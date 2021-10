Impossible Love : La possible collaboration de Natti Natasha et Maluma

Ce mois-ci, le reggaeton dominicain a sorti ‘Nattividad’, un album qui inclut la collaboration avec Maluma, ainsi qu’une autre chanson dans laquelle elle chante avec Farina

« Maintenant, vous voulez jouer la victime ici, à quel point ce rôle est mauvais pour vous, en oubliant ce que vous avez fait hier. Maintenant tu comptes t’humilier devant moi, lequel de tes visages me parle ? Je ne crois rien. C’est impossible de te changer et je ne prétends pas que tu le fais pour moi, dis-moi qui je suis pour te juger, cabr%$ est né, ce n’est pas fait, bébé », ça fait partie de ‘Impossible love’, un thème que Natti Natasha et Maluma ont lancé avec son clip vidéo le jeudi 23 septembre.

« Aujourd’hui, ‘Impossible love’ sort avec Natti Natasha, une chanson que nous préparons depuis longtemps, je sais que vous allez l’aimer », a déclaré le paisa dans ses Stories Instagram. En ce mois de septembre, le reggaeton dominicain a sorti ‘Nattividad’, un album qui contient 16 chansons, dont la chanson susmentionnée : ‘Impossible love’.

« Maintenant oui, mon rêve devient réalité, une sélection de 16 chansons pour que vous ayez 16 options différentes, pour que vous l’appréciiez autant ou plus, comme je l’ai apprécié dans le processus, un processus dont vous avez également fait partie. ‘NattiVidad’ disponible sur toutes les plateformes numériques », a écrit Natti Natasha sur ses réseaux sociaux.

En plus de Maluma, une autre figure nationale du genre urbain qui sera dans le nouvel album du Dominicain est ‘Farina’. Il ne faut pas oublier qu’en mars dernier, Natti Natasha, la paisa et Cazzu (chanteuse argentine) ont créé ‘Las Nenas’ avec leur clip vidéo respectif qui, à ce jour, compte plus de 90 millions de vues sur YouTube. D’autre part, auparavant Natti a également travaillé musicalement avec Silvestre Dangond et ils ont sorti la chanson ‘Juaticia’ en juillet 2018.

