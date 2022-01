Importations Tur dal à un nouveau sommet; les prix de détail se stabilisent

Tur dal a un poids de 0,8% dans le calcul de l’indice des prix à la consommation, un outil de mesure de l’inflation.

Par Sandip Das

La réduction des importations a entraîné une importation record de tur (arhar) dal, une variété clé dans le panier de légumineuses, jusqu’à présent cette année fiscale.

Plus de cinq tonnes lakh de turdal ont été importées jusqu’au 31 décembre 2021, selon des sources, et les importations totales devraient dépasser 6,5 tonnes lakh d’ici la fin mars contre 4,42 tonnes lakh en 2020-21.

Cela a entraîné une stabilisation des prix de détail, tandis que la récolte kharif a commencé à arriver dans les mandis dans les principaux États producteurs. Selon les données du département de la consommation, les prix de détail du turdal ont baissé par rapport à début octobre 2021.

L’Inde a satisfait environ 10 à 12 % de sa consommation intérieure grâce aux importations. En prévision d’un déficit intérieur de production, en mai 2021, le pays a classé les importations de tur, urad et moong dans la catégorie « ouverte » de « restreinte » jusqu’en mars 2022.

En 2016, lorsque les prix de détail du tur dal ont grimpé en flèche à Rs 200 le kg, l’Inde a signé un protocole d’accord avec le Mozambique pour l’importation de deux lakh tonne de tur par an pendant cinq ans. Le protocole d’accord a été prolongé de cinq ans en septembre 2021. L’Inde a également conclu des protocoles d’accord avec le Malawi et le Myanmar pour l’importation de 50 000 tonnes et de 1 000 000 tonnes de tur par an, respectivement, jusqu’en 2025.

Les prix à Mandi pour la récolte kharif se situent actuellement autour de 6 300 Rs le quintal, ce qui est le prix de soutien minimum (MSP) annoncé par le gouvernement pour le kharif 2021-22. Les pertes de rendement prévues dans les principales régions productrices du Karnataka et du Maharashtra en raison des pluies inhabituelles en octobre de l’année dernière n’ont pas fait grimper les prix en raison de l’augmentation des stocks d’importations.

Cependant, selon les premières estimations anticipées de la production de céréales vivrières publiées par le ministère de l’Agriculture en septembre 2021, la production de tur de l’Inde est estimée à un record de 44,3 millions de tonnes pour la campagne agricole 2021-22 (juillet-juin).

« L’augmentation des importations a permis de garantir qu’il existe des stocks suffisants sur le marché intérieur pour répondre à l’exigence. Il est peu probable que les prix du mandi augmentent dans les mois à venir », a déclaré Nitin Kalantri, directeur général de Kalantri Food, un transformateur de légumineuses de Latur, dans le Maharashtra.

Pendant ce temps, la Fédération nationale de commercialisation des coopératives agricoles (NAFED) a commencé à enregistrer les agriculteurs du Karnataka et du Maharashtra pour l’achat de tur dans le cadre des opérations du MSP. « Nous visons l’achat de 7 lakh tonnes de tur auprès des agriculteurs au cours de la saison en cours », a déclaré à FE Sanjeev Kumar Chadha, directeur général de la NAFED. La NAFED est mandatée pour conserver 2,1 millions de tonnes de légumineuses comme stock tampon, qui est ensuite libéré sur le marché libre pour freiner la hausse des prix.

Tur est une variété de légumineuses de longue durée (180 jours) cultivée en conditions pluviales dans le Karnataka, le Maharashtra, l’Uttar Pradesh et d’autres États. La variété représente environ 17% de la production totale de légumineuses en Inde en 2020-21.

