Impôt sur le revenu en espèces en tant que cadeau Happy Diwali 2021 : combien d’argent à partager sans implications fiscales

Partager des cadeaux fait partie des célébrations de Diwali. Des marchandises à l’or en passant par les bonbons et les collations, nous aimons partager tous types de cadeaux avec nos proches.

Mais qu’en est-il de l’argent liquide ? Est-il sage de partager de l’argent en cadeau sur Diwali ? Et, y a-t-il des implications fiscales sur le partage d’argent en cadeau. Alors que vous célébrez la fête des lumières, FE Online s’est entretenu avec le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India, pour trouver des réponses à ces questions. Regarde:

Combien d’argent un particulier peut-il recevoir en cadeau à Diwali sans attirer la colère des contribuables ?

Conformément aux dispositions de l’article 56 (2) (x) de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu (« loi sur les technologies de l’information »), si la somme d’argent totale reçue par un individu dépasse Rs. 50 000 sans aucune contrepartie au cours d’un exercice financier déterminé, cette somme sera alors imposable à la rubrique « Revenus d’autres sources ».

En termes simples, si une personne reçoit de l’argent d’une ou de plusieurs personnes et que la valeur totale de ce reçu dépasse Rs. 50 000 au cours d’un exercice financier particulier, ce montant sera imposé aux taux de dalle applicables à cette personne.

Étant donné que la limite de seuil est applicable pour une année particulière, un montant spécifique qu’un individu peut recevoir comme cadeau de Diwali sans attirer la colère des contribuables ne peut pas être spécifiquement indiqué car il faut également évaluer les cadeaux reçus lors d’autres festivals.

Cependant, pour éviter l’impôt, la condition prima facie est que le montant total en espèces reçu en cadeau ne doit pas dépasser Rs. 50 000 au cours d’un exercice.

Il est également pertinent de noter que, si un employé reçoit un cadeau en espèces de son employeur, le montant total reçu en cadeau (même s’il ne dépasse pas 50 000 Rs.) sera imposable sous la rubrique « Revenu de salaire ‘.

Est-il judicieux de donner de l’argent en cadeau à Diwali du point de vue de l’impôt sur le revenu ? Si non, quelles sont les autres options ?

Cela dépend des choix individuels et du cadeau en espèces, même s’il est choisi de recevoir, s’il se situe dans la limite globale spécifiée à la question 1 ci-dessus, n’aurait aucune incidence fiscale.

Le don en espèces du père est-il imposable ?

La loi informatique stipule explicitement que les dispositions de l’article 56(2)(x) ne seront pas applicables si une personne reçoit des cadeaux de l’un de ses proches. De plus, le terme « parents » dans le cas d’un individu est défini comme :

(A) le conjoint du particulier;

(B) frère ou sœur de l’individu;

(C) frère ou sœur du conjoint du particulier;

(D) frère ou sœur de l’un des parents de l’individu;

(E) tout ascendant ou descendant en ligne directe de l’individu ;

(F) tout ascendant ou descendant en ligne directe du conjoint du particulier;

(G) le conjoint de la personne visée aux points (B) à (F);

Le Père d’un individu est l’ascendant en ligne directe. Ainsi, les dons en espèces reçus par un individu de la part de son père sont totalement exonérés même s’ils dépassent Rs. 50 000 en un an.

Les cadeaux en espèces d’amis sont-ils imposables ?

Oui. La loi sur les technologies de l’information n’exempte pas explicitement les cadeaux en espèces reçus par un individu de la part d’amis comme c’est le cas dans le cas de parents. Ainsi, la même chose sera imposable si la recette globale d’un exercice dépasse Rs. 50 000.

Qui doit payer l’impôt sur les cadeaux – la personne qui reçoit le cadeau ou la personne qui fait le cadeau ?

Selon les dispositions de l’article 56(2)(x) de la Loi sur l’informatique, la personne qui reçoit le cadeau est redevable de l’impôt sur celui-ci.

