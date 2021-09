Importance d’un mode de vie sain pour abaisser les niveaux d’Hba1c dans le diabète

La détection et le diagnostic précoces sont très importants dans la gestion du diabète. (Source de la photo : .)

Par le Dr Vandana Juneja, coach expert en mode de vie, GOQii

Le diabète est devenu un problème de santé majeur en Inde avec plus de 80 millions de personnes souffrant de cette maladie. La plupart ne sont pas conscients de la maladie et plusieurs questions telles que – cela durera-t-il pour toujours, est-il réversible, comment puis-je surmonter cette maladie, etc., fait surface de temps en temps. Je peux vous assurer que le diabète n’est pas une condamnation à mort. Vous pouvez inverser votre état grâce à des changements de mode de vie positifs et sains et vivre une vie épanouissante.

Le diabète est un groupe de troubles métaboliques caractérisés par une augmentation du taux de sucre dans le sang sur une période de temps prolongée. S’il n’est pas traité ou n’est pas bien géré, le diabète peut entraîner de graves complications pour la santé, notamment des lésions nerveuses, des maladies cardiovasculaires, des maladies rénales, des lésions oculaires et même des accidents vasculaires cérébraux.

La détection et le diagnostic précoces sont très importants dans la gestion du diabète. Les tests suivants sont utilisés pour le diagnostic du diabète :

Test de glycémie à jeun – FBG

Test de tolérance au glucose par voie orale – OGTT

Test de glycémie au hasard

Test d’hémoglobine A1c – HbA1c

L’HbA1c est un test d’hémoglobine glyquée ou glycosylée qui permet de mesurer la glycémie moyenne au cours des 3 derniers mois. Ce test est essentiel pour toute personne diabétique.

Pourquoi l’HbA1c est-elle importante ?

Bien que les tests de glycémie à jeun et après les repas soient également importants, ils ne peuvent mesurer votre taux de sucre qu’à un certain moment et peuvent varier en fonction de ce que vous avez mangé au cours de la dernière nuit ou du repas précédent. Cependant, le test HbA1c examine les données des 3 derniers mois et est plus précis. Ces niveaux nous indiquent dans quelle mesure le corps maintient les niveaux de glucose dans le sang.

Pourquoi est-il important de baisser votre taux d’HbA1c ?

De nombreuses études ont montré que l’abaissement des taux d’HbA1c peut aider à ralentir la progression de la maladie et également à réduire le risque de complications de santé associées au diabète.

Les résultats de l’HbA1c peuvent être les suivants :

Normal/en bonne santé : inférieur à 5,7 %

Pré-diabète : 5,7 à 6,4 %

Diabète : 6,5 % ou plus

Un individu en bonne santé doit viser un score HbA1c inférieur à 5,7%. En cas de diagnostic de diabète, différentes personnes auront des cibles différentes en fonction de divers facteurs. Mais en général, il faut viser à maintenir leurs niveaux aussi près que possible de la plage normale ou au moins en dessous de 7%.

Changements de mode de vie nécessaires pour abaisser les niveaux d’HbA1c

La gestion du mode de vie, ainsi que l’intervention pharmacologique, sont l’approche clé d’une gestion efficace du diabète. Chez GOQii, un coach vous aide à adopter un mode de vie plus sain, en apportant des changements graduels, simples mais efficaces dans la routine d’un individu, ce qui vous aide finalement à abaisser son taux de sucre dans le sang et à gérer ou même inverser votre diabète.

Par exemple, un utilisateur de GOQii, Deepak Sampat, a réussi à réduire son taux d’HbA1c de 7,5 à 6,2 et à réduire son poids de 85 kg à 78 kg dans les 2 mois suivant son adhésion à GOQii. Il gère avec succès son diabète grâce à des modifications simples de son mode de vie qui l’aident à mener une vie saine et heureuse sous la direction de son entraîneur.

Bien que chaque personne soit différente et qu’une approche différente soit requise pour tous, certains changements de style de vie de base que vous pouvez intégrer pour gérer le diabète incluent :

1. ALIMENTATION SAINE

Ce que vous nourrissez votre corps affecte votre taux de sucre dans le sang. Il est donc important de surveiller votre apport alimentaire quotidien et de passer à des choix alimentaires plus sains. Le coach analyse vos carnets d’alimentation et vous donne un retour d’information approprié qui peut vous aider dans vos repas quotidiens, sans vous imposer de restrictions strictes qui sont généralement difficiles à suivre sur une longue durée.

Les directives suivies incluent manger autant que votre corps a besoin, le contrôle des portions, des combinaisons d’aliments sains et intelligents pour réduire la charge glycémique, y compris plus de légumes, de fruits, de grains entiers et de légumineuses, de fibres, de produits laitiers sans gras et de viandes maigres. Cela inclut également la surveillance de votre apport en glucides, ce qui est également très important, surtout si vous prenez de l’insuline ou des médicaments qui abaissent le taux de sucre.

2. ACTIVITÉ PHYSIQUE

L’exercice et l’activité physique de style de vie (LSPA) sont importants pour la gestion du diabète et la prévention des complications liées au diabète. Un mode de vie actif aide le corps à consommer régulièrement de l’énergie et ne laisse pas la glycémie grimper trop haut.

L’exercice régulier abaisse la glycémie en circulation et en stockage. Si une personne prend de l’insuline et des médicaments réguliers pour abaisser son taux de sucre, des séances d’entraînement intensives peuvent provoquer une hypoglycémie en raison d’une sensibilité améliorée à l’insuline. Il est donc important de planifier vos entraînements sous la direction d’un professionnel et un coach de style de vie peut certainement vous aider à le faire.

Le coach surveillera toutes vos activités et vous guidera en conséquence. Votre plan d’exercice devrait inclure – des activités d’aérobie, de musculation, de flexibilité et d’équilibre. Un entraînement dédié de 30 minutes plus une routine active tout au long de la journée, comme des promenades après les repas/l’escalade, joue un rôle crucial dans le contrôle de votre glycémie.

3. GÉRER LE STRESS

Des études indiquent une relation directe entre votre niveau de stress et votre glycémie. Le stress est associé à la sécrétion de certaines hormones qui augmentent la résistance à l’insuline. De plus, lorsque vous êtes stressé/anxieux, vous ne pourrez peut-être pas bien gérer votre routine et votre glycémie peut donc devenir détraquée.

Il est donc important de trouver des moyens de gérer votre niveau de stress. Vous pouvez demander de l’aide à votre coach de style de vie et essayer des activités comme le yoga, la méditation, la respiration profonde ou pratiquer des passe-temps que vous aimez.

4.SON SOMMEIL

La privation de sommeil est associée à une intolérance au glucose. Un bon sommeil de 7 à 8 heures est très important. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, un coach de style de vie peut vous recommander d’éventuels changements alimentaires et de style de vie pour améliorer la qualité de votre sommeil.

5. ALCOOL ET TABAGISME

Le tabagisme est un facteur de risque indépendant pour le développement du diabète. Les fumeurs courent un risque plus élevé de progression du diabète que les non-fumeurs. Par conséquent, les fumeurs doivent être déconseillés de consommer des cigarettes, d’autres produits du tabac ou des cigarettes électroniques.

La consommation d’alcool peut également augmenter le risque d’hypoglycémie, surtout lorsqu’on prend de l’insuline. La consommation d’alcool doit être limitée à moins de 2 verres pour les hommes et à moins de 1 verre par jour pour les femmes.

En résumé, des programmes structurés qui mettent l’accent sur les modifications du mode de vie peuvent aider à réduire vos niveaux d’HbA1c et à gérer/inverser votre diabète de type 2. Bien que le diabète de type 1 ne puisse être guéri, les changements de mode de vie sont importants pour gérer et prévenir les complications de santé associées à la maladie.

(L’auteur est une physiothérapeute de l’Université de Delhi et une experte certifiée en diététique et en forme physique avec plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la santé, de la réadaptation et du coaching de style de vie. Actuellement, elle travaille en tant que coach de santé expert avec GOQii. L’auteur est une instructeur senior de yoga à la SARVA. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels du yoga avant de commencer toute pratique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

