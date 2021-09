Impossible de partager une chanson Apple Music sur Instagram Stories ? Voici comment y remédier

in

Au cours des derniers jours, les utilisateurs d’Apple Music se sont plaints de ne plus pouvoir partager de chansons sur Instagram Stories. Voici la correction de ce bug.

Au début, vous pouvez penser que cela pourrait être lié à ceux qui testent iOS 15, mais cela affecte également les utilisateurs d’iOS 14. Lorsque vous essayez de partager une chanson Apple Music sur Instagram Stories, vous verrez un onglet vous permettant de partager une chanson avec un ami à la place.

Heureusement, il existe un correctif pour ce bogue :

Choisissez une chanson Apple Music; Appuyez sur l’icône à trois points, puis sur Partager la chanson ; Balayez jusqu’à ce que vous voyiez l’option « Plus », puis cliquez dessus ; Choisissez la deuxième icône Instagram ; Vous pouvez maintenant partager la chanson dans votre Story.

La possibilité de partager une chanson Apple Music sur Instagram Stories existe depuis plus d’un an. Il a été lancé avec iOS 13.4.5 et est vraiment utile pour que les utilisateurs n’aient pas besoin de capturer ce qu’ils écoutent, puis de partager sur Instagram.

La bonne partie de ce bug est que vous pouvez choisir si vous souhaitez partager une chanson avec l’un de vos amis sur Instagram ou sur Stories.

Avez-vous réussi à publier à nouveau une Apple Music dans Instagram Stories? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

