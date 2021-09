Impôt sur le fonds de prévoyance : savoir comment les cotisations PF, les intérêts seront imposés

in

L’EPFO devra délivrer des certificats TDS aux employés pour lesquels l’impôt a été déduit ou retenu.

La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a émis une notification le 31 août 2021 pour rendre les cotisations au Fonds de prévoyance (FP) supérieures à certains seuils et les intérêts sur ces cotisations excédentaires imposables à partir du 1er avril 2022.

D’instrument d’économie d’impôt, l’imposition des PF a laissé les employés du secteur privé très inquiets et confus.

Dr Suresh Surana, Fondateur, RSM Inde clarifie les ambiguïtés et les confusions qui en découlent parmi les souscripteurs de la Caisse de Prévoyance des Salariés (EPF).

La loi de finances 2021 prévoyait que tout intérêt dans la mesure où il se rapporte au montant de la contribution au Fonds de prévoyance excédant 2 50 000 Rs versé par les salariés serait soumis à l’impôt. Cependant, dans les cas où seul l’employé verse des cotisations au Fonds de prévoyance, le seuil de 2 50 000 Rs serait porté à 5 000 000 Rs. Ainsi, une telle modification conduirait à des comptes doubles au sein du compte de la Caisse de prévoyance, c’est-à-dire la composante imposable et la composante non imposable.

Suite à cet amendement, la CBDT a notifié la notification n° 95/2021 à la règle 9D qui prévoyait le mode de calcul des intérêts imposables relatifs à la contribution à un fonds de prévoyance ou à un fonds de prévoyance reconnu, dépassant le seuil spécifié ci-dessus.

La règle 9D prévoit la tenue de comptes séparés au sein du compte du fonds de prévoyance en ce qui concerne la contribution imposable et non imposable comme suit :

La règle susmentionnée serait applicable pour l’exercice 2021-2022 et toutes les années suivantes pour les cotisations imposables et les cotisations non imposables versées par une personne.

Impôt sur les intérêts de la Caisse de Prévoyance : Les intérêts sur les cotisations PPF, GPF, CPF deviendront-ils également imposables ?

La Règle 9D récemment notifiée ne crée pas beaucoup d’ambiguïté, mais clarifie plutôt le mécanisme de calcul de la composante des intérêts imposables. De plus, l’exigence de la tenue de comptes séparés aggraverait les complications et le fardeau de conformité de l’EPFO ainsi que des employeurs qui gèrent leur compte EPF des employés.

Exemple numérique de la façon dont l’EPF sera imposé

Un employé ayant 10 000 000 sur son compte EPF verse une contribution de Rs 4 000 000 à l’EPF de même que l’employeur verse une contribution similaire. Dans ce cas, la contribution serait divisée comme suit :

Comment payer la taxe

Il existe des doutes quant à l’obligation de payer l’impôt par l’employé par rapport à l’obligation du payeur de retenir l’impôt.

L’obligation de payer l’impôt par l’employé est différente de l’obligation du payeur de retenir l’impôt. L’obligation de retenir l’impôt existait déjà dans l’article 192A de la loi sur les technologies de l’information pour toute personne effectuant un paiement du solde accumulé de l’EPF à un employé, à condition que le montant de ce paiement dépasse 50 000 Rs et que le montant soit imposable entre les mains du employé. Ainsi, une telle obligation de retenue à la source n’est pas le résultat de la circulaire CBDT récemment publiée, mais déjà intégrée à l’article 192A de la loi sur les technologies de l’information.

L’EPFO délivre un certificat TDS

Conformément aux dispositions de la loi sur les technologies de l’information, toute personne qui déduit TDS tout en effectuant un paiement à une personne évaluée est dans l’obligation de délivrer un certificat TDS à cette personne évaluée dans un délai prescrit. Ce certificat agit comme une preuve documentaire sur la base de laquelle l’évalué peut réclamer un crédit de TDS lors du dépôt de sa déclaration de revenus. Ainsi, l’EPFO devra délivrer des certificats TDS aux employés pour lesquels l’impôt a été déduit ou retenu.

Comment économiser de l’impôt

Les souscripteurs de l’EPF versant des cotisations dépassant le seuil limite doivent évaluer leur plan d’investissement à la suite de l’imposition de la cotisation excédentaire et doivent évaluer d’autres options d’investissement alternatives, avant d’effectuer des investissements.

