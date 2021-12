Impôt en 2021, et ce qui est probable en 2022

De l’adoption du cadre de l’OCDE à la fin de la taxation rétrospective, 2021 a connu de grands changements



Par Naveen Aggarwal

Un thème central des politiques fiscales de la dispense actuelle consiste à résoudre les ambiguïtés des lois sur l’impôt sur le revenu (TI) qui ont conduit à des litiges fiscaux. À cette fin, deux amendements en 2021 sont importants. Sur le plan administratif, le gouvernement a complètement repensé la procédure et les conditions de réévaluation des revenus d’un contribuable. Les délais d’ouverture de la réévaluation ont également été modifiés, une période plus longue de 10 ans n’étant disponible que dans des circonstances limitées. Espérons que cela contribuera à accroître la certitude pour la communauté des contribuables.

Deuxièmement, l’Inde a enterré le fantôme de l’amendement rétrospectif sur le transfert indirect d’actions qui a été introduit pour contourner le jugement de la Cour suprême dans une affaire historique. En août, le gouvernement a adopté une loi qui exonère de l’impôt les transferts indirects d’actions dans le cadre d’opérations réalisées avant le 28 mai 2012. Bien que l’on puisse affirmer que l’Inde aurait pu éviter la vague de litiges dans les forums indiens et internationaux en effectuant un tel changement beaucoup plus tôt, cette décision était une déclaration de politique plus large selon laquelle l’Inde n’est pas en faveur de modifications rétrospectives de ses lois informatiques.

Avec tout changement de loi, en particulier les lois fiscales, les divergences d’interprétation sont courantes. L’Inde changeant progressivement les lois fiscales, le pouvoir judiciaire a dû intervenir à plusieurs reprises pour traiter ces aspects. Par exemple, alors que le processus de réévaluation a changé depuis le 1er avril 2021, Revenue a émis des avis pour les années précédentes sans suivre le processus établi. Les contribuables ont saisi les Hautes Cours, avec des résultats mitigés. De même, au fur et à mesure que l’évaluation sans visage s’installe, les contribuables ont dû s’adresser aux tribunaux, pour des motifs de justice naturelle en raison de l’absence de possibilité d’être entendus. L’impôt sur la distribution des dividendes, supprimé en 2020 et remplacé par le prélèvement à la source, a apporté une nouvelle nuance devant la justice alors que des différends ont surgi entre l’administration fiscale et les contribuables sur l’applicabilité de la clause de la nation la plus favorisée dans certaines conventions fiscales.

L’année écoulée a également vu un arrêt de la Cour suprême résoudre le différend de dix ans sur la taxation de la fourniture transfrontalière de logiciels. L’apogée curt était confronté à la résolution d’un problème lié à la technologie : la fourniture de logiciels, d’abord via des disquettes, puis des CD jusqu’à maintenant hébergés et accessibles numériquement. La Cour suprême a évalué quatre modèles commerciaux différents et s’est plongé dans les lois indiennes sur le droit d’auteur, les modifications fiscales et les dispositions des conventions fiscales, et n’a ensuite rendu un verdict clair. Cela a eu un impact sur de nombreux contribuables et, en plus de régler le problème de la caractérisation des paiements de logiciels, cela servira également à réitérer le principe selon lequel les dispositions des conventions fiscales l’emportent sur les modifications nationales unilatérales qui ont un impact sur les non-résidents.

Les non-résidents continuent de faire face aux divers problèmes d’interprétation dus à la mesure unilatérale de l’Inde visant à taxer l’économie numérique, via le prélèvement de péréquation (EL). Il y avait eu une prolifération générale de mesures unilatérales similaires par les pays. Cependant, les dispositions EL, bien que clarifiées dans une certaine mesure dans le budget 2021, ont une portée plus large et continuent de poser des problèmes en termes de couverture des transactions transfrontalières de routine.

Cependant, en octobre, après plusieurs séries d’engagements, 136 pays, représentant plus de 90 % du PIB mondial, ont adhéré au cadre de l’OCDE qui révolutionnera la façon dont les revenus transfrontaliers des entreprises multinationales doivent être imposés. L’approche à deux piliers vise à garantir que le monde s’éloigne progressivement de la fiscalité basée sur la présence physique, les EMN n’utilisent pas les juridictions uniquement pour l’arbitrage fiscal et les pays sont dissuadés de la course vers le bas en offrant des taux d’imposition bas pour attirer les investissements. Avec un impôt minimum global de 15 % au titre du deuxième pilier et le droit des juridictions de marché de recevoir une part proportionnelle des bénéfices, indépendamment de leur présence physique, au titre du premier pilier, une voie clairement définie pour la mise en œuvre de l’approche à deux piliers dans les années à venir a été posée, avec un engagement de retrait des mesures unilatérales comme la LE.

Si 2021 était une bande-annonce, 2022 sera probablement le blockbuster alors que les pays négocient et mettent en œuvre des changements pour donner vie aux nouvelles règles fiscales internationales. Bien que le retrait d’EL ne soit pas probable l’année prochaine, l’Inde atteignant un compromis provisoire avec les États-Unis pour un mécanisme de crédit d’EL contre la responsabilité du pilier 1 de l’OCDE des entités dont le siège est aux États-Unis, on espère que le gouvernement envisagera la préoccupations soulevées par l’industrie et émettre les orientations nécessaires. De plus, l’évolution de la fiscalité internationale nécessiterait un recalibrage des lois fiscales indiennes pour donner effet au cadre de l’OCDE. Avec l’intention du gouvernement d’introduire des lois pour réglementer les crypto-monnaies, la taxation des crypto-monnaies et autres actifs numériques va occuper le devant de la scène. Au milieu de tout cela, dans le contexte du succès des systèmes de règlement des différends ponctuels tels que « Vivad Se Vishwas » et de l’objectif du gouvernement de réduire les litiges fiscaux, l’année à venir pourrait être le moment opportun pour le gouvernement d’envisager un mécanisme permanent pour régler les litiges fiscaux qui complètent les modifications du régime d’imposition.

L’auteur est Partner (Tax) KPMG en Inde

