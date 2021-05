“ Impossible n’est rien ” pour l’inspiration saoudienne Farah Jefry

Farah Jefry, ambassadrice d’adidas et première sportive saoudienne à représenter la marque au Moyen-Orient, a rendu visite à son ancien lycée Jeddah International School, pour inciter la prochaine génération de jeunes à voir des possibilités infinies.

L’initiative, en collaboration avec adidas, a été complétée par une session de questions-réponses avec les étudiants où elle a partagé ses expériences en «défiant l’impossible» et en construisant son succès actuel dans l’arène sportive.

Récemment, adidas a présenté l’évolution de son attitude de marque de longue date Impossible Is Nothing. L’éthique de la marque repose sur l’optimisme rebelle, ancré dans le but d’adidas dans le pouvoir du sport de changer des vies. Dans cette optique, Jefry a abordé sa quête de sa passion de toujours, le football, et a partagé son parcours de rejoindre le club des Jeddah Eagles en 2017 à la compétition dans la première ligue de football féminin d’Arabie saoudite et à terminer en tant que meilleur buteur de la ligue.

S’adressant aux étudiants, Jefry a déclaré que «l’attitude de la marque d’adidas« Impossible Is Nothing »est un message qui résonne vraiment avec moi et quelque chose que je souhaite garder à l’esprit à chaque étape de ma progression en tant qu’athlète. C’est un état d’esprit. Malgré toutes les difficultés, si vous êtes suffisamment passionné, vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous avez le dynamisme et le dévouement nécessaires pour atteindre vos objectifs.

Dans le prolongement de la campagne, et pour continuer à inspirer les étudiants de l’école internationale de Jeddah à défier l’impossible, adidas a marqué les salles de sport de l’école avec une image inspirante et une citation de Jefry, déclarant: «Là où certains voient un chemin, je vois les possibilités pour explorer de nouvelles avenues. »

Yara Hashem, diplômée de l’école internationale de Jeddah, a demandé à Farah si elle faisait face à des défis au début de sa carrière, ce à quoi Jefry a répondu: «Le début n’a pas été facile notamment à cause des gens qui pensent que le football est« un jeu d’homme ».

En outre, il y avait un manque d’installations sportives spéciales et d’entraîneurs de football pour les femmes. Je me suis entraîné à la maison avec mon père, qui a joué un rôle majeur dans ma formation et mon développement. Jefry a ajouté: «De nos jours, cependant, avec des marques mondiales comme les efforts continus d’adidas pour autonomiser les femmes dans la région et la vision 2030 du Royaume pour créer plus d’opportunités pour les femmes, plus de gens soutiennent et encouragent les femmes dans le sport.»

Pour adidas, Impossible Is Nothing est une façon de voir le monde tel qu’il peut être, pas tel qu’il est. C’est une attitude partagée par sa communauté et ses partenaires.

Commentant ses ambitions futures, Jefry a déclaré: «J’aspire à représenter l’équipe nationale saoudienne et travaille pour aider mon équipe à gagner plus de compétitions.»

En savoir plus sur l’application Sport360