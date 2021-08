Impossible Finance annonce le lancement de l’offre DeFi Cross-Chain Launchpad

La plate-forme d’échange, la rampe de lancement et l’incubateur de DeFi, Impossible Finance, lance aujourd’hui un élément essentiel de sa vision, la rampe de lancement de l’offre initiale DeFi, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le projet est réalisé sous la supervision de l’expert Calvin Chu, qui a soutenu la rampe de lancement de l’échange mondial de crypto-monnaies Binance via la sélection, l’incubation, les conseils de pré-lancement et l’assistance post-lancement. Il a également dirigé Binance Staking à travers 30 blockchains.

Lancement intelligent ciblé

Le mécanisme d’allocation équitable basé sur le KYC est une caractéristique de l’Impossible Finance Launchpad. Ce lancement intelligent et ciblé repose également sur la mise en file d’attente en chaîne et la liste blanche. En n’acceptant que les plus gros contributeurs, le mécanisme maximise l’engagement de la communauté pour les nouveaux projets.

Des projets de premier ordre issus des blockchains les plus populaires

Parmi les projets blockchain qu’Impossible Finance présentera figurent Solana (SOL/USD), Ethereum (ETH/USD), Moonbeam, Polygon (MATIC/USD) et plus encore. La plateforme d’échange prévoit également de lancer un système de récompense automatisé pour les projets, qui récompensera les équipes pour avoir tenu leur promesse selon un processus bien défini et automatisé. Les détenteurs de jetons IDIA et la communauté de la plate-forme gouverneront l’Impossible Launch Pad et veilleront à ce qu’il reste sélectionné et définisse son chemin de développement global.

Le lancement aura lieu avec le lancement du jeton IDIA

L’Impossible Launchpad sera lancé avec un jeton dédié, qui est utilisé pour parier et gagner des allocations lors des futurs lancements de jetons.

Calvin Chu a commenté à l’occasion :

«Impossible est ravi de lancer son jeton IDIA sur son propre Impossible Launchpad et d’inaugurer la norme des ‘échelles, pas des ventes’. Les rampes de lancement devraient aider à développer les projets pour obtenir l’adoption des produits, pas seulement les ventes de jetons. La force de la communauté est ce qui rend DeFi si puissant, et nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec le lancement de notre propre jeton IDIA et rampe de lancement pour notre communauté.

Selon Impossible Finance, fournir aux utilisateurs réguliers un flux de transactions de qualité institutionnelle est le moyen le plus optimal de rendre DeFi plus accessible à un public plus large. L’équipe de la plateforme recrutera la communauté pour assurer un lancement en douceur. Pour sa part, l’équipe apportera son expertise et son assistance pour aider à mettre sur le marché des produits utiles.

