Importance sur le succès. L’innovation plutôt que le changement. Anticipation sur l’agilité.

Question pour tous ceux qui lisent ceci : pour réussir dans n’importe quelle entreprise, vous avez simplement besoin d’énormes ressources, d’un personnel dévoué et d’un produit ou service de qualité, n’est-ce pas ? À partir de là, il ne s’agit que de collecter de l’argent et de vivre une bonne vie.

Cette présomption est plus courante que vous ne le pensez et ne pourrait pas être plus fausse et erronée. Dans un monde où les changements exponentiels et les perturbations numériques abondent, vous ne pouvez tout simplement pas vous reposer sur vos lauriers et vous fier uniquement à ce que vous avez déjà construit. En raison de l’accélération rapide du rythme du changement, votre entreprise n’est jamais aussi forte que sa prochaine innovation.

L’objectif devrait être la longévité et l’importance plutôt que le succès, pas seulement un gros gain et la descente d’une colline, en utilisant des mentalités réactionnaires et l’agilité nécessaire pour éviter les obstacles pendant que vous avancez. Donc, si cet état d’esprit susmentionné n’est pas la clé d’une entreprise prospère et, plus important encore, significative, qu’est-ce que c’est ?

Un état d’esprit d’anticipation est la réponse.

La peur et la prudence étoufferont l’innovation

Avant de réussir à mettre en œuvre un état d’esprit d’anticipation plus proactif comme moyen d’innover en permanence, il est primordial de mieux comprendre quelque chose qui affecte tout le monde dans les affaires et dans la vie : la peur.

Alors que de nombreuses entreprises s’organisent pour réussir des percées en matière d’innovation, en gardant une longueur d’avance sur les perturbations et les changements dans le processus, d’autres ne parviennent pas à accomplir la même chose en raison de la peur ou même d’une surabondance inutile de prudence. La peur est générée par l’inconnu : l’avenir criblé de risques que nous ressentons apparemment comme complètement incertain et dangereux. Instinctivement pour beaucoup, nous choisissons de jouer la sécurité et de protéger et de défendre le statu quo avec agilité.

Cependant, comprendre et accepter que le concept de peur est en chacun aide à faire évoluer l’état d’esprit de votre équipe vers l’anticipation et, en fin de compte, l’abondance. Les changements exponentiels provoqués à la fois par les perturbations numériques et les changements dans le monde qui nous entoure font de l’abondance une réalité. Le changement étant la seule constante, cela signifie non seulement que vos processus et produits commerciaux devront changer, mais également que vous aurez une longévité en affaires à l’avenir !

La peur de l’inconnu et la prudence excessive découlent en fait de la peur du temps qui passe couplée à l’épuisement professionnel. Vous et votre équipe avez fait beaucoup de travail pour perfectionner votre produit, alors il est maintenant temps d’en récolter les bénéfices, n’est-ce pas ? Cela vous dérange que d’ici demain, quelqu’un perfectionne quelque chose d’autre qui rend votre produit obsolète, alors vous vous accrochez au succès passé avec un confort déguisant une complaisance.

« Rien » a un prix élevé

Bien que oui, repenser et réorganiser les principes fondamentaux de vos processus et produits commerciaux peut vous faire vous sentir craintif et, dans de nombreux cas, épuisé, le coût de ne rien faire est énorme.

Le passage à un état d’esprit d’anticipation peut sembler tout aussi éprouvant pour les nerfs ; cependant, il vous positionne pour être à l’avant-garde de demain et devient beaucoup plus facile à mesure que vous l’intégrez dans vos pratiques commerciales quotidiennes. Il n’y a vraiment pas d’autre choix ; le changement affecte tout le monde, tout comme la peur comme mentionné ci-dessus, il est donc avantageux pour vous d’avoir une longueur d’avance plutôt que d’être perturbé et en difficulté à l’avenir.

Dire « non » au changement est mortel pour les entreprises et a été constaté à maintes reprises. Pensez à certains magasins à grande surface qui diminuent, comme Kmart. Kmart ferme magasin après magasin, car leur modèle commercial dit en grande partie « non » à l’innovation d’une manière qui les maintient compétitifs avec les goûts numériques d’Amazon et même les options en ligne chez Target et Walmart.

L’innovation ici n’a pas dû être que Kmart soit entièrement en ligne pour quelque raison que ce soit, car nous savons que même Amazon met en place la construction de magasins physiques, en tenant pleinement compte de mon principe Both / And que j’enseigne dans mon Anticipatory Leader System. Ce qui était vraiment nécessaire, c’était de réinventer et de redéfinir leurs processus commerciaux d’une manière innovante qui marie en personne avec les ventes en ligne basées sur les tendances dures, ou les certitudes futures, qui façonnent le monde de la vente au détail.

Risque basé sur la certitude

Maintenant, si la peur prend racine dans le risque, que se passe-t-il si ce risque est en fait basé sur ces certitudes futures de Hard Trend dont nous savons qu’elles se produiront ? Par exemple, Internet était très certainement une tendance dure qui perturbait rapidement les processus commerciaux ordinaires de Kmart, et qui allait assez clairement dans leur direction.

D’une certaine manière, vous éliminez la peur du risque lorsque vous fondez ces risques sur des certitudes futures. Donc, si Kmart avait décidé de transformer son expérience d’achat en personne à l’aide de nouvelles avancées technologiques, faisant du shopping dans ses magasins une expérience plus facile ou plus agréable d’une manière ou d’une autre, ils fermeraient probablement beaucoup moins de magasins que prévu au cours de l’année à venir, notamment suite à la pandémie de coronavirus de 2020.

Aidez votre équipe à anticiper

Il est impératif que vous et votre organisation pensez de manière critique et proactive non pas à ce qui pourrait arriver, mais à ce qui est absolument inévitable. Il est tout aussi vital de garder à l’esprit que l’innovation ne se produit pas dans la zone de confort ; cela se produit lorsque vous comprenez à quel point vous allez devoir grandir et vous transformer pour ne pas suivre le changement perturbateur, mais pour l’anticiper. Accepter que tout le monde soit confronté au concept de la peur aidera cette croissance à se sentir moins intimidante, car nous trébuchons tous, nous repoussons et continuons à pousser plus souvent qu’autrement.

L’innovation est inconfortable parce qu’elle est nouvelle, pas parce qu’elle est mauvaise.

Maintenant, allez de l’avant et demandez-vous : que pouvez-vous faire pour créer un environnement dans votre organisation qui embrasse la zone d’inconfort et favorise une pensée critique sérieuse et créative ?

Laissez cette question pénétrer vos plans et vos pratiques, ce qui à son tour vous aide à passer à un état d’esprit d’anticipation, et vous découvrirez que vous avez la capacité de transformer les perturbations et les changements en opportunités et en avantages !

Auteur : Daniel Burrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

