Impossible de modifier la date d’échéance du paiement de la prime une fois que la police devient active

L’assurance-vie est un contrat dont les termes et conditions restent fixes, y compris la date d’échéance de la prime et les dates de renouvellement de la police.

Q1. Mon frère NRI de 45 ans veut acheter un plan à terme. Sera-t-il possible pour lui d’acheter un plan en Inde ?

Oui c’est possible. Toutes les compagnies d’assurance en Inde se réfèrent à une liste standard de pays lorsqu’elles s’adressent aux Indiens non-résidents (NRI). Si votre frère réside actuellement dans l’un des pays répertoriés, il peut choisir d’acheter des polices temporaires en Inde, sous réserve des directives du produit spécifique. La plupart des assureurs indiens demandent les mêmes polices aux NRI qu’aux résidents indiens. Le moyen le plus simple de procéder sera de contacter l’assureur souhaité et de comprendre l’éligibilité de votre frère, concernant son pays et sa profession actuels. Une fois l’éligibilité déterminée, votre frère peut remplir le questionnaire NRI supplémentaire avec la proposition de politique et aller de l’avant avec les options de couverture appropriées.

Q2. J’ai une politique de remboursement qui a 9 ans. Est-il possible de modifier la date d’échéance des primes?

L’assurance-vie est un contrat dont les termes et conditions restent fixes, y compris la date d’échéance de la prime et les dates de renouvellement de la police. Par conséquent, il ne vous sera pas possible de modifier les dates de paiement des primes ou d’échéance de la police une fois la police traitée et active. Cependant, on a la possibilité de changer la fréquence de paiement des primes pour la politique. Par exemple, au lieu de payer les primes sur une base mensuelle, on peut opter pour des modalités de paiement des primes annuelles, semestrielles ou trimestrielles.

Q3. Le père de mon ami est décédé il y a un an. Mon ami vient de découvrir que son père avait une police d’assurance-vie pour laquelle il est candidat. Quel est le processus de réclamation d’un tel montant non réclamé?

Votre ami peut contacter une agence physique ou la ligne d’assistance en ligne de l’assureur et l’informer de la situation dès que possible. Idéalement, il lui sera demandé de soumettre la copie du certificat de décès, le formulaire de déclaration du demandeur déclarant son père comme assuré et votre ami comme prête-nom, les documents KYC standard qui aideront à établir son identité et sa relation avec l’assuré. Il doit également soumettre un chèque annulé ou un relevé bancaire à l’assureur pour effectuer le paiement NEFT des réclamations. Plus important encore, il devra soumettre les documents de politique originaux. S’il n’a pas le même, il peut présenter un cautionnement d’indemnisation pour la perte de la police. Ces documents seront évalués plus avant par la compagnie d’assurance avant que le paiement de la réclamation ne soit traité.

Q4. J’ai souscrit une assurance vie il y a 10 ans. Au bout de 9 ans, j’ai contracté un emprunt contre la police et j’ai payé les primes d’emprunt régulièrement, mais maintenant l’entreprise a fermé le plan. Que dois-je faire?

Il n’y a aucune raison de s’inquiéter car votre police restera active. Vous devez continuer à payer les primes et les IME de prêt, selon les modalités et les dates de paiement de votre régime. Une police d’assurance-vie est un contrat et ses termes et conditions doivent être respectés par toutes les parties concernées. Par conséquent, même si le plan a été interrompu par l’entreprise, vous recevrez le montant à l’échéance désigné conformément aux directives du produit. Bien sûr, on peut toujours contacter l’assureur et obtenir plus de clarté sur la question. Je suggère de garder toutes vos questions et détails de politique prêts à l’avance avant de tendre la main.

Q5. Est-il possible de céder un contrat d’assurance-vie à n’importe qui ? Disons que je veux contracter un prêt auprès d’une connaissance et, en retour, je veux céder ma police. Est-ce possible? Si oui, quelle est la procédure ?

Oui, cela est possible car vous êtes le proposant de la police et avez le droit de céder la police par le biais d’une réaffectation conditionnelle ou absolue. Je vous recommande de contacter votre assureur pour comprendre et confirmer l’éligibilité ainsi que pour vous procurer le formulaire de cession. Une fois remplie, soumise et traitée, la police sera attribuée à la personne désignée.

Le porte-parole est le directeur général et chef de la direction, Aditya Birla Sun Life Insurance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.