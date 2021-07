Impôt sur le revenu, dépôt d’ITR sur les revenus de crypto-monnaie: Bitcoin, Dogecoin, ETH, trading Matic? Vérifier le paiement de l’impôt sur le revenu, les règles de dépôt du RTI, le processus pour 2021

Image représentative/Pixabay

Règles de paiement de l’impôt sur le revenu et de dépôt de RTI pour les revenus du commerce et de l’investissement de crypto-monnaie 2021 : Les Indiens ont investi des milliards de dollars dans des crypto-monnaies comme Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Binance, Ripple, Matic et d’autres sur des pièces populaires. Le volume des échanges de crypto-monnaies a été multiplié par plusieurs depuis le verrouillage national de l’année dernière.

Selon un récent rapport de Bloomberg, les investissements indiens dans les crypto-monnaies sont passés de 923 millions de dollars en avril 2020 à près de 6,6 milliards de dollars en mai 2021. L’investissement en crypto des Indiens a augmenté malgré l’absence de réglementation claire à ce sujet de la RBI ou du gouvernement.

La RBI avait tenté d’imposer une sorte d’interdiction en 2018 en limitant les facilités bancaires aux échanges cryptographiques, ce qui a ensuite été exclu par la Cour suprême. Depuis lors, l’engagement indien dans le commerce et l’investissement cryptographiques s’est multiplié, en particulier après que les blocages induits par Covid ont confiné les jeunes salariés chez eux, leur laissant amplement le temps d’explorer de nouvelles façons de gagner de l’argent rapidement.

Alors que la saison des déclarations de revenus pour l’AY 2021-22 commence, de nombreux investisseurs en crypto dans le pays peuvent s’inquiéter des implications fiscales de leurs revenus provenant du commerce et des investissements en crypto-monnaie au cours de l’exercice précédent. Voici une explication pour eux :

Le service des impôts sur le revenu n’a pas encore fourni de clarification concernant les implications fiscales sur les gains tirés des transactions cryptographiques. Même si la crypto-monnaie n’est pas encore légalisée par la Reserve Bank of India (RBI), il n’est pas conseillé d’éviter de payer de l’impôt sur ses gains, selon Archit Gupta, fondateur et PDG de Clear.

Gupta a déclaré à FE Online : « Tous les revenus, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement exonérés par la Loi de l’impôt sur le revenu, sont imposables. Par conséquent, les investisseurs seront redevables de l’impôt sur le revenu sur la base des transactions cryptographiques sur la nature des transactions, même si le service des impôts sur le revenu n’a pas encore clarifié l’impact fiscal de ces transactions.

Comment payer la taxe sur les transactions cryptographiques ?

Selon le jargon général de l’impôt sur le revenu, Gupta affirme que les gains sur les transactions cryptographiques deviendraient imposables en tant que revenus d’entreprise ou en tant que gains en capital, selon la nature de ces transactions et l’intention de l’investisseur.

« Les bénéfices des transactions cryptographiques seront imposés en tant que« revenus d’entreprise » si les transactions sont de nature fréquente et les volumes sont élevés, sinon taxés en tant que« plus-values » si le but de les posséder est principalement de bénéficier d’une détention à plus long terme via une appréciation de la valeur et il y a moins de transactions ou celles-ci sont détenues comme des investissements », a déclaré Gupta tout en suggérant que cela doit être examiné pour chaque contribuable et que les contribuables doivent faire appel à un expert.

Si les transactions cryptographiques sont déclarées comme des revenus d’entreprise, l’implication de la loi sur la TPS doit également être examinée.

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, le revenu d’entreprise est imposé selon les taux de la dalle d’impôt sur le revenu, et s’il est détenu comme « investissement », l’imposition sera similaire aux gains en capital.

Gains à court terme ou à long terme ?

Gupta a en outre déclaré que si les crypto-transactions sont classées comme des ” investissements “, elles seront assujetties à l’impôt sur les plus-values ​​à court terme si elles sont détenues pendant moins de 36 mois conformément aux tranches d’impôt sur le revenu applicables. Cependant, si les crypto-actifs sont vendus après avoir détenu l’investissement pendant trois ans, ils peuvent être traités comme un investissement à long terme et imposés à 20 % avec un avantage d’indexation.

Taxe à la dalle la plus haute ?

Il existe certains points de vue selon lesquels les revenus des actifs cryptographiques sont traités comme des « revenus commerciaux de spéculation » et imposés selon la tranche d’imposition la plus élevée. Cependant, Gupta a déclaré que jusqu’à ce que des éclaircissements soient reçus des autorités fiscales, les contribuables peuvent bénéficier de la classification comme revenu d’entreprise ordinaire ou gain en capital.

Dépôt de RTI

Selon Gupta, même si aucune clarification n’a été reçue du service des impôts sur le revenu, il est important de déclarer les gains dans le RTI et de payer l’impôt sur les gains.

