« Impossible de nettoyer Yamuna en 2 jours »: Arvind Kejriwal fournit un nouveau délai et détaille six points d’action

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré aujourd’hui qu’il avait fallu 70 ans pour que le Yamuna se salisse et qu’il ne puisse pas être nettoyé en deux jours. Sous le feu de son échec à tenir sa promesse de nettoyer la Yamuna dans les cinq ans suivant le mandat de l’AAP, CM Kejriwal a déclaré que son gouvernement avait défini six points d’action et y travaillait sur le pied de guerre.

« Il a fallu 70 ans pour que la rivière Yamuna devienne aussi sale. Cette pollution de 70 ans ne se nettoie pas en deux jours. J’avais promis aux gens dans ce sondage de Delhi (2020) qu’il serait nettoyé d’ici les prochains sondages. Avant les prochaines élections à l’Assemblée, je vais faire un plongeon dans la Yamuna et vous pouvez aussi faire un plongeon. Nous avons commencé à travailler sur le pied de guerre pour nettoyer la Yamuna. Nous avons six points d’action spécifiques pour nettoyer le Yamuna et je le surveille personnellement », a déclaré aujourd’hui le CM de Delhi.

Détaillant les points d’action, Arvind Kejriwal a déclaré que le gouvernement de Delhi travaille sur le traitement des égouts sur le pied de guerre selon le premier point d’action. « Premièrement, de nouvelles stations d’épuration sont en construction. Deuxièmement, la capacité des usines existantes est augmentée. Troisièmement, la technologie des anciennes usines de traitement est en train d’être modifiée. Quatrièmement, les déchets des clusters Jhuggi Jhopri qui vont dans les rivières seront désormais fusionnés dans les égouts. Cinquièmement, dans certaines régions, les gens n’ont pas pris de raccordements aux égouts, nous avons décidé d’installer des raccordements aux égouts dans ces zones à des frais minimes. Le sixième point est le désenvasement, la réhabilitation des égouts », a déclaré Kejriwal.

सब दिल्लीवालों को मिलकर मिशन मोड में यमुना की सफ़ाई करनी है। लिए बहुत बड़े स्तर पर पूरा प्लान शुरू कर दिया है। Conférence de presse | EN DIRECT https://t.co/NinjATTZNh – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 18 novembre 2021

Le CM a déclaré que Delhi a une capacité de nettoyage d’environ 600 mgd (millions de gallons par jour) d’égouts, mais que la capacité requise est d’environ 800 mgd. Arvind Kejriwal a également affirmé que de nombreuses industries enfreignent les règles et jettent des déchets industriels directement dans la Yamuna plutôt que de les envoyer à l’usine de traitement. Il a déclaré que des mesures strictes seront prises contre les défaillants.

Rappelons que Kejriwal avait promis de nettoyer la Yamuna d’ici cinq ans lors des élections de 2015. La pollution de l’eau de la rivière Yamuna a de nouveau fait la une des journaux cette année après que des fidèles aient été vus se baigner au milieu de la mousse toxique dans l’eau de la rivière à l’occasion du festival Chhath.

