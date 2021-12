Le juge DY Chandrachud a déclaré que la cour suprême ne peut pas remettre en question le choix politique du gouvernement dans cette affaire.

La Cour suprême de l’Inde a autorisé aujourd’hui le gouvernement central à aller de l’avant avec le projet de route Char Dham et la construction de trois autoroutes stratégiques à deux voies dans le cadre du projet. Le tribunal a également constitué un comité dirigé par l’ancien juge de la Cour suprême AK Sikri pour s’assurer que toutes les mesures correctives sont prises dans l’intérêt de l’environnement et a déclaré que les recommandations du comité devraient être mises en œuvre tout en poursuivant le projet.

En rendant son verdict dans l’affaire, le juge DY Chandrachud a déclaré que le tribunal dans « l’exercice du contrôle judiciaire ne peut pas deviner les exigences de l’armée » et a ajouté que les forces armées ne peuvent pas être retenues pour une déclaration faite aux médias comme une déclaration écrite dans la pierre. Il a déclaré que la cour suprême ne peut pas remettre en question le choix politique du gouvernement dans cette affaire. « Les autoroutes qui sont des routes stratégiques pour les forces armées ne peuvent être comparées à d’autres routes vallonnées ou montagneuses », a déclaré le juge Chandrachud.

« Nous constatons qu’il n’y a pas de malafides dans MA déposé par le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense est autorisé à définir les besoins opérationnels des forces armées. La bonne foi du ministère de la Défense est évidente dans les problèmes de sécurité soulevés lors de la réunion du comité de sécurité », a déclaré Bar & Bench citant le juge Chandrachud.

Le projet stratégique Chardham de 900 km de long d’une valeur de Rs 12 000 crore vise à fournir une connectivité tout temps à quatre villes saintes – Yamunotri, Gangotri, Kedarnath et Badrinath dans l’Uttarakhand.

Le tribunal a entendu le plaidoyer du Centre demandant la modification de l’ordonnance du 8 septembre 2020, qui avait demandé au ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) de suivre la circulaire de 2018 stipulant une largeur de chaussée de 5,5 mètres sur l’ambitieux projet d’autoroute Chardham, qui monte à la frontière avec la Chine.

Dans sa demande, le ministère de la Défense avait déclaré qu’il cherchait à modifier l’ordre et les directions selon lesquelles les autoroutes nationales de Rishikesh à Mana, de Rishikesh à Gangotri et de Tanakpur à Pithoragarh pourraient être aménagées en configuration à deux voies.

