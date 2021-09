Impôt sur le revenu sur les actions et les FCP 2021 : comment vos revenus d’actions, de fonds communs de placement seront imposés cette année

in

Impôt sur le revenu sur les gains provenant des actions de participation et des fonds communs de placement pour l’exercice 2020-2021: Les gains sur votre investissement dans des instruments comme les actions et les fonds communs de placement sont imposables. Comme la date limite de dépôt de la déclaration de revenus (RTI) pour l’exercice 2020-2021 est proche, jetez un œil à la façon dont vos revenus provenant de vos investissements dans des actions et des fonds communs de placement seront imposés cette année.

En vertu des règles de l’impôt sur le revenu, les actions de participation sont considérées comme des immobilisations. Ainsi, les plus-values ​​sur actions sont imposées en fonction de leur durée de détention.

Pour que les gains provenant des actions de participation soient imposables, une période de détention supérieure à 12 mois est considérée comme de longue durée.

En d’autres termes, si vous détenez votre investissement en actions pendant plus d’un an, vous devrez payer l’impôt applicable à la plus-value à long terme.

Toute plus-value de détention d’actions pendant moins de 12 mois est considérée comme une plus-value à court terme et imposée en conséquence.

Taux d’imposition des plus-values ​​à long terme et à court terme

– Plus-value à long terme sur actions

Les gains en capital à long terme sont imposés au taux de 10 % plus la taxe et la surtaxe sans indexation sur les gains supérieurs à Rs 1 lakh au cours d’un exercice. Il est important de noter ici trois points :

1. La limite de Rs 1 lakh comprend les gains sur les fonds communs de placement en actions, le cas échéant.

2. Les gains jusqu’à Rs 1 lakh ne sont pas imposés.

3. Les revenus de dividendes provenant d’actions sont imposés au taux de la dalle en vigueur à partir de l’exercice 2020-2021.

– Plus-value à court terme sur actions

Les plus-values ​​à court terme sont taxées au taux de 15 % majoré de la taxe d’habitation et de la surtaxe.

Impôt sur les fonds communs de placement

Fonds communs de placement en actions

Pour les fonds communs de placement en actions, les mêmes règles s’appliquent que les actions en actions. Ainsi, pour les plus-values ​​à court terme sur OPCVM actions, vous serez taxé à 15 % majoré de la cess et de la surtaxe. Et les gains à long terme supérieurs à Rs 1 lakh seront imposés au taux de 10% plus la taxe et les suppléments

Fonds communs de placement de la dette

La taxe sur les OPCVM de dette dépend également de la durée de détention. Cependant, les gains réalisés dans les 3 ans sont considérés comme à court terme et les gains supérieurs à trois ans sont considérés comme à long terme. Les taux d’imposition dans les deux cas sont :

Long terme : 20 % avec indexationCourt terme : Taxe au taux de la dalle plus cesse et surtaxe.

Fonds communs de placement hybrides

Si plus de 65% des actifs sous gestion d’un fonds commun de placement hybride sont investis dans des actions, les gains sont imposés de la même manière que les fonds communs de placement en actions. Cependant, si moins de 65% des actifs sous gestion sont investis dans des actions, les gains sont imposés comme les fonds communs de placement de dette.

Fonds communs de placement en or

Le taux d’imposition des fonds communs de placement en or est le même que celui des fonds communs de placement de dette. Vous serez imposé au taux de 20 % avec indexation pour les gains à long terme et au taux de la dalle pour les gains à court terme des fonds communs de placement en or.

Revenus de dividendes des fonds communs de placement

Les revenus de dividendes des fonds communs de placement sont imposés au taux de la dalle.

