Un jour après avoir démissionné de son poste de chef du comité du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu a déclaré mercredi qu’il maintiendrait ses principes et qu’il ne ferait jamais de compromis sur l’éthique et la morale. Dans un message vidéo, Sidhu a déclaré que le même système de “dirigeants et officiers corrompus” ne pouvait pas être répété, ajoutant que son combat était pour le droit et la vérité et qu’il continuerait à le faire jusqu’à son dernier souffle.

« Aucune rivalité personnelle avec qui que ce soit ; 17 ans de ma carrière politique ont eu pour objectif de faire la différence, de prendre position et d’améliorer la vie des gens. C’est ma seule religion », a déclaré le cricket devenu politicien.

« Je ne peux pas transiger avec mon éthique, mon autorité morale. Ce dont je suis témoin est un compromis avec les problèmes, l’agenda au Pendjab. Je ne peux pas déguiser le haut commandement ni les laisser être déguisés. Je me suis battu pour des questions concernant le Pendjab pendant longtemps… Il y avait un système de dirigeants corrompus, officiers, maintenant vous ne pouvez plus répéter le même système. Je maintiendrai mes principes », a-t-il ajouté.

Cela survient au lendemain de la démission de Sidhu en tant que chef du comité du Congrès du Pendjab Pradesh, déclenchant d’autres démissions et plongeant le parti dans une nouvelle crise quelques mois seulement avant les élections législatives. Des sources du parti ont déclaré que la haute direction n’avait pas accepté la démission de Sidhu et avait plutôt demandé à la direction de l’État d’essayer d’abord de résoudre le problème à son niveau.

Sidhu, 57 ans, qui a annoncé sa démission peu après l’attribution des portefeuilles aux nouveaux ministres, a déclaré qu’il restait avec le parti. Il a été nommé président de l’unité d’État du parti le 18 juillet au milieu d’une amère lutte de pouvoir avec Amarinder Singh, qui a démissionné de son poste de CM il y a 10 jours tout en accusant le haut commandement du parti de l’humilier.

Sidhu n’a pas expliqué pourquoi il a démissionné. Mais les spéculations dans les cercles du parti vont de son mécontentement face à l’attribution du portefeuille de l’intérieur au député CM Sukhjinder Singh Randhawa aux nominations du chef de la police par intérim et de l’avocat général de l’État par le nouveau CM.

