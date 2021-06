Impossible 7 arrêts de production en raison d’un test COVID-19 positif ⋆ 10z viral

Mission : Impossible 7 la production a atteint un hic après un test COVID-19 positif.

Comme initialement rapporté par The Hollywood Reporter, au moins un membre de la production a été testé positif pour COVID-19. Par conséquent, Mission : Impossible 7 la production a été interrompue jusqu’au 14 juin.

«Nous avons temporairement interrompu la production sur Mission: Impossible 7 jusqu’au 14 juin, en raison de résultats positifs aux tests de coronavirus lors des tests de routine. Nous suivons tous les protocoles de sécurité et continuerons de surveiller la situation », lit-on dans un communiqué de la production confirmant l’ensemble.

Il s’agit d’un autre revers lié à COVID pour le film, qui ne rendra certainement pas la star Tom Cruise heureuse. Cruis avait déjà lancé une tirade contre les personnes violant le protocole COVID-19 sur le plateau.

«Ça peut devenir lourd. Difficile et personnel », a récemment déclaré Cruise à Empire Magazine à propos de la diatribe. « J’ai dit ce que j’ai dit. Il y avait aussi une poussée en Angleterre à ce moment-là. Et il y avait beaucoup en jeu à ce moment-là. Mais ce n’était pas tout mon équipage. J’ai demandé à l’équipe de quitter le plateau, et c’était juste des gens choisis. Et la chose merveilleuse est que nous n’avons plus jamais fermé. Et nous y voilà, continuant à filmer.

Rejoindre Cruise et Hayley Atwell reviennent Mission impossible aluns Rebecca Ferguson (Docteur Sommeil), Simon Pegg (Prêt Joueur Un), Ving Rhames (Pulp Fiction), Vanessa Kirby (Hobbs & Shaw) et Henri Czerny (Prêt ou pas) ainsi que les nouveaux arrivants Shea Whigham (Joker), Pom Klementieff (Les Gardiens de la Galaxie 2, Avengers : Infinity War) et Esai Morales (la Bamba, Titans) qui remplacera Nicholas Hoult (Mad Max : Fury Road) pour le rôle de méchant.

Mission : Impossible 7 est prévu pour la première le 27 mai 2022.