Impôts à payer en Espagne si vous possédez, achetez ou vendez des crypto-monnaies | La technologie

En Espagne, toutes les activités économiques sont réglementées et l’utilisation des crypto-monnaies ne fait pas exception, nous expliquons donc en détail ce qu’il advient de nos profits et pertes.

Du jour au lendemain, des milliers d’Espagnols se sont lancés dans le secteur de la crypto-monnaie. Certains achètent et d’autres minent, mais finalement tous dans le même sac.

Pendant un temps, ils ont été exonérés d’impôts et de réglementations, car étant une activité totalement nouvelle, ils ne savaient pas très bien quoi faire. Maintenant, Au milieu de l’année 2021, l’Agence des Impôts a pas mal d’enjeux clairs lorsqu’il s’agit de régulariser l’activité.

Par conséquent, nous allons expliquer les questions les plus récurrentes à cet égard. Bien qu’ils ne soient pas nombreux, ils sont assez importants, car plus d’un peut encourir des illégalités sans le vouloir. Nous commençons:

Si j’échange des Bitcoins contre de l’Ethereum, dois-je payer des impôts ? Comme ils l’expliquent, l’administration fiscale est obligée de payer la différence dans la déclaration de revenus. C’est-à-dire que si nous passons d’une crypto-monnaie à une autre et que dans l’échange nous avons gagné de l’argent, notre obligation est de présenter ce profit dans le relevé. Si mes cryptos ont pris de la valeur mais que je ne change pas de pièces ou ne retire pas l’argent, dois-je payer ? Non, malgré le fait que vos capitaux propres ont augmenté lorsque le Bitcoin passe de 30 000 euros à 50 000 euros, l’Agence ne vous demandera pas de payer d’impôts pour ces gains en capitaux propres. S’il n’y a pas de transaction, il n’y a pas de paiement. Si je mine des crypto-monnaies, dois-je payer quelque chose ? Ceci est considéré comme une activité économique, il a donc des obligations fiscales connexes. Vous ne pouvez pas exploiter sans le refléter dans la déclaration, principalement parce que vous gagnez de l’argent comme pour toute autre activité. Doit-on payer la TVA pour avoir des crypto-monnaies ? Non, l’achat et la vente de crypto ne génèrent pas de TVA. Devrions-nous payer la TVA sans acheter de biens et services via des crypto-monnaies ? Dans ce cas, oui, puisque la TVA est supportée par les biens et services, pas la monnaie elle-même. Si nous achetons habituellement via Ethereum ou Bitcoin, nous devons savoir que nous devons saisir la TVA de 21% correspondante.

Enfin, les experts expliquent également que Si nous avons subi des pertes en investissant dans des crypto-monnaies, nous pouvons les compenser par des gains en capital que nous avons eu d’autre part, réalisant ainsi que perdre de l’argent ne fait pas tant de mal dans la déclaration à la fin de l’année.

Près de 10 ans plus tard, nous voyons comment les crypto-monnaies ont été normalisées dans le système économique, cessant d’être une voie alternative libre de tout contrôle. Heureusement et malheureusement, selon à qui vous demandez.