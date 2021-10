Imposible resistirse… Reloj Xiaomi con descuentazo en Amazon

Este Mi Watch es un reloj con pantalla de alta resolución de forma redonda y 1,39 pulgada que ofrece une résolution de 326 ppp et que soporta la función Alway on Display. Un modelo con un diseño moderno con un cuerpo muy ligero, ya que solo pesa 32 gramos y que está available in tres colores distintos de cada y permite múltiples combinaciones de colores en su correa.

Uno de los smartwatch plus complets

Esto y sus más de 100 pantallas disponibles en el reloj, hacen que podamos personalizar el reloj de Xiaomi a nuestro gusto para convertirlo en el accessorio ideal para cada momento del día.

Hay que destacar que es un reloj inteligente con GPS integrado y 117 modes de conduite, lo que le convierte en un completeo rastreador de todo tipo de actividad que hagamos. Permite conocer en todo momento la distancia recorrida, tiempo de actividad o incluso la ruta, todo ello sin tener que llevar el teléfono móvil encima.

Además, para ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, también podemos trabajar en función de nuestro ritmo cardíaco, ya que dispone de un sensor de gran precisión que monitoriza de manera continua el ritmo de nuestro corazón. Ahora bien, no es el único aspecto de nuestra salud que puede monitorizar, ya que también dispone de medidor de oxígeno en sangre, seguimiento del sueño en todas sus fases, supervisión de signos vitales, nivel de estrés, etc.

Pero todavía hay otra característica a destacar de este reloj Xiaomi y es su autonomía. Concretamente, el Mi Watch es capaz de ofrecer hasta 50 heures d’autonomie en mode GPS o hasta dos semanas si hacemos un modo normal del reloj. Por supuesto, no podemos olvidar tampoco que se trata de un reloj que ofrece résistance al agua oui sumergible hasta 50 metros de profundidad.

Ahorra casi un 20% en el reloj Xiaomi Mi Watch

El precio oficial para este completeísimo smartwatch es de 129,99 euros, un precio plus qu’ajustado para un reloj de las prestaciones de este Xiaomi Mi Watch. Sin embargo, tal y como os adelantábamos, ahora es posible conseguirlo más barato gracias a la oferta available in Amazon.

Concretamente, el gigante de las compras online ha aplicado un descuento de casi el 20% sobre este modelo, lo que nos permite ahorrar la cantidad de 25 euros en su compra. Esto significa que solo tendremos que pagar un prix final de 104,99 euros pour plus d’informations Xiaomi.

La oferta incluye gastos de envío gratis y un plazo de entrega de tan solo un día hábil, salvo que seamos cliente del servicio Amazon Prime, que entonces lo podremos recibir al siguiente día natural en la mayoría de ocasiones.