions métropolitaines, où vit seulement 27 % de la population. De plus, selon une étude de KPMG, 74% des médecins en Inde travaillent en zone urbaine. Cela indique que 73% de la population des zones rurales n’a même pas accès aux soins de santé de base.

Un autre défi est la pénurie d’instituts médicaux bien équipés. Par rapport au besoin urgent, le taux de construction de tels instituts d’enseignement ou de formation médicale reste faible. Jusqu’à récemment, les institutions médicales privées devaient être érigées sur au moins cinq acres de terrain, conformément aux réglementations gouvernementales. En conséquence, un grand nombre de collèges privés ont été créés dans des endroits reculés, ce qui rend difficile le recrutement de médecins à temps plein dûment qualifiés en raison des mauvaises conditions de vie et des faibles échelles de rémunération.

Le dévoilement de ces lacunes nous a offert l’occasion d’examiner les façons possibles de transformer l’infrastructure de santé. En 2020, la quinzième Commission des finances a souligné le rôle des partenariats public-privé dans l’amélioration des infrastructures de santé et a suggéré d’augmenter les dépenses publiques de santé de 0,95% du PIB à 2,5% d’ici 2024.

La pertinence des PPP dans le contexte indien

Le modèle de partenariat public-privé (PPP) en Inde a connu du succès dans d’autres domaines tels que les infrastructures, l’énergie, l’éducation, le développement urbain, le tourisme, entre autres. Il peut également s’avérer être le remède ultime aux problèmes de santé de l’Inde.

Voici quelques façons dont le modèle PPP contribuera à renforcer l’infrastructure de santé indienne –

Faire appel à l’expertise : L’expérience et l’expertise en gestion du secteur privé dans la création et la gestion d’organisations performantes peuvent être cruciales pour réorganiser les installations médicales afin de créer un système de santé efficace.

Avantages financiers mutuels : Le secteur privé peut apporter des fonds importants pour construire des établissements de santé de premier ordre qui profitent aux masses. Dans le même temps, le secteur public peut apporter les subventions et l’accessibilité nécessaires. Un bon modèle PPP qui réduit les coûts est également avantageux pour le grand public car il peut potentiellement conduire à une baisse des impôts.

Disponibilité: PPP apportera les ressources du gouvernement nécessaires pour rendre les soins de santé disponibles pour les plus grandes masses indiennes vivant dans les zones urbaines et rurales. Cela créera également un modèle durable à long terme.

Offre des soins de santé abordables : PPP utilise une stratégie de volume élevé et de faible marge pour atteindre la couverture sanitaire universelle et fournir des soins de haute qualité à un coût raisonnable.

Technologie de classe mondiale : La technologie innovante de la nouvelle ère adoptée par les acteurs privés peut rendre les soins de santé accessibles à l’Inde rurale ; un exemple pertinent est la télésanté.

Médecins spécialistes : Des changements dans la politique gouvernementale pourraient aider l’Inde à produire davantage de médecins spécialisés afin de pallier la grave pénurie du pays. La décision du Centre de ressusciter les programmes de diplôme d’études supérieures en médecine est un grand pas dans la bonne direction.

