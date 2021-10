Impôt sur le revenu sur les cadeaux du festival Diwali, Dhanteras 2021 reçus des parents, fils, fille, amis, famille, parents expliqués

Certains dons sont imposables. Image représentative

Règles de l’impôt sur le revenu pour les cadeaux Diwali reçus de membres de la famille et d’amis : Nous aimons tous partager des cadeaux avec nos proches à l’occasion de Diwali ou Dhanteras. Pas seulement des bonbons et des friandises, nous partageons également des cadeaux sous forme d’argent, d’or et d’argent.

Cependant, peu d’entre nous sont conscients que certains des cadeaux, s’ils ne sont pas signalés correctement, peuvent attirer la colère du fisc. Selon l’article 56 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les cadeaux reçus au cours d’un exercice peuvent être imposés au taux de la dalle en tant que « revenus d’autres sources ». Cet article explique tout ce que vous devez savoir sur les implications fiscales des cadeaux reçus lors de festivals ou à n’importe quel jour d’un exercice financier.

Quels types de dons sont imposables ?

Les cadeaux reçus en espèces et sans aucune contrepartie, comme les biens ou services en échange, peuvent être taxés.

Selon Archit Gupta, fondateur et PDG de Clear (anciennement ClearTax), dans le cas de dons en nature tels que bijoux, lingots, sculptures, peintures, etc., ils sont également imposés à leur juste valeur marchande si celle-ci dépasse Rs 50 000. .

« Dans le cas de biens immobiliers, si ces biens ont été reçus sans contrepartie, la valeur du droit de timbre est imposable à l’impôt sur le revenu si elle dépasse 50 000 roupies. Cependant, en cas de transfert de biens immobiliers avec une contrepartie adéquate, la valeur du droit de timbre sera taxée si elle dépasse cette contrepartie de 50 000 roupies », a déclaré Gupta à FE Online.

La Loi de l’impôt sur le revenu stipule qu’un don en espèces d’un employeur est entièrement imposable entre les mains de l’employé.

Quels types de cadeaux ne sont pas imposables?

La loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu a exonéré les cadeaux reçus de parents.

Gupta a déclaré que, selon la loi, un parent désigne le conjoint de l’individu, ses frères et sœurs, les frères et sœurs de son conjoint, les frères et sœurs de leurs parents, tout ascendant ou descendant en ligne de l’individu ou de son conjoint, et les conjoints de tous les précédents. personnes mentionnées.

Cela signifie que vous n’aurez aucun impôt à payer si vous recevez des cadeaux au sein de la famille de vos parents, frère et son conjoint, sœur et son conjoint, épouse/mari et enfants et leurs conjoints.

Cependant, les cadeaux reçus de toute autre personne, y compris des amis, sont taxés s’ils dépassent la limite de 50 000 roupies.

LIRE AUSSI | Vous avez oublié de montrer un investissement jusqu’à Rs 1,5 lakh en SCSS, SSY, NSC en ITR ? Fais ça maintenant

Fait intéressant, les cadeaux reçus à l’occasion d’un mariage, ou ceux reçus en héritage sont exonérés d’impôt.

« La seule autre exonération des dons exonérés d’impôt, quel que soit le donateur, est si le destinataire est offert à l’occasion de son mariage ou si le don est transféré par voie d’héritage ou par testament », a déclaré Gupta.

Si l’employeur offre à son employé un cadeau en nature, le cadeau ne devient imposable que si la valeur du cadeau est de 5 000 roupies ou plus.

Est-il obligatoire de payer des impôts sur de tels cadeaux ?

Selon Gupta, les cadeaux en Inde sont imposables s’ils dépassent une certaine limite. Cela dépend aussi de la personne qui offre ou reçoit le cadeau. Sont-ils liés les uns aux autres ?

« L’article 56 (2) de la loi sur l’impôt sur le revenu régit l’imposition des dons en Inde. Selon cette section, si une personne reçoit une somme d’argent dépassant 50 000 roupies au total par an en cadeau, la totalité du montant sera imposable à l’impôt sur le revenu. Cela signifie que si une personne a reçu plusieurs cadeaux par an et qu’ils dépassent 50 000 roupies au total, la valeur totale devra être déclarée lors du dépôt de la déclaration de revenus pour cette année », a-t-il déclaré.

Rs 50 000 n’est pas une limite d’exemption. Ainsi, même si vous recevez un don imposable de Rs 50 001, la totalité du montant sera imposée au taux applicable.

« Les contribuables doivent garder à l’esprit que 50 000 roupies n’est pas une limite d’exemption. Par conséquent, si les cadeaux s’élèvent même à 50 001 roupies au total, le montant total devient imposable au taux d’imposition applicable », a déclaré Gupta.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.