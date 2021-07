Impossible Steam Achievement a une belle histoire

Le grand méchant loup tente les joueurs avec la promesse d’un endroit, « où l’eau a le goût du vin. » Capture d’écran : Dim Bulb Studios

Une réalisation impossible à obtenir dans le jeu Where the Water Tastes Like Wine, qui est disponible sur toutes les principales consoles et PC, déconcerte les chasseurs de succès et les gens qui aiment les bons chiffres ronds.

Où l’eau a le goût du vin (qui sera ci-après appelé WtWTLW parce que… non) est à la fois un roman visuel et un jeu de puzzle. Vous incarnez un vagabond sillonnant l’Amérique en collectant des histoires, que vous partagez ensuite avec d’autres voyageurs dans l’espoir d’atteindre éventuellement un lieu légendaire, semblable au nirvana… où l’eau a le goût du vin. (Divulgation complète : l’ancienne membre du personnel de Kotaku, Gita Jackson, a contribué à l’écriture du jeu.)

Sur Steam, le jeu compte 38 réalisations. Seulement 37 sont réalisables. Le dernier succès, “Où l’eau a le goût du vin”, ne peut pas être gagné, et cela cause beaucoup de chagrin aux joueurs de Steam.

Mais il y a une bonne raison pour laquelle votre copie PC de WtWTLW pourrait atteindre un taux d’achèvement de 99% angoissant pour le TDAH.

Johnnemann Nordhagen est le concepteur principal de WtWTLW et il a mis en œuvre ce système de réalisation infâme afin de faire passer le message central de WtWTLW.

“L’un des grands thèmes de WtWTLW est l’idée que l’Amérique promet beaucoup à son peuple, mais ne tient pas cette promesse pour la plupart d’entre eux”, a déclaré Nordhagen à Kotaku. Tout au long du jeu, vous entendez des histoires que les négationnistes critiques de la théorie raciale essaient d’effacer des archives historiques de l’Amérique – des histoires de viol de terres indigènes, de luttes ouvrières et de la sombre réalité de la vie noire sous Jim Crow. Il n’y a aucun endroit dans la vraie Amérique où «l’eau a le goût du vin», et Nordhagen voulait que les réalisations du jeu reflètent cela.

Les réalisations de WtWTLW ont été ajoutées à la fin du développement, et avec un grand “Vous avez terminé le jeu!” la réussite, comme le font la plupart des jeux, le dérangeait.

« Le jeu est censé être nostalgique et toujours plein de nostalgie à la fin. Ce n’est pas une résolution », a déclaré Nordhagen. « En utilisant les outils de méta-jeu fournis par Steam, je pourrais rentrer chez moi :« Hé, vous cherchez toujours, ce pays et ces gens sont toujours en train de chercher. Rien n’est résolu ici. Il n’y a pas de destination, juste un voyage et beaucoup de travail à construire ensemble.

Que vous ne pouvez que voir, et non obtenir, la réalisation “Là où l’eau a le goût du vin” reflète la lutte des gens qui essaient de faire en sorte que l’Amérique soit à la hauteur de ses propres idéaux.

Ce message, cependant, se perd parfois parmi les joueurs PC de WtWTLW. En parcourant la section des commentaires de l’un des guides de réussite du jeu sur sa page Steam, vous pouvez voir les joueurs exprimer leur frustration.

“Je viens de terminer le jeu et j’ai vraiment adoré”, a écrit un joueur. “Mais les développeurs ont tout gâché complètement avec la dernière réalisation. Je voulais être reconnaissant pour le match, mais je ne peux pas maintenant.

L’existence de cet objectif impossible à atteindre est même suffisante pour éteindre complètement certaines personnes.

« J’aime collectionner 100% de réalisations. Je suppose que je vais passer l’achat du jeu », a écrit un utilisateur.

Nordhagen comprend que sa manipulation de la structure des réalisations pour un peu de licence créative peut être insatisfaisante pour certains joueurs, mais il ne s’attendait pas au genre de réponses qu’il a reçues.

“Je dois admettre qu’à l’époque je pensais que c’était juste une petite touche thématique intelligente, que les gens allaient” Ohhhhhh “et hochaient la tête quand ils s’en rendaient compte”, a-t-il déclaré. “Je n’avais aucune idée de l’importance de la culture de la réussite ou de sa toxicité.”

Il a également exprimé sa sympathie pour les joueurs qui ne savaient pas que le jeu n’est pas compatible à 100% sur PC. (En raison des règles entourant la certification de la console, la petite touche de réussite de Nordhagen n’est pas possible sur Xbox ou PlayStation et les joueurs sur ces systèmes peuvent 100% du jeu comme d’habitude.)

« Les joueurs Steam voient le succès, mais ne peuvent pas l’obtenir. Ce sont les plus maudits et les plus humains. Les joueurs PlayStation et Xbox peuvent 100% du jeu et sont pleinement satisfaits. Les joueurs de Switch n’ont pas de succès et vivent donc dans la lumière de Dieu », a déclaré Nordhagen dans un fil de discussion.

Cependant, pour les joueurs Steam, tout n’est pas perdu, car à peine 0,3% des joueurs ont le succès final. Si l’on doit simplement 100% du jeu sur Steam, il n’y a qu’une seule solution disponible : pirater le jeu. Tricher pour obtenir le résultat final, quand on pense à ce que cela signifie et à ce que cela est censé représenter, est aussi américain que la tarte aux pommes.