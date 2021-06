La police a jusqu’à présent arrêté trois personnes pour avoir prétendument agressé le vieil homme, Abdul Samad Saifi.

La police de Ghaziabad a enregistré un FIR contre Twitter et sept autres personnes en lien avec l’agression d’un homme âgé à Loni, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a été largement partagée. Le FIR a été enregistré contre neuf personnes/organisations, dont le co-fondateur d’Alt News Mohammed Zubair, les journalistes Rana Ayyub, l’écrivain Saba Naqvi, l’organisation de médias en ligne The Wire, Salman Nizami du Congrès, Shama Mohamed et Maskoor Usmani, et Twitter Inc et Twitter Communications India Pvt.

La police a invoqué les articles 153 de l’IPC (provocation aux émeutes), 153A (favoriser l’hostilité entre différents groupes), 295A (actes visant à outrager les sentiments religieux), 505 (méfait), 120B (association de malfaiteurs) et 34 (intention commune) dans le FIR .

« Il n’y a pas d’angle commun à l’incident de Loni où un homme a été battu et sa barbe coupée. Twitter n’a rien fait pour empêcher la vidéo de devenir virale », a déclaré la police de Ghaziabad dans la FIR.

Le chef du BJP, Priti Gandhi, a déclaré que la police de Ghaziabad a nommé Twitter dans le FIR pour ne pas avoir tagué les “médias manipulés”. “Après que @ghaziabadpolice ait rejeté ses fausses nouvelles et que le gouvernement UP ait déposé un FIR contre Twitter pour avoir omis d’étiqueter” médias manipulés “, le vérificateur de faits auto-certifié (oui rite !!) @zoo_bear vient de supprimer son tweet et s’est enfui avec sa queue serrée entre ses jambes !!” elle a dit.

Après que @ghaziabadpolice ait rejeté ses fausses nouvelles et que le gouvernement UP ait déposé un FIR contre Twitter pour avoir omis d’étiqueter les “médias manipulés”, le vérificateur de faits auto-certifié cracher et exécuter (oui rite !!) @zoo_bear vient de supprimer son tweet et s’enfuit avec sa queue bien serrée entre ses jambes !! ???????? pic.twitter.com/V8a7hOkuQP – Priti Gandhi – गांधी (@MrsGandhi) 15 juin 2021

La police a jusqu’à présent arrêté trois personnes pour avoir prétendument agressé le vieil homme, Abdul Samad Saifi. Les accusés arrêtés ont été identifiés comme étant Parvesh Gujjar, Adil et Kallu. Alors que Saifi a allégué que les hommes l’avaient emmené dans un endroit isolé dans un autorickshaw, l’avaient battu et forcé à chanter Jai Shri Ram, la police a exclu l’angle communautaire. Il a déclaré que l’accusé avait battu Saifi parce qu’il leur avait vendu un “tabeez” (amulette) qui, selon eux, ne fonctionnait pas.

« Les tweets des accusés avaient été diffusés à grande échelle. Les déclarations faites par l’accusé sur les réseaux sociaux font allusion à un complot criminel. L’accusé et d’autres personnes ont tenté de créer une animosité entre hindous et musulmans. Les tweets étaient une tentative de détruire l’harmonie communautaire. Ces faux tweets avaient été retweetés par des milliers de personnes. Les accusés comprennent des journalistes et des personnes politiques qui n’ont pas tenté d’établir la vérité dans l’affaire et ont propagé de fausses nouvelles », lit-on dans la FIR.

La FIR a également affirmé que malgré la clarification de la question par la police de Ghaziabad, les accusés n’avaient pas supprimé leurs tweets. Cependant, Zubair a supprimé son Tweet après le FIR et a publié une clarification disant que l’angle du chant “Jai Shri Ram” “ne semble pas correspondre”.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a également partagé la nouvelle sur son compte Twitter, déclarant : « Je ne suis pas prêt à croire que les vrais fidèles de Shri Ram puissent faire cela. Une telle cruauté est loin de l’humanité et est honteuse à la fois pour la société et la religion. »

Cependant, il a été appelé peu de temps après par le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. “La première leçon de Lord Shri Ram est -” Dites la vérité “, ce que vous n’avez jamais fait dans la vie. Vous devriez avoir honte que même après avoir dit la vérité par la police, vous répandiez du poison dans la société. Vous faites honte à l’humanité dans la cupidité du pouvoir. Arrêtez d’humilier, de diffamer le peuple de l’Uttar Pradesh », a déclaré Yogi Adityanath.

श्री राम की पहली सीख है-“सत्य बोलना” जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को अपमानित करना, बदनाम करना छोड़ दें। pic.twitter.com/FOn0SJLVqP – Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 15 juin 2021

C’est la première fois en Inde qu’une affaire a été enregistrée contre Twitter où il a été tenu responsable du contenu de tiers conformément aux nouvelles règles du Centre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.