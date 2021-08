Importations de qualité inférieure : le DPIIT réfléchit aux restrictions de contrôle de la qualité pour 45 autres produits

De nombreux pays, en particulier les grandes économies, soumettent donc leurs importations à des normes techniques et à des mesures sanitaires et phytosanitaires rigoureuses.

Le ministère du Commerce et de l’Industrie envisage des ordonnances de contrôle de la qualité (QCO) pour 45 autres produits, allant de l’électronique aux machines industrielles, car il a l’intention de durcir la répression contre les importations de produits de qualité inférieure.

Cette décision fait partie de la volonté du ministère de formuler des normes/règlements techniques ou de mettre en place des QCO pour 371 produits clés dans la première phase. Les importations de ces produits s’élevaient à 128 milliards de dollars, soit un quart du total des achats à l’étranger, au cours de l’exercice 2019, bien avant que la pandémie ne frappe.

« Sur les 371 produits recensés par le ministère du commerce, 71 ont été affectés à la Direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) pour la délivrance des QCO. Parmi ceux-ci, le DPIIT a notifié les QCO pour 26 éléments et les 45 autres sont à l’étude », a déclaré une source officielle à FE.

Cependant, conformément au principe du commerce libre et équitable et pour garantir aux consommateurs nationaux l’accès à des produits de qualité, les fabricants indiens et les fournisseurs étrangers devront se conformer aux mêmes spécifications standard.

Surtout, préoccupé par le protectionnisme furtif adopté par certains pays, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal a demandé la semaine dernière aux associations industrielles de signaler les obstacles non tarifaires auxquels sont confrontés les exportateurs indiens dans divers pays afin que New Delhi puisse raffermir les réponses appropriées dans la mesure du possible. Des sources de l’industrie affirment que les réponses pourraient prendre la forme de soumettre les importations à des paramètres de qualité stricts.

Jusqu’à présent, des QCO ont été délivrés pour un total de 100 produits en vertu de la loi BIS, a indiqué la source. Il s’agit notamment d’un climatiseur, de jouets, de chaussures, d’un autocuiseur et d’un micro-ondes. Séparément, les QCO pour 15 autres produits, y compris les bouteilles de gaz, les vannes et les régulateurs, ont été notifiés en vertu de la loi indienne sur les explosifs. Les QCO émis par le gouvernement sont en phase avec l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, a déclaré la source.

Outre les QCO, le gouvernement a déjà confirmé des normes ainsi que des réglementations techniques pour des centaines de produits dans tous les secteurs, notamment l’électronique grand public, l’acier, la machinerie lourde, les produits de télécommunications, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, le papier, les articles en caoutchouc, le verre, les machines industrielles, certains produits métalliques, meubles, engrais, aliments et textiles.

Bien que cette décision ne soit pas spécifique à Pékin, elle pourrait nuire à la Chine, car la deuxième économie est le plus grand fournisseur de produits de qualité inférieure à l’Inde. Les représentants du gouvernement soutiennent que l’idée derrière la décision d’appliquer les normes n’est pas seulement de réduire les importations de qualité inférieure, mais également d’améliorer la production nationale de produits de qualité. Cela contribuera à son tour à stimuler les exportations et à remplacer les importations de qualité inférieure, en phase avec la poussée du Premier ministre Narendra Modi pour Atmanirbhar Bharat.

Il est intéressant de noter que la décision de l’Inde d’élaborer des spécifications techniques pour les produits ces dernières années marque un changement dans son approche visant à freiner les entrées de produits de qualité inférieure (son approche antérieure consistait à augmenter les tarifs).

Des analystes ont déclaré que l’Inde semble s’être inspirée des principaux pays développés et en développement qui ont effectivement utilisé diverses mesures non tarifaires pour cibler les importations non essentielles et de qualité inférieure. Par exemple, les États-Unis ont mis en place jusqu’à 8 453 mesures non tarifaires, suivis par l’UE (3 119), la Chine (2 971), la Corée du Sud (1 929) et le Japon (1 881), selon une analyse du ministère du Commerce l’année dernière. En revanche, l’Inde n’en a imposé que 504.

Bien entendu, les mesures non tarifaires ne visent pas toujours à freiner les importations (par exemple, des normes de sécurité, de qualité et d’environnement sont mises en place par tous les pays pour les produits importés). Mais ce qui a souvent inquiété les analystes, c’est qu’ils peuvent être abusés à des fins de protectionnisme commercial.

Étant donné que les produits de qualité inférieure sont généralement importés à des tarifs beaucoup moins chers, ils présentent non seulement des risques pour la santé des consommateurs et l’environnement, mais affectent également la fabrication nationale en raison de la compétitivité des prix. De nombreux pays, en particulier les grandes économies, soumettent donc leurs importations à des normes techniques et à des mesures sanitaires et phytosanitaires rigoureuses.