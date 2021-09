Impôt sur le revenu : l’authentification des documents électroniques simplifiée

in

Afin de faire bénéficier ces personnes du processus simplifié d’authentification par EVC, il a été décidé d’étendre le processus simplifié d’authentification par EVC à ces personnes également.

Pour faciliter le processus d’authentification des enregistrements électroniques dans les procédures d’évaluation sans visage, le gouvernement a modifié les règles de l’impôt sur le revenu, 1962, pour prévoir que les enregistrements électroniques soumis via le compte enregistré des contribuables dans le portail du Département de l’impôt sur le revenu seraient réputés avoir été authentifiés par le contribuable par code de vérification électronique (EVC).

Ainsi, lorsqu’une personne soumet un enregistrement électronique en se connectant à son compte enregistré sur le portail désigné du Département de l’impôt sur le revenu, il serait considéré que l’enregistrement électronique a été authentifié par EVC aux fins de l’article 144B(7)(i)( b) de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, a indiqué le ministère dans un communiqué.

En vertu des dispositions existantes de l’article 144B(7)(i)(b) de la Loi, ce processus simplifié d’authentification par EVC n’est pas disponible pour certaines personnes (telles que les entreprises, les cas de contrôle fiscal, etc.) et ils sont obligatoirement requis d’authentifier les enregistrements électroniques par signature numérique.

Par conséquent, les personnes qui sont obligatoirement tenues d’authentifier les enregistrements électroniques par signature numérique sont réputées avoir authentifié les enregistrements électroniques lorsqu’elles soumettent l’enregistrement via leur compte enregistré sur le portail du Service des impôts sur le revenu. « Des amendements législatifs à cet égard seront proposés en temps voulu », a-t-il déclaré.

