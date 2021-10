Importations en provenance de Chine : après plus d’un an, l’appel au boycott des produits chinois a-t-il fait long feu pour les MPME ?

Les principales importations en provenance de Chine pour l’Inde ont été des pièces d’automobiles, des smartphones, des instruments de télécommunications et électriques, des produits chimiques, des engrais, etc.

Commerce, importation et exportation pour les MPME : La Chine a réussi à rester trop compétitive pour être ignorée par les MPME indiennes et d’autres fabricants pour l’importation de marchandises malgré le sentiment anti-chinois qui a gagné du terrain l’année dernière après l’affrontement frontalier en juin. Selon les données de l’agence frontalière chinoise General Administration of Customs, qui s’occupe des douanes, le commerce bilatéral entre la Chine et l’Inde a augmenté de 49,4 % au cours de la période janvier-septembre 2021 pour atteindre 90,38 milliards de dollars par rapport à l’année précédente, avec le milliard de marque en vue maintenant.

Les importations en provenance de Chine ont augmenté de 51,5%, passant de 45,17 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2020 à 68,46 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2021, tandis que les exportations vers la Chine ont augmenté de 21,6%, passant de 15,31 milliards de dollars à 21,91 milliards de dollars au cours de la période janvier- Période de septembre 2020 et 2021 respectivement. Une croissance de plus de 50 pour cent des importations en provenance de Chine a conduit à la croissance du déficit commercial avec la Chine à 46,55 milliards de dollars contre 29,86 $ en neuf mois. Les principales importations en provenance de Chine pour l’Inde ont été des pièces d’automobiles, des smartphones, des instruments de télécommunications et électriques, des produits chimiques, des engrais, etc.

« Le gouvernement avait mis en place des mesures pour contrôler les importations en provenance des pays voisins dont la Chine. Les restrictions visaient à remplacer les importations en provenance de Chine. Nous ne connaissons actuellement pas l’état de l’impact de Covid sur les MPME du pays. Cependant, même les États-Unis n’ont pas pu éliminer progressivement les importations en provenance de Chine. Le pays continue d’être en quelque sorte l’usine du monde. De plus, il n’y a personne d’aussi compétitif que la Chine. Malgré les sentiments du monde entier envers la Chine après la propagation de Covid, moins de 8 ou 10 % des entreprises mondiales ont quitté la Chine », a déclaré à Financial Express Online Renu Kohli, un économiste basé à Delhi.

L’année dernière, le gouvernement indien avait modifié ses règles financières générales pour restreindre les marchés publics des voisins indiens partageant des frontières terrestres sur la base de la sécurité nationale. Cependant, un assouplissement a été prévu dans certains cas limités tels que l’achat de fournitures médicales pour lutter contre Covid jusqu’en décembre 2020, avait lu un communiqué du ministère des Finances.

L’Inde avait également interdit un total de 267 applications chinoises l’année dernière, invoquant des préoccupations liées à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde. Parmi ces applications figuraient TikTok, PUBG, WeChat, CamScanner, etc.

Il est important de noter que la valeur des importations en provenance de Chine a diminué de moitié au cours de l’exercice 20 par rapport à l’exercice précédent, selon un rapport rédigé par Soumya Kanti Ghosh, conseiller économique en chef du groupe, State Bank of India en juillet de l’année dernière. La dépendance de l’Inde à l’égard des importations de la Chine était de 50 à 60 pour cent au cours de l’exercice 19. Il a importé 823 produits de Chine d’une valeur de 3,9 milliards de dollars, dont la plupart étaient des produits chimiques organiques, des outils et des produits fabriqués à partir de métaux de base, de jouets, de meubles, etc. dans la production et le mouvement ouvrier.

« La Chine était et est l’usine du monde non seulement pour l’Inde mais pour de nombreux autres pays. Il faudrait facilement trois ans ou plus pour remplacer les importations de produits de base qui nécessitent d’importantes dépenses en capital. Jusque-là, vous devrez compter sur la Chine et les importations augmenteront. En fait, ce changement prendrait environ une décennie pour que l’Inde ait sa chaîne d’approvisionnement intégrée de bout en bout. Si la chaîne d’approvisionnement intermédiaire n’est pas en Inde, que feraient les MPME et les autres fabricants ? » un partenaire d’une société de services de conseil aux entreprises et aux finances a déclaré à Financial Express Online.

De plus, les experts ont noté que même si les importations en provenance de Chine ont bondi au cours de la période de neuf mois, il était important de comprendre les secteurs avec une présence significative d’importations de MPME. Selon Ajay Sahai, chef de l’organisme de promotion des exportations de la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO), « les importations d’électronique, de machines, de produits chimiques spécialisés et d’engrais représentent une part importante des importations en provenance de Chine qui constituent des articles coûteux. Parmi ces segments, les MPME sont présentes dans la fabrication de composants électroniques alors que très peu de MPME sont dans les machines.

Ainsi, sur la base du profil des articles coûteux importés de Chine, les MPME indiennes ne sont pas en concurrence sauf dans une certaine mesure dans la fabrication de composants électroniques., et par conséquent, nous devons comparer les données des produits importés par les MPME principalement de Chine pour comprendre l’impact sur leur entreprises, a déclaré Sahai à Financial Express Online.

Les produits importés par les MPME de Chine sont principalement des sacs, des composants automobiles, des articles en fonte et en acier, des meubles, des articles en cuir, des articles en plastique, des accessoires pour véhicules, etc.

Mayank Kejriwal, qui dirige l’entreprise de moulage automobile Kiswok Industries, a déclaré que la compétitivité des prix sur le marché chinois leur avait rendu difficile la vente de marchandises à des acheteurs d’autres pays. « Nous avons essayé d’exporter certaines pièces aux États-Unis pendant un certain temps pour un client aux États-Unis. Nous avons essayé très fort de le vendre, mais une entreprise chinoise avait réduit ses prix pour attirer ce client. Le marché est si compétitif que même une différence de 2 ou 3 $ compte beaucoup », a déclaré Kejriwal à Financial Express Online.

«Pour que l’Inde réduise sa dépendance à l’égard de la Chine, cela ne se produira certainement pas dans un an environ, alors qu’il existe une pression énorme de la part de tous les fabricants d’équipement d’origine (OEM) pour trouver l’alternative de la Chine pour l’approvisionnement en marchandises. Tout se résume à de l’argent et à un sens économique, et comme l’échelle penche tellement vers la Chine en termes de compétitivité, il est difficile de la déplacer vers l’Inde en quelques années seulement », a ajouté Kejriwal.

De plus, au cours des neuf derniers mois, la deuxième vague et son impact suivant ont pratiquement stoppé l’activité manufacturière et économique en raison du verrouillage à travers le pays qui s’est poursuivi dans certaines parties dans différentes villes et États. En conséquence, cela avait permis aux entreprises chinoises d’exporter davantage vers l’Inde. «Particulièrement pendant trois ou quatre mois plus tôt cette année en raison de Covid, la chaîne d’approvisionnement et la fabrication avaient été touchées. En conséquence, les importations pourraient avoir augmenté pendant cette période. À première vue, le chiffre d’une croissance de plus de 50 pour cent des importations semble alarmant, mais nous devrions prendre un appel conscient », a déclaré Sahai.

