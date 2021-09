Impossible 7′ obtient un autre retard de date de sortie

Les fans de Tom Cruise qui attendent avec impatience Mission: Impossible 7 vont devoir attendre plus longtemps pour le nouveau film d’action, car il a été frappé par un autre retard de date de sortie. Deadline rapporte que le septième volet de la franchise Mission: Impossible devrait maintenant sortir en salles le 30 septembre 2022. Le film devait initialement sortir le 23 juillet 2021, mais après que la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le tournage, il a été déplacé au 19 novembre 2021, puis plus tard au 27 mai 2022.

Notamment, l’autre grand film à venir de Cruise produit par Paramount, Top Gun: Maverick, a également été déplacé. Il ouvrira désormais dans les salles le 27 mai, prenant la dernière date revendiquée par Mission: Impossible 7. La date limite explique que, encore une fois, les changements de date de sortie des deux films sont dus à la pandémie de COVID-19 en cours, qui a vu des cas pic de la nouvelle variante de Delta. Pour ceux qui sont peut-être encore sceptiques à l’idée d’aller au théâtre, Mission: Impossible 7 et Top Gun: Maverick seront disponibles en streaming sur Paramount + 45 jours après leurs débuts en salles. À l’heure actuelle, les six premiers films de Mission: Impossible sont diffusés en continu sur Paramount +, et les abonnés potentiels peuvent cliquer ici pour obtenir un essai gratuit de tout le service de diffusion en continu.

Paramount a décalé les dates de sortie d’un certain nombre de films à venir : – #TopGun : Maverick déménage au 27 mai 2022

– #MissionImpossible déménage au 30 septembre 2022

– #JackassForever déménage au 4 février 2022 pic.twitter.com/lPAaYjWkgt – Tomates pourries (@RottenTomatoes) 1er septembre 2021

Cruise a fait la une des journaux fin 2020 lorsqu’il a été filmé en train de réprimander verbalement certains membres d’équipage de Mission: Impossible 7 qui ont enfreint les protocoles de sécurité de Covid-19. Dans l’audio divulgué, Cruise a déclaré aux deux membres de l’équipe : “Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. … Je suis au téléphone avec tous les putains de studios la nuit, les compagnies d’assurance, producteurs. Ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous les mères de famille.”

Brisant son silence sur la tristement célèbre diatribe sur le plateau, tout en parlant à Empire Magazine, Cruise a clairement indiqué qu’il ne ressentait aucun remords à propos de l’incident. “J’ai dit ce que j’ai dit”, a déclaré fermement l’acteur. “Il y avait beaucoup en jeu à ce stade”, a poursuivi Cruise, expliquant qu’une “augmentation” des cas de coronavirus en Angleterre à l’époque l’avait conduit à être très passionné par le maintien d’un ensemble sûr. “Mais ce n’était pas tout mon équipage. J’ai demandé à l’équipage de quitter le plateau, et c’était juste des gens choisis.” Il a poursuivi en disant qu’ils “continuaient à filmer” et que le tournage du septième film Mission: Impossible ne s’était plus jamais arrêté.” Crusie a ensuite plaisanté: “Je fais aussi des soirées Zoom et des fêtes d’enfants, vous savez!”