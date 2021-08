“Impossible” pour un pilote non-Mercedes/Red Bull de gagner au mérite

George Russell dit qu’à moins qu’un conducteur ne soit au volant d’une Mercedes ou d’une Red Bull, il est impossible de gagner sans chance.

Le plafond budgétaire a été introduit pour essayer d’uniformiser quelque peu les règles du jeu en F1 avec Mercedes et Red Bull s’étant imposés comme les équipes de premier plan, tandis qu’avec les nouvelles voitures pour 2022, on espère qu’il réduira certains de ces écarts entre le 10 tenues.

Mais ces deux changements majeurs mettront du temps à s’installer et Mercedes et Red Bull, bien que maintenant plus proches du milieu de terrain, sont toujours les équipes les plus rapides sur la grille.

Pour un résultat choc, la Formule 1 s’est appuyée sur un peu de chaos et c’est exactement ce qui s’est passé en Hongrie avec Valtteri Bottas et Lance Stroll déclenchant des collisions de voitures séparées au virage 1.

Esteban Ocon d’Alpine a remporté cette course, tandis que Russell a rejoint son coéquipier chez Williams, Nicholas Latifi, dans une double finale surprise.

Mais Russell a clairement indiqué que de tels résultats ne peuvent pas se produire en Formule 1 sans ce genre de circonstances.

« Bien sûr, le champagne me manque. Depuis que j’ai huit ans, il ne s’agit que d’une chose dans ma vie : les victoires, la pole position et la victoire », a-t-il déclaré à NOS lorsqu’on lui a demandé si la F1 avait été une douche froide après sa carrière junior remplie de trophées.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour arriver en Formule 1 et ce rêve est devenu réalité, mais les victoires sont impossibles pour le moment.

« Seuls quatre pilotes peuvent désormais gagner seuls en Formule 1 : [Lewis] Hamilton, [Max] Verstappen, Bottas et [Sergio] Pérez.

« Si vous n’êtes pas dans une Mercedes ou une Red Bull, vous n’avez aucune chance, même si vous êtes le meilleur pilote. Dans ma voiture actuelle, je termine aux alentours de la 10e place après une course sans faute et au top.

« Néanmoins, je suis heureux et fier. C’est un privilège d’être l’un des 20 pilotes de ce sport.

« J’ai dû m’habituer à l’atmosphère. La Formule 1 est incroyablement pragmatique. Tout le monde a des agendas et travaille constamment sur des obligations. Tu es en vie. Dans les classes d’embarquement et dans mon temps de karting, nous avons eu beaucoup plus de temps l’un pour l’autre. Cela me manque.

Russell soupçonne que même avec les changements de réglementation pour 2022, il y aura toujours des “équipes de haut niveau riches”, mais espère que les écarts sur la grille pourront être réduits au point où un podium est possible pour n’importe qui.

« C’est l’objet du règlement 2022. Ce sera un changement radical et le sport en a besoin », a-t-il déclaré.

« La division arrière perd maintenant deux secondes par tour. Cet écart doit diminuer. Ce serait bien si cela devenait une demi-seconde.

« Vous aurez toujours des équipes de haut niveau riches, mais l’objectif est que même la voiture la plus lente soit assez rapide pour un podium.

« J’attends vraiment avec impatience 2022. La direction de la Formule 1 sait très bien dans quelle direction elle doit aller. Les voitures seront un peu plus lentes, mais nous aurons beaucoup plus de dépassements et de duels. Tout est orienté vers cela. Les conducteurs devraient faire la différence, pas leurs voitures.

Pour l’instant, Russell doit regarder la bataille de Mercedes entre Hamilton et Verstappen de Red Bull pour le championnat des pilotes 2021.

Mais lorsqu’on lui a demandé de choisir qui il aimerait devenir champion du monde, Russell n’a pas voulu choisir son camp.

“Non. Lewis est un pilote incroyable et l’un des coureurs les plus propres de notre sport. Il mérite tout le respect et le crédit, mais je souhaite également à Verstappen le titre », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait l’un ou l’autre pilote.

« Sa première partie de saison est convaincante. Max aurait pu gagner toutes les courses si les choses s’étaient passées différemment. Il mérite ce succès.

“Max a été très performant pendant si longtemps et a toujours eu une voiture qui n’était tout simplement pas assez bonne.

« C’est ce qui est ennuyeux avec la Formule 1 aujourd’hui. Vous l’avez vu la saison dernière – dans une Mercedes, je conduis à l’avant et une semaine plus tard, je suis à l’arrière avec Williams. Et ce n’est pas parce que j’ai perdu le contact.