Impôt rétrospectif défaillant : mieux vaut tard que jamais

Par Pranav Sayta

Le gouvernement de l’Inde (GOI), pour faire du pays une juridiction d’investissement privilégiée, a pris une mesure décisive pour régler les litiges fiscaux prolongés (y compris ceux largement rapportés comme Vodafone et Cairn) sur les plus-values ​​résultant du transfert d’actions de sociétés offshore qui tirent une valeur substantielle des actifs indiens (transferts indirects). La Cour suprême, dans l’arrêt historique Vodafone International Holdings BV, avait statué en faveur des contribuables, estimant que les transferts indirects ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu indien.

Par la suite, des modifications « clarificatrices » ont été introduites dans la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu et la loi de finances de 2012 pour prévoir la perception d’un impôt sur les transferts indirects avec effet rétroactif au 1er avril 1962. Cette décision a été critiquée pour des raisons notamment d’équité, de caractère raisonnable , et la nécessité pour le régime fiscal indien d’apporter clarté et certitude. L’amendement continue d’être un point sensible aux yeux des investisseurs mondiaux.

Conformément à l’amendement ci-dessus, le service informatique avait soulevé une demande dans 17 cas, notamment à Vodafone et à Cairn. Dans quatre cas, l’arbitrage a été invoqué en vertu du BIPA avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas, le tribunal arbitral ayant statué en faveur des contribuables dans deux cas (Vodafone et Cairn). L’appel des pouvoirs publics indiens contre les sentences Cairn et Vodafone est en instance devant les tribunaux des juridictions arbitrales respectives. Les efforts de Cairn pour faire appliquer le recouvrement de la sentence (taxes, intérêts compris, indemnité pour frais) dans les juridictions internationales ont également été largement rapportés.

Le gouvernement indien a pris des mesures, notamment en offrant des incitations fiscales et en abaissant les taux d’imposition des sociétés pour donner une impulsion à la croissance économique et attirer les IDE. La clarté des politiques fiscales ainsi que la certitude et la stabilité du régime fiscal ont été soulignées comme les piliers de la politique du gouvernement indien. Mais ledit amendement rétrospectif et les litiges consécutifs à cet amendement restent un point sensible pour la communauté internationale des investisseurs.

Le gouvernement indien a proposé de supprimer les modifications rétrospectives relatives aux transferts indirects. Dans un geste historique, le projet de loi sur les lois fiscales (amendement) 2021 (le projet de loi) a été adopté par le Lok Sabha la semaine dernière, qui prévoit ce qui suit :

1. Absence de prélèvement d’impôts ou d’exécution de demandes fiscales sur les transferts indirects effectués avant le 28 mai 2012 ;

2. Sous réserve de la satisfaction des conditions prescrites, les avis/ordonnances d’évaluation émis à l’égard des transferts indirects avant le 28 mai 2012, cesseront d’avoir effet ;

3. Les taxes perçues à l’égard des transferts indirects effectués avant le 28 mai 2012, à rembourser sans intérêt.

Le retrait est toutefois soumis à des conditions telles que le retrait des appels en instance, des brefs et des SLP, l’arbitrage, les médiations et les conciliations le cas échéant initiées par le contribuable. Aussi, le contribuable est tenu de s’engager à renoncer à tous ses droits de poursuivre toute réclamation ou recours en vertu de toute autre loi en vigueur incluant le droit de recouvrement des frais et des dommages-intérêts.

Les contribuables qui souhaitent se prévaloir des avantages des propositions du projet de loi peuvent avoir besoin d’évaluer soigneusement, entre la poursuite de l’arbitrage/contentieux et la réclamation de dommages et intérêts, les frais et intérêts en plus du remboursement de l’impôt perçu le cas échéant d’une part, et d’obtenir l’annulation des demandes et obtenir un remboursement rapide de la taxe tout en renonçant à leurs droits de réclamer des intérêts, frais et dommages, d’autre part. Un problème qui peut également peser sur les contribuables peut être que, bien que le remboursement des impôts accordé aujourd’hui corresponde au montant total des roupies indiennes perçues auparavant en tant qu’impôts, il peut se traduire par un montant inférieur en dollars par rapport au montant payé à l’origine, compte tenu d’une fluctuation défavorable des taux de change pendant la période intermédiaire.

L’amendement rétrospectif de 2012 et les arbitrages mondiaux qui ont suivi continuent d’avoir un impact négatif sur l’image de l’Inde en tant que juridiction favorable aux investisseurs. Compte tenu de cela, le retrait de l’effet rétroactif des transferts indirects est une décision bienvenue, surtout après la longue bataille juridique meurtrière entre le gouvernement indien et les contribuables. Bien que l’amendement soit conditionnel et oblige les contribuables à prendre les mesures correspondantes pour régler le différend, le gouvernement indien a fait un pas dans la bonne direction en signalant son intention de mettre fin au litige et de créer un régime fiscal stable en Inde.

Bien que le succès de cet amendement dépende du nombre des 17 contribuables qui acceptent de mettre fin au litige en se conformant à des conditions spécifiées, il est susceptible de fournir une assurance à la communauté mondiale en ce qui concerne les références de l’Inde en tant que juridiction favorable aux investisseurs. Bien que cette étape ait probablement pris plus de temps qu’on ne l’aurait souhaité, c’est une autre étape dans la direction de « Vivaad se Vishwas ».

L’auteur est le leader national, International Tax and Transaction Services, EY India. Les vues sont personnelles

